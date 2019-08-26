с чего всё началось

Разработчики российской операционной системы «Аврора» ведут переговоры с китайской Huawei об установке ОС на ее планшеты. Как уточняет Reuters, ОС будет устанавливаться на устройства, предназначенные для переписи населения в России. Она состоится в октябре 2020 года.

Huawei планирует установить ОС «Аврора» на свои планшеты

Политика В МИД России отреагировали на заявление сенатора США об отказе в визе В МИД России прокомментировали заявление сенатора США Рона Джонсона о том, что ему якобы отказали в получении российской визы.

Авто На МАКС впервые представили вертолет в стиле Aurus На авиасалоне МАКС впервые представили вертолет Ансат с салоном повышенной комфортности, выполненным в стилистике автомобильного бренда Aurus.

Армия и оружие Более 30 тыс. военных принимают участие в масштабных учениях в ЦВО В учениях под руководством заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова принимают участие более 30 тыс. военнослужащих и гражданского персонала Центрального, Западного, Южного и Восточного военных округов и ВДВ.

Авто Новый Mercedes GLE Coupe попался с минимальным камуфляжем Замеченный во время последних тестов на улицах Германии, совершенно новый Mercedes GLE Coupe носил минимальное количество камуфляжа.

Наука Ученые нашли рецепт рекордно больших мыльных пузырей Исследователи пришли к выводу, что ключевым компонентом жидкости, позволяющей создавать рекордно большие мыльные пузыри, являются гидрофильные полимеры с длинными молекулами.

Футбол Мбаппе поблагодарил всех за поддержку и начал восстанавливаться после травмы Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе в Twitter всех поклонников за поддержку в связи с травмой.

Общество Пенсионерам-льготникам компенсируют траты на заграничный отдых Минтруд предлагает обязать ПФР компенсировать пенсионерам Крайнего Севера траты на часть дороги по территории РФ, если они выезжают за границу.

Общество В России одиноких стариков предложили устраивать в приемные семьи Минтруд выпустил рекомендации, согласно которым одним из способов улучшить жизнь одиноких пожилых людей может быть их устройство в приемные семьи, пишет во вторник газета «Известия».

Шоу-бизнес Жигунов прокомментировал новости о болезни Заворотнюк Жигунов прокомментировал новости о болезни Заворотнюк Актеров, которые познакомились на съемочной площадке сериала "Моя прекрасная няня", связывали романтические отношения.

Общество Российские автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн Российские автомобилисты получат возможность обжаловать штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) онлайн — без визита в Госавтоинспекцию.

Политика Россия и Украина определили дату обмена заключенными Власти России и Украины определились с датой, когда будет произведен обмен удерживаемыми гражданами.

Политика Родовое село Кадыровых переименовали в Чечне Родовое село Кадыровых под названием Центарой переименовали в Ахмат-Юрт в честь первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.

Политика Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.

Армия и оружие Испытания под Северодвинском связали с разработкой новых ракет "Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил Карпов на 53-й сессии рабочей группы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.

Политика ГИБДД отказалась штрафовать Путина за езду без шлема на мотоцикле В ГИБДД Севастополя заявили, что не будут выписывать штраф президенту РФ Владимиру Путину за езду без шлема на мотоцикле.

Происшествия Минтранс предложил усовершенствовать систему подготовки пилотов Министерство транспорта внесло в правительство предложение по повышению безопасности полетов и усовершенствованию системы подготовки пилотов.

Общество ЕСПЧ присудил 34 тысячи евро вдове и матери Сергея Магнитского Вдова и мать Магнитского получили право на компенсацию в 34 тысячи евро.

Экономика Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.

Музыка Главную награду MTV Video Music Awards 2019 получила Тейлор Свифт Главный приз в номинации «Видео года» получила поп-звезда Тейлор Свифт с клипом на композицию You Need To Calm Down.

Происшествия Появилось видео схода селя во Владивостоке В Сети появилось видео схода одного из потоков селя. На ролике видно, как вода смывает грунт и деревья на трассу.

Политика Чего смог добиться Владимир Зеленский в первые 100 дней президентства 27 августа исполняется ровно 100 дней с момента вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины.