Политика

Huawei подала иск в суд США после внесения компании в черный списокВести.Ru вчера в 23:29

Представители компании Huawei подали иск в американский суд с требованием отменить решение о внесении компании в черный список. В корпорации планируют в порядке упрощенного судопроизводства добиться решения о признании такого закона противоречащим конституции, передает телеканал "Россия 24".
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Huawei подала иск о признании решения США неконституционным

Российская газета08:37

Huawei захотела засудить США

Lenta.ruвчера в 22:18

Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список

Газета.Ru03:20

Huawei через суд потребовала изменить американский закон

РБК00:41

Huawei подала иск о признании неконституционным решения США о внесении ее в черный список

ТАССвчера в 22:41

Huawei воззвала к конституции США второй раз

Коммерсантъ06:16

Huawei оспорила в американском суде внесение компании в черный список

РИА Новостивчера в 21:48
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Происшествия

Брошенную в московской поликлинике девочку передали бабушке

Обновлено в 06:41
Энергетика

Минфин РФ не намерен компенсировать убытки из-за загрязнения «Дружбы»

Министерство финансов России не намерено компенсировать убытки из-за загрязнения трубопровода «Дружба».
Обновлено в 05:39
Экономика

ЦБ назвал сроки снижения комиссии за эквайринг в социальном сегменте

Комиссии за эквайринг при оплате товаров из социального сегмента и при крупных покупках могут быть снижены до декабря.
Обновлено в 06:01
Происшествия

Пострадавший в Косове сотрудник ООН из РФ будет переведен в Белград

Сотрудник миссии ООН в Косове Михаил Краснощеков, который пострадал во вторник во время операции косовоалбанской полиции, будет перевезен в Белград для продолжения лечения.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах ученица 11 класса скончалась во время прохождения единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 09:07
Общество

Незамужние женщины признаны самой счастливой категорией общества

Обновлено в 04:15
Общество

Роскачество проверило мясной фарш

У фарша нескольких торговых марок специалисты "Роскачества" выявили жилы, высокое содержание жировой и соединительной ткани, а заявленный на упаковке вес не соответствовал фактической массе только в одном продукте.
Обновлено в 02:51
Происшествия

СК завел дело после смерти в Москве упавшего с кровати младенца

Обновлено в 08:46
Футбол

Игорь Денисов завершил карьеру футболиста

Бывший капитан сборной России, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов завершил карьеру.
Обновлено в 08:31
Транспорт

Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Москву и Петербург

Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Севастополь — Санкт-Петербург и Симферополь — Москва.
Обновлено в 06:01
Политика

Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте

Президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную раду законопроект об импичменте главы государства.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие

«Прорывной» корабль ВМС Украины загорелся

В Киеве на судоверфи «Кузня на Рибальскому» загорелся спущенный на воду в апреле разведывательный корабль проекта 502ЭМ для ВМС Украины.
Обновлено в 06:18
Политика

Мосийчук попытался оправдаться за скандал в прямом эфире

Украинский депутат Игорь Мосийчук попытался оправдать свое поведение в прямом эфире.
Обновлено в 06:43
Авто

Самым дорогим автомобильным брендом в мире стала Toyota

Обновлено в 08:47
Кино

Сыктывкарский художник поместил героев мультфильмов в мир «Игры престолов»

Обновлено в 02:01
Происшествия

Пожарные спасли восемь человек из горящей квартиры в Москве

Пожарные спасли восемь человек из горящей квартиры на ул. Судакова на юго-востоке Москвы, они переданы медикам для осмотра.
Обновлено в 07:19
Политика

Зеленский похвастался фото с шаурмой

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в инстаграме фотографию с шаурмой.
Обновлено в 08:32
Происшествия

В Дагестане сбившую четырех человек автомобилистку закидали камнями

Обновлено в 04:42
Футбол

Генеральный директор ФК «Ростов» покинул свой пост

ФК «Ростов» благодарит Константина Волосова за ответственную и эффективную работу в должности руководителя клуба.
Обновлено в 07:52
Политика

Саакашвили получил удостоверение личности для возвращения на Украину

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили получил у украинского консула в Варшаве удостоверение личности для возвращения на Украину, на данный момент он отправляется в аэропорт.
Обновлено в 07:04
Политика

Названо новое место заключения Бутиной

Бутину задержали в 2018 году, в апреле 2019-го россиянку приговорили к полутора годам заключения за «сговор с целью незаконной работы на правительство России».
Обновлено в 09:00
Армия и оружие

При подавлении огневых точек противника ополченцы ДНР уничтожили одного и ранили троих боевиков ВСУ

Народная милиция ДНР сообщила, что была вынуждена открывать огонь на подавление огневых точек украинских оккупационных войск, с которых велся обстрел районов населенных пунктов Республики.
Обновлено в 07:38
Происшествия

«Аэрофлот» потребует от губернатора Сергея Фургала опровержения

Обновлено в 05:05
Игры

В PlayStation Store стартовали сразу несколько распродаж

В официальном магазине PlayStation начались сразу три распродажи. Одна из них, самая выгодная, — для подписчиков PS Plus.
Обновлено в 08:23
Политика

Украинская певица объявила о создании «женской партии»

Украинская певица Ольга Полякова объявила о создании первой «женской партии», с которой планирует баллотироваться на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 08:13
Общество

В Петербурге суши-бар закрылся из-за непристойного названия

Обновлено в 08:49
Происшествия

Ликсутов объяснил сбои движения в метро человеческим фактором

Причиной остановки трех поездов в тоннеле на Большой кольцевой линии 21 мая стал человеческий фактор, заявил глава дептранса Москвы Максим Ликсутов.
Обновлено в 05:43
Политика

Эгилс Левитс стал президентом Латвии

По данным агентства, сейм Латвии избрал Левитса президентом страны на внеочередном заседании.
Обновлено в 06:30
Футбол

Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы

Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе.
Обновлено вчера в 17:25
Общество

В ивановских школах сорвана сдача ЕГЭ

В настоящее время наш корреспондент выясняет, что же такого произошло в Ивановской области, что сорвало сдачу ЕГЭ по математике.
Обновлено в 05:51
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