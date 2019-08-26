Технологии
ИзвестияHuawei планирует создать планшеты с российской ОС «Аврора»
Китайская компания Huawei ведет переговоры об установке на свои планшеты принадлежащей «Ростелекому» операционной системы (ОС) «Аврора» для проведения переписи населения в России в 2020 году. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника.
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с чего всё началось
Россия и Huawei обсуждают установку российской мобильной операционной системы (ОС) «Аврора» на планшеты китайской компании для проведения национальной переписи населения в 2020 году, сообщает Reuters со ссылкой на источники.Коммерсантъ14:19
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Роскомнадзор разместил на сайте госзакупок тендер на разработку ПО для оценки знаний и навыков своих сотрудников.
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По данным источника, британец приобрёл клуб через принадлежащую ему химическую компанию Ineos. Сумма сделки составила € 100 млн.
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В Тамбове в возрасте 105 лет умер старейший в мире моряк-подводник, капитан первого ранга Юлий Ксюнин.
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