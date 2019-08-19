Экономика
«Ъ»: Huawei планирует открыть второй крупный офис в МосквеТАСС 02:00
Китайская телекоммуникационная корпорация Huawei ведет переговоры с девелоперской группой ПСН и корпорацией А.Н.Д. об аренде помещений для второго московского офиса. Об этом в понедельник сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на рынке коммерческой недвижимости.
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Корпорация снимет еще один офис в Москве Huawei откроет второй крупный офис в Москве.Коммерсантъвчера в 18:14
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