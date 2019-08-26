с чего всё началось

Разработчики российской операционной системы «Аврора» ведут переговоры с китайской Huawei об установке ОС на ее планшеты. Как уточняет Reuters, ОС будет устанавливаться на устройства, предназначенные для переписи населения в России. Она состоится в октябре 2020 года.

Экономика В Системе быстрых платежей появится возможность приема наличных В рамках Системы быстрых платежей (СБП) появится услуга приема наличных, рассказали «Коммерсанту» участники рынка.

Космос «Союз МС-14» с роботом Федором со второй попытки пристыковался к МКС Корабль доставил на МКС около 670 кг сухого груза. 24 августа «Союз МС-14» с роботом Федором на борту не смог пристыковаться к станции.

Музыка Тейлор Свифт получила главный приз MTV Video Music Awards 2019 года Американская певица Тейлор Свифт стала обладательницей главной награды премии MTV Video Music Awards 2019 в категории "Видео года" за клип на песню You Need to Calm Down, сообщается на сайте телеканала.

Экономика Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.

Шоу-бизнес Максим Галкин умилил поклонников фото с пятилетним сыном Известный телеведущий Максим Галкин обожает делится видео и фото из жизни своей семьи с поклонниками.

Здоровье Роскачество предупредило об опасности покупки продуктов с рук Покупка пищевой продукцию в несанкционированных точках продаж, попросту с рук или изготовленной кустарным способом, несет в себе потенциальную опасность для здоровья покупателя, говорится в сообщении Роскачества.

Теннис Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).

Политика Сенатор США Джонсон заявил об отказе России в выдаче ему въездной визы Сенатор Рон Джонсон заявил в понедельник, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса.

Технологии Новые тарифы «МегаФона» объединяют телевидение, домашний интернет и мобильную связь Оператор «МегаФон» совместно NetByNet запустил линейку тарифов «Объединяй!», в которых собраны мобильная связь, широкополосный доступ в интернет и цифровое телевидение.

Экономика Вексельберг продаст сельскохозяйственный бизнес В 2017 году лишь сообщалось, что в пятую очередь своих теплиц в Липецкой области общей площадью 11 га группа инвестирует 2,9 млрд руб. Суть сделки Основатели "Долины овощей" намерены выкупить мажоритарную долю "Теплиц регионов" с целью "стратегического управления" — это вписывается в стратегию компании по развитию тепличного бизнеса, пояснил РБК Лашин.

Происшествия В Москве загорелся Богородице-Рождественский монастырь В центре Москвы вспыхнула кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Космос «Роскосмос» объявил о начале подготовки к полету космонавтов на Луну Отмечается, что прикладные исследования важных вопросов реализации пилотируемых полетов на Луну, создания ключевых элементов и технологий, в том числе жизнеобеспечения и технологий, обеспечивающих безопасное прибывание космонавтов на Луне и ее орбите.

Экономика В «квалификационную яму» попадают почти 34 млн россиян «Квалификационная яма» является глобальной проблемой: 23% всех работников в мире (1,3 млрд человек) выполняют работу, которая не соответствует их навыкам.

Происшествия Власти готовы провести допобследование специалистов, помогавших при ЧП под Северодвинском Власти Архангельской области готовы дополнительно обследовать специалистов, которые находились рядом при ЧП 8 августа на военном полигоне под Северодвинском или участвовали в помощи пострадавшим, сообщил ТАСС губернатор региона Игорь Орлов.

Киберспорт Первый эпизод дополнения «Судьба Атлантиды» для Assassin’s Creed Odyssey доступен бесплатно Компания Ubisoft раздаёт всем владельцам Assassin’s Creed Odyssey первый эпизод второго сюжетного дополнения «Судьба Атлантиды» под названием «Поля Элизия».

Происшествия В Петербурге двое 17-летних подростков разбились на мотоцикле Сегодня ночью в Красносельском районе Санкт-Петербурга разбились два подростка на мотоцикле.

Здоровье Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.

Происшествия 17-летняя волейболистка была изнасилована полицейскими 17-летняя волейболистка, выступающая за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе, была изнасилована полицейскими.

Общество В Роструде рассказали о новой графе в резюме В 2020 году на портале "Работа в России" в резюме для поиска работы появится графа "участие в волонтерских программах", об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роструда.

Политика Вступил в силу новый пакет санкций США против России Второй пакет американских санкций против России, введенных из-за дела об отравлении Скрипалей в Солсбери, вступил в силу, передает РИА "Новости".

Общество Пенсионеров-льготников подвезут до границы Минтруд предлагает узаконить оплату части проезда на отдых за пределами РФ Пенсионный фонд России (ПФР) может начать частично оплачивать пенсионерам Крайнего Севера проезд до места отдыха, даже если оно расположено за границей,— сейчас по закону такая льгота положена только при внутрироссийских поездках.

Политика Handelsblatt: Санкциями против «Северного потока-2» США навредят себе Немецкая деловая газета Handelsblatt просчитала риски, которым подвергаются американские компании в свете угроз собственного правительства ввести санкции против проекта "Северный поток-2".