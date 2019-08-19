Экономика

Huawei откроет второй офис в МосквеМоя Москва.онлайн 00:32

Китайская IT-компания Huawei ищет площади под новый офис в столице, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Деловой квартал «Новоспасский двор» и бизнес-центр «Смоленский пассаж» называются в качестве возможных площадей для компании.
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с чего всё началось

Huawei стало тесно в Крылатском

Корпорация снимет еще один офис в Москве Huawei откроет второй крупный офис в Москве.
Коммерсантъвчера в 18:14

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Huawei арендует второй офис в Москве из-за планов увеличить штат в четыре раза

Интерфакс03:53

Huawei снимет еще один офис в Москве

ПРАЙМ02:00

СМИ узнали о планах Huawei открыть второй большой офис в Москве

Полит.ру00:59

«Ъ»: Huawei планирует открыть второй крупный офис в Москве

ТАСС02:00

Huawei откроет новый офис в Москве

News.ruвчера в 22:19

«Коммерсантъ» узнал о планах Huawei открыть второй крупный офис в Москве

Ведомостивчера в 20:11

Huawei стало тесно в Крылатском

Коммерсантъвчера в 18:14
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Политика

На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту

Херсонский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры Автономной Республики Крым (АРК) и наложил арест на танкер «Мрия», который украинские власти обвиняют в незаконном пересечении границы с российским Крымом, а также участии в поставках топлива для нужд подразделений российского Черноморского флота в Севастополе.
Обновлено в 07:16
Финансы

Курс доллара превысил 67 рублей

В последний раз доллар превышал отметку в 67 рублей 14 февраля 2019 года. Евро в свою очередь дорожает на 1%, до 74,36 рубля.
Обновлено в 07:31
Религия

Православные христиане отмечают Яблочный Спас

Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Политика

Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы

Лидеры намерены обсудить двусторонние отношения и перспективы сотрудничества государств, обменяться мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.
Обновлено в 02:44
Политика

Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал ситуацию вокруг выборов в Мосгордуму и массовые протестные акции в столице.
Обновлено в 06:35
Политика

Жена Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай

Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила приветственный каравай во время визита в Киев.
Обновлено в 04:26
Политика

Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России

Обновлено в 03:18
Политика

Глава МИД Польши возмутился суммой репараций от Германии

Глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал сумму полученных репараций от Германии после Второй мировой войны "минимальной".
Обновлено в 07:07
Футбол

Суд 6 сентября рассмотрит ходатайства об УДО Мамаева и Кокорина

Алексеевский суд Белгородской области 6 сентября рассмотрит ходатайства футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 07:04
Происшествия

СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском

Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.
Обновлено вчера в 10:19
Армия и оружие

Сирийские самолеты ударили по вторгнувшимся турецким войскам

Обновлено в 06:50
Технологии

Вы могли это пропустить: дата запуска Bakkt и опровержение Майка Тайсона

Глава Bakkt назвала дату запуска Bitcoin-фьючерсов Платформа Bakkt от оператора Нью-Йоркской фондовой биржи ICE получила разрешение на запуск от Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк.
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес

Старший сын певицы Валерии тайно женился на однокласснице

Старший сын певицы Валерии тайно связал себя узами брака с одноклассницей и не позвал на торжество никого из своих родственников.
Обновлено вчера в 05:13
Футбол

Чалов обратился к болельщикам ЦСКА перед дерби со «Спартаком»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов в преддверии столичного дерби со «Спартаком» в рамках 6-го тура Российской Премьер-Лиги обратился к болельщикам «армейского» клуба.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие

Почему на Аляске обеспокоены действиями России в Арктике

Действия России в Арктике ведут к «милитаризации» региона. Так считает сенатор от штата Аляска Дэн Салливан.
Обновлено вчера в 01:01
Финансы

Райффайзенбанк оценил эффект от инвестирования «излишек» ФНБ

Сегодня, 19 августа 2019 года, стало известно, что в 2020 году в Фонде национального благосостояния (ФНБ) накопится 2,7 трлн «лишних» рублей (сумма превышающая 7% ВВП).
Обновлено в 04:43
Политика

Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина

Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.
Обновлено в 07:35
Политика

Зеленский призвал Израиль признать «голодомор» геноцидом украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль признать "голодомор" 1932-33 годов геноцидом украинского народа.
Обновлено в 07:17
Общество

YouTube заблокировал ролик с оскорблениями флага России

Видеохостинг Youtube, принадлежащий американской компании Google, заблокировал видеоролик, оскорбляющий государственный флаг России.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Экс-главу Серпуховского района перевели в реанимацию

Экс-чиновник рассказал, что в СИЗО его сильно избили. В вызове скорой помощи экс-главе Серпуховского района отказали.
Обновлено в 05:52
Религия

Алтайские леса окропили святой водой из-за пожароопасности

Обновлено в 05:52
Экономика

МВД начало проверку в отношении экс-руководителей «Росгосстраха»

Что ищут следователи Основанием для проверки МВД стало заявление в отношении бывшего руководства "Росгосстраха", поданное главой совета директоров Альфа-банка Петром Авеном (А1 и Альфа-банк входят в "Альфа-Групп"), говорится в запросах.
Обновлено в 04:44
Здоровье

В Волгоградском онкодиспансере заработало уникальное оборудование

Обновлено в 02:06
Политика

СМИ узнали о предложении Трампа начать морскую блокаду Венесуэлы

В начале августа американский президент подписал указ о новых санкциях против Венесуэлы, предполагающих блокировку активов правительства боливарианской республики, находящихся на территории США.
Обновлено вчера в 21:12
Экономика

Определены крупнейшие должники России

Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл тайно отдохнули на Ибице и во Франции

Недавно стало известно, что принц Гарри, Меган Маркл и их трёхмесячный сын Арчи тайно отправились в отпуск на испанский остров Ибица.
Обновлено в 03:55
Политика

Медведев напомнил «Транснефти» об издержках из-за ЧП с грязной нефтью

В ходе встречи Токарев выступил за передачу в управление «Транснефти» пунктов сдачи и приема нефти в систему магистральных трубопроводов, а также проведение единой сертификации лабораторий, отвечающих за проверку качества сырья.
Обновлено в 06:47
Общество

Меркель вышла в свет в наряде 23-летней давности

Обновлено в 06:11
Культура

Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос 60+»

Первые съемки «слепых» прослушиваний стартуют 19 августа. А главной тайной были имена наставников.
Обновлено в 07:42
Общество

В Приморье объявлено очередное штормовое предупреждение

Синоптики прогнозируют для Приморья вновь сильные осадки с грозами — власти объявили штормовое предупреждение 22 и 23 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Примгидромета.
Обновлено в 04:31
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