Huawei подала иск в США из-за внесения в черный списокРоссийская газета вчера в 22:14

с чего всё началось

Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала иск в США с требованием признать антиконституционным решение, предусматривающее внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.

Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список

Армия и оружие В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста «Применение фрегатов будет означать начало широкомасштабных боевых действий с возможностью асимметричного ответа, так как речь будет идти о военной агрессии против России», — подчеркнул обозреватель.

Общество Среда станет самым жарким днем весны в Москве В центре погоды "Фобос" заявили, что среда, 29 мая, в Москве станет самым жарким днем с начала весны.

Финансы Льготную ипотеку под 6% взяли почти 10 тысяч российских семей с детьми Почти 10 тысяч российских семей с детьми воспользовались льготной ипотекой со ставкой в 6%, рассказал в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Моисеев.

Политика Два политолога устроили скандал в эфире «России 1» По данным агентства, два политолога разругались во время обсуждения вопроса о возвращении экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили на Украину.

Армия и оружие Вдовы военных, погибших в Сирии, через суд добились выплат наградных Читинкинский гарнизонный военный суд встал на строну вдов старшего лейтенанта Сергея Елина, сержанта Игоря Михайлова и рядового Дмитрия Вершинина – мужчины погибли в бою в мае прошлого года в Сирии, пишет «Коммерсант».

Политика Путин прибыл на саммит ЕАЭС, открывающийся в Нур-Султане Президент России Владимир Путин прибыл на заседание Высшего Евразийского экономического совета, которое открывается в столице Казахстана.

Происшествия В Ханты-Мансийске осужден убийца лидера местного казачества Житель Курганской области Рудоб Мухторов признан виновным в убийстве известного общественного деятеля в Ханты-Мансийске.

Шоу-бизнес Старшая дочь Ксении Бородиной Маруся хочет стать дипломатом Звезда телешоу «Дом-2» Ксения Бородина рассказала своим подписчикам в Instagram, кем хочет стать ее старшая дочь.

Футбол «Витесс» Слуцкого не смог пробиться в Лигу Европы "Витесс" в ответном матче финала плей-офф чемпионата Нидерлендов за путевку в Лигу Европы уступил на своем поле "Утрехту" со счетом 0:2. Голы забили Сириль Дессерс (31-я минута) и Симон Густафссон (77-я).

Шоу-бизнес Лидия Федосеева-Шукшина стала затворницей после смерти своего мужа Российская актриса вспомнила, что после ухода творческого деятеля Василия Шукшина из жизни она стала затворницей и даже думала уйти в монастырь.

Политика Причину падения рейтинга Путина назвал глава ВЦИОМ Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров прокомментировал падение рейтинга президента России Владимира Путина.

Космос Экстремофилы выжили в марсианских условиях на Земле Биологи обнаружили в соляных отложениях геотермальной зоны вулкана Даллол (одно из самых экстремальных мест на Земле) колонии ультрамалых бактерий.

Общество Роскачество проверило мясной фарш Фарш прошел проверку по 68 показателям: так, специалисты исследовали его на предмет содержания тяжелых металлов, радионуклидов, фосфатов антибиотиков, а также массовую долю общего белка и жира, внешний вид, запах, консистенцию и степень измельчения продукта.

Экономика Минфин выступил против выплаты дивидендов РЖД вагонами В середине мая «Коммерсантъ» и РБК со ссылкой на источники сообщили, что ОАО РЖД может выплатить государству дивиденды за 2018 г. имуществом – недвижимостью и вагонами.

Общество Кабмин внес в Госдуму законопроект о продлении дачной амнистии Правительство РФ внесло в Госдуму свой вариант законопроекта о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2020 года.

Авто Назван ТОП-5 доступных автомобилей с самым большим клиренсом Заявленный клиренс у всех — 205 мм, но на деле оказалось чуть меньше — 195 мм под защитой моторного отсека при незагруженном автомобиле.

Общество В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах Как пояснили в департаменте образования города Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.

Политика Мосийчук отмечает уход от Ляшко: нардеп заявился на телеэфир пьяным Скандального нардепа Игоря Мосийчука, который недавно покинул ряды Радикальной партии Олега Ляшко, обвинили в том, что на эфир ZIK он пришел пьяным.

Экономика США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран США опустились с первой на третью строчку в рейтинге конкурентоспособности стран, составленном Международным институтом управленческого развития (Швейцария).

Происшествия Член сборной РФ по виндсерфингу погиб под «Метеором» в Петербурге 18-летний член сборной России по виндсерфингу Артем Акимов погиб в акватории Финского залива. Спортсмен готовился к первенству мира.

Энергетика Минфин отказался «платить за косяки» «Транснефти» с грязной нефтью Отвечая на вопрос о возможном снижении порога дивидендов «Транснефти» из-за проблем с поставками по «Дружбе», первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов назвал неправильным, чтобы «государство заплатило за косяки компании, которая занимается поставкой нефти».

Армия и оружие Экс-глава ВСУ напомнил об отмене переброски военных в Крым в 2014 году Бывший глава Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана напомнил, что 1 марта 2014 года в Генштабе разработали операцию по переброске военных в Крым и даже успели отправить военнослужащих на самолетах, но «пилоты получили приказ развернуться», передает УНИАН.

Происшествия В Забайкалье главу уранодобывающего предприятия задержали за взятку В Забайкальском крае возбудили уголовное дело в отношении гендиректора крупного уранодобывающего предприятия — Приаргунского производственного горно-химического объединения, сообщает СК.