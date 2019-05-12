Huawei отреагировал на действия GoogleLenta.ru 06:53

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Армия и оружие Япония направит на службу военных-пенсионеров В Японии планируют начать нанимать на службу уже ушедших на пенсию военных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Yomiuri.

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Политика ДНР и ЛНР оценили планы Зеленского по обмену пленными Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики позитивно оценивают слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости диалога в вопросе обмена пленными.

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