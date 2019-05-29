Политика
Huawei подала иск в суд США после внесения компании в черный списокВести.Ru вчера в 23:29
Представители компании Huawei подали иск в американский суд с требованием отменить решение о внесении компании в черный список. В корпорации планируют в порядке упрощенного судопроизводства добиться решения о признании такого закона противоречащим конституции, передает телеканал "Россия 24".
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Политика
Зампреда главы Коми заподозрили в коррупции
С 27 мая первого заместителя председателя правительства Республики Коми Ларису Максимову отстранили от работы.
Обновлено в 00:01
Экономика
Банки стали чаще заменять СМС push-уведомлениями
Самой высокой доля push-уведомлений от общего числа сообщений, которые банк рассылает клиентам, оказалась у Альфа-банка, она составила около 30 процентов.
Обновлено в 01:15
Общество
Обязательный ЕГЭ по математике сдают выпускники
В соответствии с новым порядком, выпускники могут выбрать для сдачи только один уровень ЕГЭ – базовый или профильный.
Обновлено в 02:37
Армия и оружие
В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста
«Применение фрегатов будет означать начало широкомасштабных боевых действий с возможностью асимметричного ответа, так как речь будет идти о военной агрессии против России», — подчеркнул обозреватель.
Обновлено в 01:18
Авто
Audi получила ОТТС на новый Audi Q3 для России
Кроссовер Audi Q3 второго поколения приедет в Россию в единственной версии со «старым» двигателем 1.4 TSI.
Обновлено вчера в 10:15
Политика
Пьяный Мосийчук крестился и обзывал телезрителей в прямом эфире
Народный депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук пришел на прямой эфир телеканала ZIK в нетрезвом состоянии.
Обновлено в 03:10
Политика
Зачем Зеленский дал Саакашвили гражданство, объяснил Кравчук
Бывший президент Украины Леонид Кравчук рассказал, почему новый глава государства Владимир Зеленский вернул украинское гражданство экс-главе Грузии Михаилу Сааакашвили.
Обновлено в 01:08
Политика
В Киеве пропали серверы из ситуационной комнаты президента
Пропали также мониторы, ситуационная комната пуста, продемонстрировал пустое помещение новоназначенный секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк.
Обновлено вчера в 16:04
Экономика
Аветисян потребовал от Baring досрочной передачи 10% акций «Восточного»
Компания «Финвижн» (владеет 32% акций банка «Восточный») обратилась в Арбитражный суд Амурской области с ходатайством о немедленном исполнении кол-опциона на 9,99% акций банка, которые принадлежат кипрской структуре фонда Baring Vostok — Evison (суммарно фонд — конечный бенефициар 52% «Восточного»).
Обновлено в 03:08
Общество
Роскачество проверило мясной фарш
У фарша нескольких торговых марок специалисты "Роскачества" выявили жилы, высокое содержание жировой и соединительной ткани, а заявленный на упаковке вес не соответствовал фактической массе только в одном продукте.
Обновлено в 02:51
Политика
Закрытый опрос показал регион с самым низким рейтингом Путина
Магаданская область оказалась регионом с самым низким электоральным рейтингом президента Владимира Путина, сообщает РБК со ссылкой на данные закрытого опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведенного для администрации президента.
Обновлено в 01:35
Кино
Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса
Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:01
Футбол
Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы
Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
Сбой в московском метро 21 мая произошел из-за человеческого фактора
Причина сбоя в движении поездов на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий Московского метрополитена 21 мая связана с человеческим фактором, сообщил в среду заммэра столицы Максим Ликсутов в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 03:45
Происшествия
В Подмосковье задержана банда авторитета Циркача
В Московской области задержана банда, входящая в сферу влияния вора в законе по прозвищу Циркач.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Рейс из Челябинска в Анталью задержали на 12 часов
Обновлено в 02:40
Политика
Глава Генштаба ВСУ опозорился на передовой в Донбассе
Начальник Генштаба ВСУ Хомчак во время вчерашнего визита на передовую с президентом Украины Зеленским неправильно надел бронежилет, сообщает украинское издание "БезТабу".
Обновлено вчера в 06:41
Авто
Электрический кроссовер BMW получит огромный изогнутый экран
BMW не является первым автопроизводителем, внедрившим сверхширокий дисплей, поскольку у будущего электрического ситикара Honda E также будет гигантский экран, почти такой же широкий, как приборная панель.
Обновлено вчера в 05:18
Экономика
Россияне назвали настоящее время неблагоприятным для кредитов
Большинство россиян, опрошенных социологами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), не считают возможным брать крупные кредиты в банках.
Обновлено в 04:31
Происшествия
В школе Саратовской области подросток ударил школьницу топором
Обновлено вчера в 04:19
Экономика
Подорожание авиационного керосина срывает выполнение указа Путина
Подорожание топлива может усложнить выполнение майского указа об увеличении региональных перевозок.
Обновлено в 03:19
Технологии
В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублей
Базовый набор аппаратуры (один сервер и два телефона) стоит около 30 млн рублей, сообщают «Ведомости».
Обновлено вчера в 20:49
Авто
Назван ТОП-5 доступных автомобилей с самым большим клиренсом
Заявленный клиренс у всех — 205 мм, но на деле оказалось чуть меньше — 195 мм под защитой моторного отсека при незагруженном автомобиле.
Обновлено в 00:53
Политика
Лидеры Союзного государства принимают участие в саммите ЕАЭС
Обновлено в 03:40
Музыка
Егор Крид рассказал о расставании с лейблом Black Star
Российский певец Егор Крид рассказал в интервью Юрию Дудю об уходе из лейбла Black Star, в котором он проработал семь лет.
Обновлено вчера в 17:31
Происшествия
В Киеве на заводе «Кузня на Рыбальском» горит корабль
Обновлено в 04:11
Здоровье
Москвичей призвали отказаться от мяса и кофе в жару
Одежду в жару стоит выбирать из натуральных и легких тканей светлых тонов. С собой необходимо брать головной убор и солнцезащитные очки.
Обновлено в 03:01
Энергетика
Минфин отказался «платить за косяки» «Транснефти» с грязной нефтью
Отвечая на вопрос о возможном снижении порога дивидендов «Транснефти» из-за проблем с поставками по «Дружбе», первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов назвал неправильным, чтобы «государство заплатило за косяки компании, которая занимается поставкой нефти».
Обновлено в 01:55