Корпорация снимет еще один офис в Москве Huawei откроет второй крупный офис в Москве.

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Китайская IT-компания Huawei ищет площади под новый офис в столице, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Деловой квартал «Новоспасский двор» и бизнес-центр «Смоленский пассаж» называются в качестве возможных площадей для компании.

Huawei откроет второй офис в Москве

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