Политика
Huawei подала иск в суд США после внесения компании в черный списокВести.Ru вчера в 23:29
Представители компании Huawei подали иск в американский суд с требованием отменить решение о внесении компании в черный список. В корпорации планируют в порядке упрощенного судопроизводства добиться решения о признании такого закона противоречащим конституции, передает телеканал "Россия 24".
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Энергетика
Минфин РФ не намерен компенсировать убытки из-за загрязнения «Дружбы»
Министерство финансов России не намерено компенсировать убытки из-за загрязнения трубопровода «Дружба».
Обновлено в 05:39
Экономика
ЦБ назвал сроки снижения комиссии за эквайринг в социальном сегменте
Комиссии за эквайринг при оплате товаров из социального сегмента и при крупных покупках могут быть снижены до декабря.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Пострадавший в Косове сотрудник ООН из РФ будет переведен в Белград
Сотрудник миссии ООН в Косове Михаил Краснощеков, который пострадал во вторник во время операции косовоалбанской полиции, будет перевезен в Белград для продолжения лечения.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах ученица 11 класса скончалась во время прохождения единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 09:07
Общество
Роскачество проверило мясной фарш
У фарша нескольких торговых марок специалисты "Роскачества" выявили жилы, высокое содержание жировой и соединительной ткани, а заявленный на упаковке вес не соответствовал фактической массе только в одном продукте.
Обновлено в 02:51
Футбол
Игорь Денисов завершил карьеру футболиста
Бывший капитан сборной России, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов завершил карьеру.
Обновлено в 08:31
Транспорт
Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Москву и Петербург
Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Севастополь — Санкт-Петербург и Симферополь — Москва.
Обновлено в 06:01
Политика
Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте
Президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную раду законопроект об импичменте главы государства.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие
«Прорывной» корабль ВМС Украины загорелся
В Киеве на судоверфи «Кузня на Рибальскому» загорелся спущенный на воду в апреле разведывательный корабль проекта 502ЭМ для ВМС Украины.
Обновлено в 06:18
Политика
Мосийчук попытался оправдаться за скандал в прямом эфире
Украинский депутат Игорь Мосийчук попытался оправдать свое поведение в прямом эфире.
Обновлено в 06:43
Авто
Самым дорогим автомобильным брендом в мире стала Toyota
Обновлено в 08:47
Происшествия
Пожарные спасли восемь человек из горящей квартиры в Москве
Пожарные спасли восемь человек из горящей квартиры на ул. Судакова на юго-востоке Москвы, они переданы медикам для осмотра.
Обновлено в 07:19
Политика
Зеленский похвастался фото с шаурмой
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в инстаграме фотографию с шаурмой.
Обновлено в 08:32
Футбол
Генеральный директор ФК «Ростов» покинул свой пост
ФК «Ростов» благодарит Константина Волосова за ответственную и эффективную работу в должности руководителя клуба.
Обновлено в 07:52
Политика
Саакашвили получил удостоверение личности для возвращения на Украину
Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили получил у украинского консула в Варшаве удостоверение личности для возвращения на Украину, на данный момент он отправляется в аэропорт.
Обновлено в 07:04
Политика
Названо новое место заключения Бутиной
Бутину задержали в 2018 году, в апреле 2019-го россиянку приговорили к полутора годам заключения за «сговор с целью незаконной работы на правительство России».
Обновлено в 09:00
Армия и оружие
При подавлении огневых точек противника ополченцы ДНР уничтожили одного и ранили троих боевиков ВСУ
Народная милиция ДНР сообщила, что была вынуждена открывать огонь на подавление огневых точек украинских оккупационных войск, с которых велся обстрел районов населенных пунктов Республики.
Обновлено в 07:38
Игры
В PlayStation Store стартовали сразу несколько распродаж
В официальном магазине PlayStation начались сразу три распродажи. Одна из них, самая выгодная, — для подписчиков PS Plus.
Обновлено в 08:23
Политика
Украинская певица объявила о создании «женской партии»
Украинская певица Ольга Полякова объявила о создании первой «женской партии», с которой планирует баллотироваться на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 08:13
Общество
В Петербурге суши-бар закрылся из-за непристойного названия
Обновлено в 08:49
Происшествия
Ликсутов объяснил сбои движения в метро человеческим фактором
Причиной остановки трех поездов в тоннеле на Большой кольцевой линии 21 мая стал человеческий фактор, заявил глава дептранса Москвы Максим Ликсутов.
Обновлено в 05:43
Политика
Эгилс Левитс стал президентом Латвии
По данным агентства, сейм Латвии избрал Левитса президентом страны на внеочередном заседании.
Обновлено в 06:30
Футбол
Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы
Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе.
Обновлено вчера в 17:25
Общество
В ивановских школах сорвана сдача ЕГЭ
В настоящее время наш корреспондент выясняет, что же такого произошло в Ивановской области, что сорвало сдачу ЕГЭ по математике.
Обновлено в 05:51