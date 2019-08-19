Экономика

«Ъ»: Huawei планирует открыть второй крупный офис в МосквеТАСС 02:00

Китайская телекоммуникационная корпорация Huawei ведет переговоры с девелоперской группой ПСН и корпорацией А.Н.Д. об аренде помещений для второго московского офиса. Об этом в понедельник сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на рынке коммерческой недвижимости.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

Huawei стало тесно в Крылатском

Корпорация снимет еще один офис в Москве Huawei откроет второй крупный офис в Москве.
Коммерсантъвчера в 18:14

Подробнее о событии

«Ъ» узнал о поисках площади под новый офис Huawei в Москве

Экономика сегоднявчера в 21:01

СМИ узнали о планах Huawei открыть второй большой офис в Москве

Полит.ру00:59

Huawei откроет второй офис в Москве

Моя Москва.онлайн00:32

Huawei откроет новый офис в Москве

News.ruвчера в 22:19

«Ъ»: Huawei планирует открыть второй крупный офис в Москве

ТАСС02:00

«Коммерсантъ» узнал о планах Huawei открыть второй крупный офис в Москве

Ведомостивчера в 20:11

Huawei стало тесно в Крылатском

Коммерсантъвчера в 18:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 03:14, Ашберн
Экономика

Определены крупнейшие должники России

Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Политика

Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы

В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.
Обновлено 17 августа в 07:53
Экономика

Правительство планирует начать утилизировать все товары и упаковки

Минприроды планирует поднять утилизацию до 100%.
Обновлено в 02:48
Политика

На Украине поймали российского шпиона

В Запорожье на военном заводе "МИГремонт" задержали резидента российской военной разведки.
Обновлено в 02:09
Армия и оружие

Опубликовано видео полёта истребителей МиГ-31БМ в ближнем космосе

Появилось видео тренировочного полёта высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота, которые отработали элементы перехвата предполагаемого нарушителя, а также выполнили полёт в стратосфере.
Обновлено в 01:15
Общество

В Крыму зафиксировали резкое снижение популяции диких мидий

Промышленный лов моллюсков начался на побережье в прошлом году, посчитав количество запасов достаточными, однако сейчас на фермерских плантациях на южном побережье Крыма почти не было личинок мидий, сообщил начальник департамента по рыболовству Минсельхоза Крыма Андрей Дедюхин.
Обновлено в 02:14
Происшествия

Мать избитой девочки из Ингушетии назвала причину истязаний ребенка

Обновлено в 00:59
Политика

Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России

Обновлено вчера в 12:39
Происшествия

В США рассекретили доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС

В США рассекретили отчет разведки об аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 21:22
Футбол

«Ювентус» интересуется форвардом «Лиона» Дембеле

Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле попал в сферу интересов «Ювентуса», сообщает L’Equipe.
Обновлено в 01:57
Политика

Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии

Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.
Обновлено вчера в 17:03
Авто

ПТС и свидетельство о регистрации машины будут выдаваться по-новому

Согласно ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» утверждена новая форма паспорта транспортного средства и свидетельства о его регистрации.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия

Boeing 757 совершил жесткую посадку на Азорских островах

Обновлено вчера в 18:30
Политика

Пушков прокомментировал слова посла Украины о потере государственности

Российский сенатор Алексей Пушков оценил слова постпреда Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что страна лишается ключевых признаков государства.
Обновлено вчера в 09:55
Политика

Жена Нетаньяху устроила скандал в самолете по дороге в Киев

Обновлено в 02:42
Политика

Глава Генштаба Британии заявил о росте «российской угрозы»

Начальник британского Генштаба Ник Картер заявил об усилении российского влияния в некоторых регионах мира из-за того, что Соединенное Королевство недооценило угрозу с ее стороны.
Обновлено вчера в 02:47
Происшествия

В США арестованы трое подозреваемых в подготовке массовых расстрелов

В США сотрудники правоохранительных органов задержали трех человек, которые, по мнению следствия, независимо друг от друга планировали устроить массовые расстрелы людей в своих штатах.
Обновлено вчера в 21:52
Армия и оружие

В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском

Обновлено вчера в 18:35
Здоровье

Минздрав предложил проверять работников на алкоголь

Работодатели смогут тестировать сотрудников на алкоголь.
Обновлено вчера в 01:44
Общество

В госреестр внесли почти половину границ региональных центров России

Почти половина границ административных центров субъектов Российской Федерации внесена в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).
Обновлено в 03:06
Футбол

«Наконец-то я дома». Балотелли прокомментировал переход в «Брешию»

Обновлено в 02:27
Происшествия

СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском

Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.
Обновлено вчера в 10:19
Технологии

Японская корпорация Rakuten запустила собственную криптовалютную биржу

19 августа японская корпорация Rakuten объявила о запуске собственной криптовалютной биржи Rakuten Wallet.
Обновлено в 03:03
Происшествия

В Петербурге первоклассник прострелил себе руку из пистолета мамы

Обновлено в 02:57
Религия

Православные христиане отмечают Яблочный Спас

Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Политика

Кличко прокомментировал свою фразу о «завтрашнем дне»

Обновлено вчера в 18:08
Политика

Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы

Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 01:31
Происшествия

В Нижегородской области ищут пропавшую в лесу пятилетнюю девочку

Обновлено в 02:22
Общество

Новые правила ввоза фруктов и овощей вступили в силу в России

Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие

Сирийские военные отбивают город Хан-Шейхун в Идлибе от террористов

Сирийские правительственные войска после сражения с боевиками экстремистских организаций «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) впервые с 2014 года смогли пробиться на территорию города Хан-Шейхун в провинции Идлиб.
Обновлено в 02:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Huawei
Китайская компания
Одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций. Основана в 1987 году, бывшим инженером Народно-освободительной армии Китая Жэнем Чжэнфэем.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное