с чего всё началось

Разработчики российской операционной системы «Аврора» ведут переговоры с китайской Huawei об установке ОС на ее планшеты. Как уточняет Reuters, ОС будет устанавливаться на устройства, предназначенные для переписи населения в России. Она состоится в октябре 2020 года.

Huawei планирует установить ОС «Аврора» на свои планшеты

Авто «Дизельгейтные» Volkswagen раскупаются с динамикой горячих пирожков В сложившейся ситуации, как отмечают аналитики издания, у дизельных Volkswagen на рынке просто нет конкурентов.

Политика Зеленский определился с премьером, пишут СМИ Президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту назначить премьер-министром замруководителя своего офиса Алексея Гончарука, сообщают украинские СМИ со ссылкой на собственные источники.

Политика Минск подтвердил подготовку встречи Лукашенко с советником Трампа Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон посетит Белоруссию, чтобы встретиться с президентом страны Александром Лукашенко.

Политика В Верховной раде прошли следственные действия Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований 23 августа провели следственные действия в здании Верховной рады.

Общество Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых певиц в 2019 году по версии журнала Forbes.

Здоровье Тюремную медицину могут передать в ведение Минздрава РФ Ранее заместитель главы ФСИН Валерий Максименко сообщил, что обратится к директору службы с просьбой проработать вопрос о передаче тюремной медицины в ведение Минздрава.

Фигурное катание Фигуристка Медведева стала послом сборной России на Олимпиаде-2020 Российская фигуристка Евгения Медведева стала послом сборной России на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Футбол «Рубин» упрекнул ЦСКА в плагиате. Однако получил ироничный отпор Казанский клуб делал подобную картинку в честь 60-летия в прошлом году, однако армейцы вспомнили и 2015 год, когда таким же образом была образована цифра «104».

Политика В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".

Происшествия ЕСПЧ обязал выплатить родным Магнитского €34 тысячи Европейский суд по правам человека в Страсбурге постановил выплатить родственникам аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского € 34 тысячи в качестве моральной компенсации, передает РИА "Новости" Уточняется, что суд решил, что условия его содержания под стражей подпадают под статью Конвенции, запрещающую пытки.

Экономика Путин назвал «медленным» рост реальных доходов россиян Во время совещания по экономическим вопросам глава РФ Владимир Путин заявил, что у него вызывает беспокойство ситуация медленного роста реальных доходов жителей страны.

Политика Путин прилетел на авиасалон МАКС, где проведет переговоры с Эрдоганом Президент России Владимир Путин прилетел в Жуковский, где открывается 14-й Международный авиакосмический салон МАКС-2019.

Общество На ярмарке в Брянске коров нарядили в форму красноармейцев На ежегодной ярмарке в Брянске разразился скандал — племенных коров облачили в форму красноармейцев.

Технологии Button Wallet бесплатно раздаст тестовые токены Telegram Open Network Пользователи кошелька Button Wallet могут получить 6,6 тестовых токенов Gram за активацию приложения, пишет Forbes.

Здоровье Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.

Экономика ФАС одобрила покупку «Трансконтейнера» компанией Абрамовича и Абрамова Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев рассказал, что ведомство одобрило ходатайство структуры Evraz на покупку 50%+2 акций «Трансконтейнера».

Хоккей Форвард Пулюярви перешел из «Эдмонтона» в «Кярпят» Финская команда «Кярпят» подписала контракт с нападающим Ессе Пулюярви. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Финансы Россиянам готовят новую модель пенсионных накоплений Министерство финансов РФ совместно с Центробанком разрабатывают новую модель формирования пенсионных накоплений в России и уже в начале сентября представят детали этой системы, причем от названия Индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) решили отказаться.

Культура Петру Мамонову предстоит еще одна операция Музыкант и актер Петр Мамонов, госпитализированный с инфарктом, переведен из реанимации в кардиологическое отделение.

Авто Mercedes-Benz завтра представит новый GLE Coupe На сегодняшний день информации о новом Mercedes-Benz GLE Coupe довольно мало.