Политика

Huawei подала иск в США из-за внесения в черный списокРоссийская газета вчера в 22:14

Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала иск в США с требованием признать антиконституционным решение, предусматривающее внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.
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с чего всё началось
В соответствии с иском, который подан в окружной суд по Восточному округу Техаса, представители Huawei оспаривают не решение администрации США включить компанию в черный список, а само по себе положение закона, которое позволило это сделать, сообщает CNBC
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РБК00:41

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Huawei через суд потребовала изменить американский закон

РБК00:41

Главные новости к утру 29 мая

Коммерсантъ00:00

Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список

Российская газетавчера в 22:14

Huawei захотела засудить США

Lenta.ruвчера в 22:18

Huawei обжаловала в суде США внесение компании в черный список

Газета.Ruвчера в 22:15

Huawei подала иск о признании неконституционным решения США о внесении ее в черный список

ТАССвчера в 22:41

Huawei подала иск в США в связи с внесением компании в черный список

РИА Новостивчера в 21:48
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В России может появиться «отцовский капитал».
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В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста

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Общество

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Финансы

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Два политолога устроили скандал в эфире «России 1»

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Армия и оружие

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Президент России Владимир Путин прибыл на заседание Высшего Евразийского экономического совета, которое открывается в столице Казахстана.
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Обновлено вчера в 23:19
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Старшая дочь Ксении Бородиной Маруся хочет стать дипломатом

Звезда телешоу «Дом-2» Ксения Бородина рассказала своим подписчикам в Instagram, кем хочет стать ее старшая дочь.
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Политика

Причину падения рейтинга Путина назвал глава ВЦИОМ

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров прокомментировал падение рейтинга президента России Владимира Путина.
Обновлено в 01:38
Общество

Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России

Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России.
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Экстремофилы выжили в марсианских условиях на Земле

Биологи обнаружили в соляных отложениях геотермальной зоны вулкана Даллол (одно из самых экстремальных мест на Земле) колонии ультрамалых бактерий.
Обновлено вчера в 10:17
Общество

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Фарш прошел проверку по 68 показателям: так, специалисты исследовали его на предмет содержания тяжелых металлов, радионуклидов, фосфатов антибиотиков, а также массовую долю общего белка и жира, внешний вид, запах, консистенцию и степень измельчения продукта.
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Россия и Сирия призвали США и ЕС отменить антисирийские санкции

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Как пояснили в департаменте образования города Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено вчера в 09:33
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Мосийчук отмечает уход от Ляшко: нардеп заявился на телеэфир пьяным

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Экономика

США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран

США опустились с первой на третью строчку в рейтинге конкурентоспособности стран, составленном Международным институтом управленческого развития (Швейцария).
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Происшествия

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18-летний член сборной России по виндсерфингу Артем Акимов погиб в акватории Финского залива. Спортсмен готовился к первенству мира.
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Минфин отказался «платить за косяки» «Транснефти» с грязной нефтью

Отвечая на вопрос о возможном снижении порога дивидендов «Транснефти» из-за проблем с поставками по «Дружбе», первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов назвал неправильным, чтобы «государство заплатило за косяки компании, которая занимается поставкой нефти».
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В новом клипе Rammstein Тилль Линдеманн заговорил по-русски

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Армия и оружие

Экс-глава ВСУ напомнил об отмене переброски военных в Крым в 2014 году

Бывший глава Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана напомнил, что 1 марта 2014 года в Генштабе разработали операцию по переброске военных в Крым и даже успели отправить военнослужащих на самолетах, но «пилоты получили приказ развернуться», передает УНИАН.
Обновлено вчера в 15:56
Происшествия

В Забайкалье главу уранодобывающего предприятия задержали за взятку

В Забайкальском крае возбудили уголовное дело в отношении гендиректора крупного уранодобывающего предприятия — Приаргунского производственного горно-химического объединения, сообщает СК.
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Политика

Киев захотел международного статуса для Керченского пролива

Украина планирует добиться международного статуса для Керченского пролива.
Обновлено 27 мая в 19:59
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