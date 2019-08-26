с чего всё началось

Китайская компания Huawei ведет переговоры об установке на свои планшеты принадлежащей «Ростелекому» операционной системы (ОС) «Аврора» для проведения переписи населения в России в 2020 году. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника.

Футбол «Локомотив» договорился о трансфере Жоау Мариу «Железнодорожники» договорились с миланским клубом об аренде 26-летнего футболиста с правом выкупа за 18 миллионов евро.

Происшествия Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.

Армия и оружие Ан-124 «Руслан» после модернизации станет «российским» К концу года "Ильюшин" представит проект модернизированного Ан-124 "Руслан" с российскими комплектующими, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Наука Сезонную смену окраса воробьинообразных объяснили половым отбором и защитой от хищника Орнитологи выяснили, что сезонная смена окраса у воробьинообразных зависит от того, насколько вид полигамен и представляет интерес для хищника, а также от изменчивости климата в месте обитания.

Гаджеты Dell представила два новых ноутбука под управлением Chrome OS В ноутбуке трансформере установлен 13,3-дюймовый дисплей разрешением Full HD, а в классической модели диагональ экрана составляет 14-дюймов и он будет доступен в разрешении HD и Full HD, причем при максимальном разрешении дисплея будет использоваться сенсорная матрица.

Общество Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц Американская певица Тейлор Свифт, заработав 185 миллионов долларов, возглавила список самых высокооплачиваемых женщин в музыкальной индустрии 2019 года по версии журнала Forbes.

Экономика Орешкин назвал восемь мер для ускорения экономического роста Минэкономразвития разработало дополнительные меры по повышению потенциала экономического роста, заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

Здоровье Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на информацию о массовых увольнениях врачей в Нижнем Тагиле.

Авто Кроссовер Hyundai Venue пользуется ажиотажным спросом В мае 2019 года компания Hyundai вывела на индийский авторынок свой самый доступный в линейке кроссовер – Venue.

Политика Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз» В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".

Армия и оружие Раскрыта причина ракетных испытаний под Северодвинском Карпов добавил, что произошедший на полигоне взрыв не имеет никакого отношения к ядерным испытаниям и не подпадает под действие Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Экономика Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей.

Политика Умер британский политтехнолог, работавший с Тэтчер и Ельциным Британский политтехнолог Тим Белл, который работал со многими мировыми лидерами, в том числе премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер и президентом России Борисом Ельциным, умер в Великобритании в возрасте 77 лет.

Происшествия В женском Рождественском монастыре в центре Москвы произошел пожар Возгорание произошло в Рождественском женском монастыре постройки XIV века в центре Москвы.

Футбол Британский миллиардер купил «Ниццу» за € 100 млн По данным источника, британец приобрёл клуб через принадлежащую ему химическую компанию Ineos. Сумма сделки составила € 100 млн.

Политика Макрон анонсировал встречу в «нормандском формате» в сентябре Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах провести в сентябре саммит в «нормандском формате», посвященный урегулированию кризиса на Украине.

Политика Трамп обвинил Обаму в присоединении Крыма к России Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что у бывшего главы государства Барака Обамы была возможность остановить присоединение Крыма к России.

Путешествия Россияне стали чаще выезжать за границу летом Доля россиян, выезжающих за границу на отдых в летний период, выросла на 12,5% в сравнении с показателями прошлого года, пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса OneTwoTrip.

Шоу-бизнес Обучение дочери Жасмин в школе обойдется в 1,5 млн рублей в год Артистка отдала наследницу в престижную Ломоносовскую школу, где за обучение нужно платить порядка 1,5 млн рублей в год.

Общество Россиян предложили наказывать за нападение опасных собак на людей В России предложили ввести уголовное наказание за нападение на людей опасных собак, которых хозяева выгуливают не по правилам.

Политика В Раде рассказали о «миссии» Украины по сдерживанию России Глава комитета Верховной рады по международным делам Анна Гопко заявила, что «миссия» Киева состоит в сдерживании России, чтобы не допустить её «агрессии» по отношению к европейским ценностям и демократии.

Шоу-бизнес Алла Пугачева благословила Светлану Лободу петь для страны Многие украинские фолловеры осудили Лободу за то, что она спокойно приняла слова Пугачевой о "стране", тем самым дав понять, что останется в России надолго.