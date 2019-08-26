Технологии
ITZine.ruHuawei планирует установить ОС «Аврора» на свои планшеты
Разработчики российской операционной системы «Аврора» ведут переговоры с китайской Huawei об установке ОС на ее планшеты. Как уточняет Reuters, ОС будет устанавливаться на устройства, предназначенные для переписи населения в России. Она состоится в октябре 2020 года.
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с чего всё началось
Россия и Huawei обсуждают установку российской мобильной операционной системы (ОС) «Аврора» на планшеты китайской компании для проведения национальной переписи населения в 2020 году, сообщает Reuters со ссылкой на источники.Коммерсантъвчера в 14:19
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Reuters узнало о планах установить «Аврору» на планшеты Huawei для переписи населения
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