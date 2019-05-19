Гаджеты

Reuters: на смартфонах Huawei перестанет обновляться AndroidВедомости вчера в 16:37

Alphabet Inc. — материнская компания Google — приостановила сотрудничество с телекоммуникационной компанией Huawei из-за того, что китайская компания попала в черный список правительства США, передает Reuters со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Пользователи Huawei могут остаться без сервисов Google

Ведомости09:38

Почему Huawei и Google приостановили сотрудничество

РБК08:11

У меня смартфон Huawei. Теперь у меня не будет обновляться Android? И чем это грозит?

ТАСС06:18

Google запретила устанавливать Android в смартфоны Huawei

Lenta.ru07:31

Google прекращает сотрудничество с Huawei

RT на русском05:28

Google запретила устанавливать Android на смартфоны Huawei

РИА Новости10:04

Google приостанавливает сотрудничество с Huawei

Газета.Ru07:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 11:45, Ашберн
Политика

Зеленский задекларировал доходы и имущество

Обновлено в 10:15
Футбол

СМИ сообщили о переходе футболиста «Арсенала» в «Спартак»

Михаил Левашов в конце мая перейдет из тульского «Арсенала» в московский «Спартак», передает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 07:32
Происшествия

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Баскетбол

ЦСКА стал чемпионом баскетбольной Евролиги

Одержав в решающем матче «Финала четырех» победу над турецким клубом «Анадолу Эфес», баскетболисты ЦСКА в четвертый раз в истории стали чемпионами Евролиги.
Обновлено вчера в 17:26
Политика

Премьер-министр Украины подает в отставку

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что принял решение подать в отставку с 22 мая.
Обновлено в 11:02
Футбол

У футболиста из ФНЛ обнаружили допинг

Как сообщает пресс-служба РФС, согласно данным РУСАДА, в допинг-пробе этого игрока, взятой после одного из матчей, найдена запрещенная субстанция.
Обновлено в 07:37
Транспорт

В жару ограничат движение большегрузов по федеральным трассам

Большегрузы не смогут ездить по федеральным трассам с 20 мая по 31 августа, когда температуры воздуха будет выше + 32 градусов.
Обновлено в 02:28
Шоу-бизнес

Скарлетт Йоханссон выходит замуж

Американская актриса Скарлетт Йоханссон собирается выйти замуж за американского комика Колина Жоста.
Обновлено в 10:23
Космос

Астрономы сфотографировали гамма-вспышку во время грозы

Прибор позволил выяснить, что вспышка произошла во время грозы над островом Борнео (он же Калимантан) Малазийского архипелага.
Обновлено в 11:15
Политика

Раскрыт сексуальный скандал на американской подлодке

Уточняется, что USS Florida — вторая подводная лодка американского флота, в составе команды которой присутствуют женщины — на момент скандала их было 32 из 173 членов экипажа.
Обновлено в 06:40
Наука

Искусственный интеллект показал, как будут жить люди через 50 лет

Международная группа ученых из Канады, США и Шри-Ланки опубликовала доклад о том, как изменится жизнь человека через 50 лет в условиях глобального потепления.
Обновлено в 06:01
Политика

Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации

Обновлено в 06:23
Политика

Европа потребовала от Зеленского срочных переговоров с Россией

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили рассмотреть возможность провести новую трехстороннюю министерскую встречу Украина — Россия — ЕС, чтобы обсудить вопросы транзита газа после 2019 года.
Обновлено в 07:13
Политика

Зеленский вступил в должность президента Украины

Верховная рада Украины назначила датой проведения церемонии вступления шоумена Зеленского в должность президента Украины 20 мая.
Обновлено в 03:22
Футбол

«Локомотив» покажет финал Кубка России по футболу на своем стадионе

Московский "Локомотив" сообщил, что покажет финальный матч Кубка России по футболу на своем домашнем стадионе.
Обновлено в 10:49
Происшествия

Сбербанк назвал способы защиты от мошенничества через терминалы

Ранее "Коммерсант" написал о росте случаев хищения средств у клиентов Сбербанка с помощью банкоматов.
Обновлено в 09:36
Политика

Путин не поздравил Зеленского со вступлением в должность

Обновлено в 08:31
Политика

Ряд журналистов «Коммерсанта» покинули издание

Как написал на своей странице в Facebook спецкор ИД "Коммерсантъ" Иван Сафронов, он и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов уходят "не по своей воле, а в соответствии с решением акционера, высказавшего серьезные претензии к статье, в которой сообщалось про возможный уход с поста спикера Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко".
Обновлено в 08:39
Авто

В России начнется серийный выпуск электромобилей

Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
Обновлено в 10:37
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»

«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Политика

Министр обороны Украины взял Кремль с помощью фотошопа

Министр обороны Украины Степан Полторак после объявления о своей отставке опубликовал фотоколлаж с разрушенным Кремлем.
Обновлено в 11:10
Энергетика

В Европе отказались платить России за «грязную» нефть

Компании заявили своим поставщикам, что готовы платить за «чистую» нефть и возобновят платежи, когда будет достигнута договоренность о размере компенсации за ущерб.
Обновлено в 08:53
Гаджеты

Huawei может заменить Android системой Hongmeng

Китайская компания Huawei разработала собственную операционную систему, которая заменит Android от Google на смартфонах её производства.
Обновлено в 11:39
Кино

Эмилия Кларк трогательно попрощалась с «Игрой престолов»

Британская актриса театра и кино Эмилия Кларк, запомнившаяся многочисленным зрителям исполнением роли Дейенерис Таргариен в фэнтезийной драме «Игра престолов», трогательно попрощалась с культовым сериалом.
Обновлено в 04:34
Происшествия

Прокуратура отменила дело против оставившей дочь в поликлинике женщины

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 21-летней женщины, которая оставила двухлетнего ребенка в поликлинике.
Обновлено в 10:08
Политика

Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая

В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия

Мужчина грозится броситься с Эйфелевой башни

Обновлено в 11:28
Политика

Кадыров сравнил инаугурационную речь Зеленского с обещаниями Ленина

Глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил речь президента Украины Владимира Зеленского на инаугурации с обещаниями Владимира Ленина.
Обновлено в 11:33
Шоу-бизнес

Брэдли Купер или двойник? Актера подозревают в новом романе

На протяжении долгих четырех лет Брэдли Купер и Ирина Шейк были одной из самых красивых пар Голливуда, но похоже, что романтичной сказке пришел конец.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие

Народная милиция ЛНР уничтожила беспилотник украинских силовиков

Силы Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), проводивший разведку в районе села Сокольники Славяносербского района.
Обновлено в 09:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное