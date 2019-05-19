Гаджеты
Reuters: на смартфонах Huawei перестанет обновляться AndroidВедомости вчера в 16:37
Alphabet Inc. — материнская компания Google — приостановила сотрудничество с телекоммуникационной компанией Huawei из-за того, что китайская компания попала в черный список правительства США, передает Reuters со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией.
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Политика
Зеленский задекларировал доходы и имущество
Обновлено в 10:15
Футбол
СМИ сообщили о переходе футболиста «Арсенала» в «Спартак»
Михаил Левашов в конце мая перейдет из тульского «Арсенала» в московский «Спартак», передает «Спорт-Экспресс».
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В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
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ЦСКА стал чемпионом баскетбольной Евролиги
Одержав в решающем матче «Финала четырех» победу над турецким клубом «Анадолу Эфес», баскетболисты ЦСКА в четвертый раз в истории стали чемпионами Евролиги.
Обновлено вчера в 17:26
Политика
Премьер-министр Украины подает в отставку
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что принял решение подать в отставку с 22 мая.
Обновлено в 11:02
Футбол
У футболиста из ФНЛ обнаружили допинг
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Обновлено в 07:37
Транспорт
В жару ограничат движение большегрузов по федеральным трассам
Большегрузы не смогут ездить по федеральным трассам с 20 мая по 31 августа, когда температуры воздуха будет выше + 32 градусов.
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Космос
Астрономы сфотографировали гамма-вспышку во время грозы
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Обновлено в 11:15
Политика
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Уточняется, что USS Florida — вторая подводная лодка американского флота, в составе команды которой присутствуют женщины — на момент скандала их было 32 из 173 членов экипажа.
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Наука
Искусственный интеллект показал, как будут жить люди через 50 лет
Международная группа ученых из Канады, США и Шри-Ланки опубликовала доклад о том, как изменится жизнь человека через 50 лет в условиях глобального потепления.
Обновлено в 06:01
Политика
Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации
Обновлено в 06:23
Политика
Европа потребовала от Зеленского срочных переговоров с Россией
Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили рассмотреть возможность провести новую трехстороннюю министерскую встречу Украина — Россия — ЕС, чтобы обсудить вопросы транзита газа после 2019 года.
Обновлено в 07:13
Политика
Зеленский вступил в должность президента Украины
Верховная рада Украины назначила датой проведения церемонии вступления шоумена Зеленского в должность президента Украины 20 мая.
Обновлено в 03:22
Футбол
«Локомотив» покажет финал Кубка России по футболу на своем стадионе
Московский "Локомотив" сообщил, что покажет финальный матч Кубка России по футболу на своем домашнем стадионе.
Обновлено в 10:49
Происшествия
Сбербанк назвал способы защиты от мошенничества через терминалы
Ранее "Коммерсант" написал о росте случаев хищения средств у клиентов Сбербанка с помощью банкоматов.
Обновлено в 09:36
Политика
Путин не поздравил Зеленского со вступлением в должность
Обновлено в 08:31
Политика
Ряд журналистов «Коммерсанта» покинули издание
Как написал на своей странице в Facebook спецкор ИД "Коммерсантъ" Иван Сафронов, он и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов уходят "не по своей воле, а в соответствии с решением акционера, высказавшего серьезные претензии к статье, в которой сообщалось про возможный уход с поста спикера Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко".
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Авто
В России начнется серийный выпуск электромобилей
Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
Обновлено в 10:37
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»
«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Политика
Министр обороны Украины взял Кремль с помощью фотошопа
Министр обороны Украины Степан Полторак после объявления о своей отставке опубликовал фотоколлаж с разрушенным Кремлем.
Обновлено в 11:10
Энергетика
В Европе отказались платить России за «грязную» нефть
Компании заявили своим поставщикам, что готовы платить за «чистую» нефть и возобновят платежи, когда будет достигнута договоренность о размере компенсации за ущерб.
Обновлено в 08:53
Гаджеты
Huawei может заменить Android системой Hongmeng
Китайская компания Huawei разработала собственную операционную систему, которая заменит Android от Google на смартфонах её производства.
Обновлено в 11:39
Кино
Эмилия Кларк трогательно попрощалась с «Игрой престолов»
Британская актриса театра и кино Эмилия Кларк, запомнившаяся многочисленным зрителям исполнением роли Дейенерис Таргариен в фэнтезийной драме «Игра престолов», трогательно попрощалась с культовым сериалом.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Прокуратура отменила дело против оставившей дочь в поликлинике женщины
Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 21-летней женщины, которая оставила двухлетнего ребенка в поликлинике.
Обновлено в 10:08
Политика
Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая
В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия
Мужчина грозится броситься с Эйфелевой башни
Обновлено в 11:28
Политика
Кадыров сравнил инаугурационную речь Зеленского с обещаниями Ленина
Глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил речь президента Украины Владимира Зеленского на инаугурации с обещаниями Владимира Ленина.
Обновлено в 11:33
Шоу-бизнес
Брэдли Купер или двойник? Актера подозревают в новом романе
На протяжении долгих четырех лет Брэдли Купер и Ирина Шейк были одной из самых красивых пар Голливуда, но похоже, что романтичной сказке пришел конец.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие
Народная милиция ЛНР уничтожила беспилотник украинских силовиков
Силы Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), проводивший разведку в районе села Сокольники Славяносербского района.
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