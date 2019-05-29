Huawei подала иск в суд США после внесения компании в черный списокВести.Ru вчера в 23:29

Представители компании Huawei подали иск в американский суд с требованием отменить решение о внесении компании в черный список. В корпорации планируют в порядке упрощенного судопроизводства добиться решения о признании такого закона противоречащим конституции, передает телеканал "Россия 24".

Huawei подала иск в суд США после внесения компании в черный список

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