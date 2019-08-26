с чего всё началось

Китайская компания Huawei ведет переговоры об установке на свои планшеты принадлежащей «Ростелекому» операционной системы (ОС) «Аврора» для проведения переписи населения в России в 2020 году. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника.

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Политика Федеральная избирательная комиссия США вынуждена прекратить работу О фактическом прекращении работы Федеральной избирательной комиссии Соединённых Штатов сообщает Axios.

Политика Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.

Политика Американский сенатор Рон Джонсон заявил об отказе в российской визе Сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что российские власти отказали ему в визе, передает AP.

Политика Нешуточная власть Нулевой опыт в сфере госуправления и в политике не стали для бывшего шоумена помехой в деле укрепления власти и продавливании важных решений.

Политика Рогозин: отказавшее на МКС оборудование произведено не в России Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что аппаратура, из-за которой корабль с роботом «Федором» на борту не смог пристыковаться к МКС с первой попытки, иностранное.

Здоровье Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на информацию о массовых увольнениях врачей в Нижнем Тагиле.

Космос «Роскосмос» начал подготовку к полету космонавтов на Луну Госкорпорация "Роскосмос" объявила тендер на проведение исследований, необходимых для осуществления пилотируемого полета на Луну.

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Авто Люди начали массово раскупать дизельные отзывные автомобили Volkswagen Бывает, что ситуации доходят до того, что с других концов планеты клиенты прилетают в салон, чтобы поскорее забронировать ещё не ушедший в руки другому владельцу автомобиль.

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Общество В Египте отыскали двойника основателя Apple Стива Джобса В социальных сетях пользователи активно обсуждают фотографию человека очень похожего на основателя американской корпорации Apple Стива Джобса.

Происшествия Во Владивостоке дороги ушли под воду из-за ливней "Специалисты продолжают работу по ликвидации последствий непогоды во Владивостоке убирают сошедшие сели, грунт с дорог города", - рассказал представитель мэрии Владивостока.

Здоровье Доктор Мясников пояснил, почему россияне такие толстые «Пока есть такое предложение, богатое быстроусваиваемыми сахарами, легкоусваивающимися жирами, трансжирами, все это калорийное и так далее — так и будет», — пояснил врач.