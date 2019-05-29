Политика
Huawei подала иск в США из-за внесения в черный списокРоссийская газета вчера в 22:14
Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала иск в США с требованием признать антиконституционным решение, предусматривающее внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 03:02, Ашберн
Общество
В России предложили ввести «отцовский капитал»
В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено вчера в 21:13
Армия и оружие
В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста
«Применение фрегатов будет означать начало широкомасштабных боевых действий с возможностью асимметричного ответа, так как речь будет идти о военной агрессии против России», — подчеркнул обозреватель.
Обновлено в 01:18
Общество
Среда станет самым жарким днем весны в Москве
В центре погоды "Фобос" заявили, что среда, 29 мая, в Москве станет самым жарким днем с начала весны.
Обновлено в 02:38
Финансы
Льготную ипотеку под 6% взяли почти 10 тысяч российских семей с детьми
Почти 10 тысяч российских семей с детьми воспользовались льготной ипотекой со ставкой в 6%, рассказал в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено в 02:42
Политика
Два политолога устроили скандал в эфире «России 1»
По данным агентства, два политолога разругались во время обсуждения вопроса о возвращении экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили на Украину.
Обновлено в 01:04
Культура
Павел Лунгин попал в реанимацию
Обновлено вчера в 12:27
Армия и оружие
Вдовы военных, погибших в Сирии, через суд добились выплат наградных
Читинкинский гарнизонный военный суд встал на строну вдов старшего лейтенанта Сергея Елина, сержанта Игоря Михайлова и рядового Дмитрия Вершинина – мужчины погибли в бою в мае прошлого года в Сирии, пишет «Коммерсант».
Обновлено в 02:27
Политика
Путин прибыл на саммит ЕАЭС, открывающийся в Нур-Султане
Президент России Владимир Путин прибыл на заседание Высшего Евразийского экономического совета, которое открывается в столице Казахстана.
Обновлено в 01:50
Происшествия
В Ханты-Мансийске осужден убийца лидера местного казачества
Житель Курганской области Рудоб Мухторов признан виновным в убийстве известного общественного деятеля в Ханты-Мансийске.
Обновлено вчера в 23:19
Шоу-бизнес
Старшая дочь Ксении Бородиной Маруся хочет стать дипломатом
Звезда телешоу «Дом-2» Ксения Бородина рассказала своим подписчикам в Instagram, кем хочет стать ее старшая дочь.
Обновлено в 01:30
Футбол
«Витесс» Слуцкого не смог пробиться в Лигу Европы
"Витесс" в ответном матче финала плей-офф чемпионата Нидерлендов за путевку в Лигу Европы уступил на своем поле "Утрехту" со счетом 0:2. Голы забили Сириль Дессерс (31-я минута) и Симон Густафссон (77-я).
Обновлено вчера в 16:38
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина стала затворницей после смерти своего мужа
Российская актриса вспомнила, что после ухода творческого деятеля Василия Шукшина из жизни она стала затворницей и даже думала уйти в монастырь.
Обновлено в 02:42
Политика
Причину падения рейтинга Путина назвал глава ВЦИОМ
Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров прокомментировал падение рейтинга президента России Владимира Путина.
Обновлено в 01:38
Общество
Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России
Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России.
Обновлено в 01:21
Космос
Экстремофилы выжили в марсианских условиях на Земле
Биологи обнаружили в соляных отложениях геотермальной зоны вулкана Даллол (одно из самых экстремальных мест на Земле) колонии ультрамалых бактерий.
Обновлено вчера в 10:17
Общество
Роскачество проверило мясной фарш
Фарш прошел проверку по 68 показателям: так, специалисты исследовали его на предмет содержания тяжелых металлов, радионуклидов, фосфатов антибиотиков, а также массовую долю общего белка и жира, внешний вид, запах, консистенцию и степень измельчения продукта.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес
Няня сына Меган Маркл уволилась после двух недель работы
Обновлено в 02:10
Экономика
Минфин выступил против выплаты дивидендов РЖД вагонами
В середине мая «Коммерсантъ» и РБК со ссылкой на источники сообщили, что ОАО РЖД может выплатить государству дивиденды за 2018 г. имуществом – недвижимостью и вагонами.
Обновлено вчера в 22:25
Общество
Кабмин внес в Госдуму законопроект о продлении дачной амнистии
Правительство РФ внесло в Госдуму свой вариант законопроекта о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2020 года.
Обновлено вчера в 15:16
Авто
Назван ТОП-5 доступных автомобилей с самым большим клиренсом
Заявленный клиренс у всех — 205 мм, но на деле оказалось чуть меньше — 195 мм под защитой моторного отсека при незагруженном автомобиле.
Обновлено в 00:53
Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования города Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено вчера в 09:33
Политика
Мосийчук отмечает уход от Ляшко: нардеп заявился на телеэфир пьяным
Скандального нардепа Игоря Мосийчука, который недавно покинул ряды Радикальной партии Олега Ляшко, обвинили в том, что на эфир ZIK он пришел пьяным.
Обновлено в 02:07
Экономика
США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран
США опустились с первой на третью строчку в рейтинге конкурентоспособности стран, составленном Международным институтом управленческого развития (Швейцария).
Обновлено в 02:15
Происшествия
Член сборной РФ по виндсерфингу погиб под «Метеором» в Петербурге
18-летний член сборной России по виндсерфингу Артем Акимов погиб в акватории Финского залива. Спортсмен готовился к первенству мира.
Обновлено вчера в 14:27
Энергетика
Минфин отказался «платить за косяки» «Транснефти» с грязной нефтью
Отвечая на вопрос о возможном снижении порога дивидендов «Транснефти» из-за проблем с поставками по «Дружбе», первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов назвал неправильным, чтобы «государство заплатило за косяки компании, которая занимается поставкой нефти».
Обновлено в 01:55
Музыка
В новом клипе Rammstein Тилль Линдеманн заговорил по-русски
Обновлено вчера в 16:12
Армия и оружие
Экс-глава ВСУ напомнил об отмене переброски военных в Крым в 2014 году
Бывший глава Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана напомнил, что 1 марта 2014 года в Генштабе разработали операцию по переброске военных в Крым и даже успели отправить военнослужащих на самолетах, но «пилоты получили приказ развернуться», передает УНИАН.
Обновлено вчера в 15:56
Происшествия
В Забайкалье главу уранодобывающего предприятия задержали за взятку
В Забайкальском крае возбудили уголовное дело в отношении гендиректора крупного уранодобывающего предприятия — Приаргунского производственного горно-химического объединения, сообщает СК.
Обновлено в 00:53
Политика
Киев захотел международного статуса для Керченского пролива
Украина планирует добиться международного статуса для Керченского пролива.
Обновлено 27 мая в 19:59