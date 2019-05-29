Политика
Huawei подала иск в США из-за внесения в черный списокРоссийская газета вчера в 22:14
Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала иск в США с требованием признать антиконституционным решение, предусматривающее внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Huawei обратилась в американский суд с требованием признать антиконституционным внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.РИА Новостивчера в 21:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 00:01, Ашберн
Происшествия
У школы в Вольске, где подросток напал на ученицу, не было охраны
Профессиональных охранников и рамок металлоискателя на входе в школу в городе Вольске Саратовской области, где во вторник подросток топором ударил ученицу, не было, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.
Обновлено вчера в 13:08
Шоу-бизнес
Московский бизнесмен заплатил за ужин с Аксеновой миллион рублей
Обновлено вчера в 19:05
Политика
Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина
Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено вчера в 15:41
Общество
В России могут ввести «отцовский капитал»
Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предложено выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:18
Общество
Жители России перешли в режим жёсткой экономии
В России за последний год число жёстко экономящих граждан увеличилось до 83%. Ни в чем себе не отказывают 17% опрошенных.
Обновлено вчера в 03:46
Политика
Посла Испании вызвали в МИД России
«Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией», — отметили в российском МИД.
Обновлено вчера в 10:58
Экономика
Аргентина заинтересовалась мясом северных оленей из России
Аргентина интересуется возможностью поставок из России мяса диких животных, в том числе мяса северного оленя, сообщил глава Россельхознадзора и председатель российско-аргентинской межправительственной комиссии (МПК) Сергей Данкверт.
Обновлено вчера в 23:04
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Тест на беременность» Анна Пескова скрывала дочь
Звезда сериала «Тест на беременность» была сосредоточена на работе.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
Центробанк модернизирует сторублевые купюры
Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
Обновлено вчера в 07:34
Происшествия
В Махачкале устроившую ДТП женщину попытались закидать камнями
"Очевидцы, возмущенные произошедшим, разбили камнями автомобиль виновницы ДТП, подоспевшие сотрудники полиции удержали толпу от самосуда, но несколько камней все же попали в супругов", - указывает МВД.
Обновлено вчера в 13:16
Общество
Москвичей предупредили о торнадо и смерчах после жары
Обновлено вчера в 02:15
Общество
Россия направила Китаю ноту в связи с проверками телефонов при въезде
Генконсульство России в Гуанчжоу направило дипломатическую ноту Китаю из-за проверок телефонов при въезде в страну.
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия
В Забайкалье главу уранодобывающего предприятия задержали за взятку
На сайте СУ СК уточняется, что в получении взятки подозревается гендиректор ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е.П. Славского", которое является крупнейшим в регионе горнодобывающим предприятием.
Обновлено вчера в 21:33
Общество
Минобороны и Тимати создали совместную коллекцию одежды
Тимати поблагодарил Минобороны за отклик на его предложение о создании совместной линии одежды и подарил министру обороны Сергею Шойгу, который присутствовал на презентации, фирменную армейскую куртку, представленную в единственном экземпляре.
Обновлено вчера в 04:46
Здоровье
Жителям столицы помогут подобрать спортивную секцию
Как следует из названия форума, главная его цель — продемонстрировать возможности создания в любом городе и поселении страны такой среды, в которой бы ведению здорового образа жизни ничего не препятствовало.
Обновлено вчера в 15:38
Общество
В приморской школе завершили проверку после скандального флешмоба
Управление образования администрации Владивостока завершило проверку в школе, где ученики сняли на видео скандальную вечеринку, с ними провели профилактические беседы, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено вчера в 21:27
Кино
Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса
Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:01
Политика
В СНБО заявили об исчезновении серверов с секретной информацией
Серверы с секретной информацией исчезли из ситуационный комнаты Совета национальной безопасности и обороны Украины после "смены власти", завил во вторник секретарь СНБО Александр Данилюк.
Обновлено вчера в 14:28
Гаджеты
Intel представила 10-нанометровые процессоры Ice Lake
Обновлено вчера в 03:37
Общество
Тысячи учителей Новой Зеландии проводят марш протеста
Тысячи школьных учителей Новой Зеландии вышли в среду на общенациональный марш протеста с требованиями улучшения условий труда и повышения заработной платы.
Обновлено вчера в 23:18
Авто
Грядущий BMW iNext похвастался большим изогнутым экраном
Сегодня компания сообщила, что паркетник получит Curved Display — ориентированный на водителя изогнутый экран по центру передней панели.
Обновлено вчера в 10:24
Общество
В России предложили запретить псевдопивные напитки
«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».
Обновлено вчера в 18:30
Здоровье
В России изменились правила медицинского страхования
В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.
Обновлено вчера в 01:38
Хоккей
«Вашингтон Кэпиталз» и НХЛ начали проверку из-за видео с Кузнецовым
Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» заявил о начале проверки в связи со скандальным видео с участием своего игрока — Евгения Кузнецова.
Обновлено 27 мая в 23:09
Политика
Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина
Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Родственники растащили недвижимость актера Ивана Краско
Обновлено вчера в 21:00
Культура
Ксения Собчак может стать новой ведущей «Первого канала»
В пресс-службе канала подтвердили информацию о рассмотрении кандидатуры Собчак на роль ведущей в новом шоу, однако детали проекта остаются пока что в тайне.
Обновлено вчера в 17:39
Гаджеты
Подросток дважды взломал серверы Apple в надежде получить работу
Школьник из Аделаиды дважды взломал серверы Apple и скачал внутренние документы американской корпорации в надежде получить там работу.
Обновлено вчера в 12:11
Происшествия
Самолет разбился в Канаде, есть жертвы
В результате крушения легкомоторного самолета в Канаде погибли два человека.
Обновлено вчера в 23:51
Финансы
Минфин объяснил, с чем связано повышение и снижение ставок по ипотеке в России
Динамику ипотечных ставок определяет, прежде всего, макроэкономическая ситуация в стране и стоимость привлечения средств банками, рассказал в интервью РИА Новости замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
Обновлено вчера в 20:16