Корпорация снимет еще один офис в Москве Huawei откроет второй крупный офис в Москве.

с чего всё началось

Китайская телекоммуникационная корпорация Huawei ведет переговоры с девелоперской группой ПСН и корпорацией А.Н.Д. об аренде помещений для второго московского офиса. Об этом в понедельник сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на рынке коммерческой недвижимости.

«Ъ»: Huawei планирует открыть второй крупный офис в Москве

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