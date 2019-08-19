Экономика
Huawei откроет второй офис в МосквеМоя Москва.онлайн 00:32
Китайская IT-компания Huawei ищет площади под новый офис в столице, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Деловой квартал «Новоспасский двор» и бизнес-центр «Смоленский пассаж» называются в качестве возможных площадей для компании.
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Корпорация снимет еще один офис в Москве Huawei откроет второй крупный офис в Москве.Коммерсантъвчера в 18:14
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Политика
На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту
Херсонский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры Автономной Республики Крым (АРК) и наложил арест на танкер «Мрия», который украинские власти обвиняют в незаконном пересечении границы с российским Крымом, а также участии в поставках топлива для нужд подразделений российского Черноморского флота в Севастополе.
Обновлено в 07:16
Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей
В последний раз доллар превышал отметку в 67 рублей 14 февраля 2019 года. Евро в свою очередь дорожает на 1%, до 74,36 рубля.
Обновлено в 07:31
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Политика
Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы
Лидеры намерены обсудить двусторонние отношения и перспективы сотрудничества государств, обменяться мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.
Обновлено в 02:44
Политика
Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал ситуацию вокруг выборов в Мосгордуму и массовые протестные акции в столице.
Обновлено в 06:35
Политика
Жена Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила приветственный каравай во время визита в Киев.
Обновлено в 04:26
Политика
Глава МИД Польши возмутился суммой репараций от Германии
Глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал сумму полученных репараций от Германии после Второй мировой войны "минимальной".
Обновлено в 07:07
Футбол
Суд 6 сентября рассмотрит ходатайства об УДО Мамаева и Кокорина
Алексеевский суд Белгородской области 6 сентября рассмотрит ходатайства футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 07:04
Происшествия
СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском
Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.
Обновлено вчера в 10:19
Технологии
Вы могли это пропустить: дата запуска Bakkt и опровержение Майка Тайсона
Глава Bakkt назвала дату запуска Bitcoin-фьючерсов Платформа Bakkt от оператора Нью-Йоркской фондовой биржи ICE получила разрешение на запуск от Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк.
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес
Старший сын певицы Валерии тайно женился на однокласснице
Старший сын певицы Валерии тайно связал себя узами брака с одноклассницей и не позвал на торжество никого из своих родственников.
Обновлено вчера в 05:13
Футбол
Чалов обратился к болельщикам ЦСКА перед дерби со «Спартаком»
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов в преддверии столичного дерби со «Спартаком» в рамках 6-го тура Российской Премьер-Лиги обратился к болельщикам «армейского» клуба.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие
Почему на Аляске обеспокоены действиями России в Арктике
Действия России в Арктике ведут к «милитаризации» региона. Так считает сенатор от штата Аляска Дэн Салливан.
Обновлено вчера в 01:01
Финансы
Райффайзенбанк оценил эффект от инвестирования «излишек» ФНБ
Сегодня, 19 августа 2019 года, стало известно, что в 2020 году в Фонде национального благосостояния (ФНБ) накопится 2,7 трлн «лишних» рублей (сумма превышающая 7% ВВП).
Обновлено в 04:43
Политика
Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина
Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.
Обновлено в 07:35
Политика
Зеленский призвал Израиль признать «голодомор» геноцидом украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль признать "голодомор" 1932-33 годов геноцидом украинского народа.
Обновлено в 07:17
Общество
YouTube заблокировал ролик с оскорблениями флага России
Видеохостинг Youtube, принадлежащий американской компании Google, заблокировал видеоролик, оскорбляющий государственный флаг России.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Экс-главу Серпуховского района перевели в реанимацию
Экс-чиновник рассказал, что в СИЗО его сильно избили. В вызове скорой помощи экс-главе Серпуховского района отказали.
Обновлено в 05:52
Религия
Алтайские леса окропили святой водой из-за пожароопасности
Обновлено в 05:52
Экономика
МВД начало проверку в отношении экс-руководителей «Росгосстраха»
Что ищут следователи Основанием для проверки МВД стало заявление в отношении бывшего руководства "Росгосстраха", поданное главой совета директоров Альфа-банка Петром Авеном (А1 и Альфа-банк входят в "Альфа-Групп"), говорится в запросах.
Обновлено в 04:44
Политика
СМИ узнали о предложении Трампа начать морскую блокаду Венесуэлы
В начале августа американский президент подписал указ о новых санкциях против Венесуэлы, предполагающих блокировку активов правительства боливарианской республики, находящихся на территории США.
Обновлено вчера в 21:12
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл тайно отдохнули на Ибице и во Франции
Недавно стало известно, что принц Гарри, Меган Маркл и их трёхмесячный сын Арчи тайно отправились в отпуск на испанский остров Ибица.
Обновлено в 03:55
Политика
Медведев напомнил «Транснефти» об издержках из-за ЧП с грязной нефтью
В ходе встречи Токарев выступил за передачу в управление «Транснефти» пунктов сдачи и приема нефти в систему магистральных трубопроводов, а также проведение единой сертификации лабораторий, отвечающих за проверку качества сырья.
Обновлено в 06:47
Общество
Меркель вышла в свет в наряде 23-летней давности
Обновлено в 06:11
Культура
Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос 60+»
Первые съемки «слепых» прослушиваний стартуют 19 августа. А главной тайной были имена наставников.
Обновлено в 07:42
Общество
В Приморье объявлено очередное штормовое предупреждение
Синоптики прогнозируют для Приморья вновь сильные осадки с грозами — власти объявили штормовое предупреждение 22 и 23 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Примгидромета.
Обновлено в 04:31