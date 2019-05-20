Гаджеты

Huawei отреагировал на действия GoogleLenta.ru 06:53

Китайский производитель смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei продолжит обслуживать проданные ранее по всему миру устройства, несмотря на отказ от сотрудничества со стороны Google. Об этом говорится в заявлении компании, которое приводит ТАСС.
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В «Связном-Евросети» прокомментировали приостановку сотрудничества Google и Huawei

Rambler News Service07:54

Huawei продолжит обслуживание своих устройств по всему миру

ТАСС05:18

Huawei пообещал обслуживать устройства на Android после решения Google

РБК05:42

Huawei пообещал продолжать обновлять свои устройства и сохранить гарантию, несмотря на санкции США

Фонтанка.Ру05:41

Huawei отреагировал на действия Google

Lenta.ru06:53

«М.Видео» и «Эльдорадо» не откажутся от продаж Huawei

Говорит Москва09:14

Huawei продолжит обслуживать свои устройства по всему миру

RT на русском05:12
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Музыка

Опубликованы подробные результаты голосования на Евровидении

Зрители 11 стран отдали Сергею Лазареву максимальные 12 баллов в голосовании на финале песенного конкурса Евровидение.
Обновлено в 13:49
Авто

Обновленный Skoda Superb получит вседорожную версию

Обновлено в 07:29
Авто

В России запускают серийное производство электромобилей Zetta

Группа компаний Zetta запускает в России серийное производство одноименного электромобиля Zetta.
Обновлено в 08:51
Политика

Порошенко сообщил о переезде из администрации президента в офис БПП

Бывший украинский президент Пётр Порошенко в своём Twitter сообщил, что переехал из здания администрации главы государства в Киеве в офис Блока Петра Порошенко «Солидарность».
Обновлено в 14:57
Политика

Глава совдира «Коммерсанта» связал увольнения с подозрением в «заказе»

Журналистов отдела политики «Коммерсанта» уволили, после того как поступило сообщение о «заказной» статье, а журналисты отказались раскрыть главному редактору газеты свои источники.
Обновлено в 14:38
Здоровье

Главврач областной больницы имени Семашко «уволен юридически»

Руководство минздрава Нижегородской области уведомило главного врача областной клинической больницы имени Н.А. Семашко Романа Зайцева о прекращении с ним трудового договора по достижению предельного возраста.
Обновлено в 11:58
Культура

Первые гранты на сумму 9 млн рублей распределены на форуме «Таврида»

Обновлено в 14:35
Политика

Зеленский пешком пришел на свою инаугурацию

Избранный президент Украины Владимир Зеленский пешком отправился на свою инаугурацию в Верховную раду.
Обновлено в 03:00
Экономика

Глава Минтруда пообещал увеличить МРОТ

Глава Минтруда Максим Топилин рассказал, что в России увеличат минимальный размер оплаты труда (МРОТ) после пересмотра потребительской корзины.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес

Полина Гагарина призналась, что у них с мужем раздельный бюджет

Полина Гагарина призналась, что у них с мужем раздельный бюджет В интервью Гагарина также рассказала, какой ценой далось ей участие в финале китайской версии шоу "Голос", где она заняла 5-е место.
Обновлено в 15:37
Политика

Министр обороны Украины «разбомбил» Кремль в фотошопе

Обновлено в 13:12
Происшествия

Восьмилетний мальчик пропал в Калуге

В Калуге восьмилетний ребенок ушел в школу и пропал. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 12:51
Экономика

Антипинский НПЗ пошел на банкротство

Трейдеры и крупнейший кредитор в лице Сбербанка проводили мероприятия по запуску производства, «включая финансирование оборотного капитала на закупку нефти за счет предоставления дополнительных кредитных средств ПАО Сбербанка».
Обновлено в 07:08
Космос

Незамерзающий океан Плутона объяснили месторождениями метана

Новая модель действительно выглядит убедительнее большинства предыдущих: с ее помощью можно объяснить не только то, как небольшой Плутон, несмотря на умеренное тепло от своего ядра, миллиарды лет сохраняет жидкий океан, но и то, почему при этом толщина его ледяной коры так значительно колеблется и, соответственно, почему у него столь сложный рельеф.
Обновлено в 13:33
Политика

Кремль объяснил изъятие 12 млрд рублей у полковника ФСБ

Арест полковника из управления «К» СЭБ ФСБ Кирилла Черкалина доказывает, что власти не занимаются кампанейщиной, а ведут системную борьбу с коррупцией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 09:04
Интернет

В работе AppStore произошел сбой

В работе онлайн-магазина игр и приложений AppStore на смартфонах Apple произошел сбой.
Обновлено в 01:26
Музыка

Из-за скандала с победителем итоги Евровидения могут отменить

Обновлено вчера в 21:36
Здоровье

Жительница Кракова родила шестерню

В Кракове случились самые необычные роды за всю историю рождения детей в Польше. Женщина родила сразу шесть младенцев-близнецов.
Обновлено в 09:23
Общество

Составлен рейтинг самых хамских городов России

Пермь, Челябинск и Саратов возглавили рейтинг самых хамских городов России.
Обновлено в 09:47
Энергетика

Нефтедобывающая Венесуэла столкнулась с бензиновым кризисом

Последний раз бензиновый кризис отмечался в Венесуэле в марте 2017 года.
Обновлено в 15:37
Политика

Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России

Обновлено в 14:05
Космос

Созданный в России спутник снял видео Земли в формате 4K

Обновлено в 14:20
Кино

Джессика Честейн прокатилась в московском метро

Обновлено в 04:35
Хоккей

Сборная Швеции обыграла команду Латвии в матче чемпионата мира

Обновлено в 12:41
Армия и оружие

В России анонсируют создание авиаполка для истребителей Су-57

Новые авиаполки будут специально сформированы для истребителей Су-57.
Обновлено в 09:43
Культура

Собчак стала генеральным продюсером телеканала «Супер»

Генеральным продюсером телеканала "Супер" назначили телеведущую Ксению Собчак. Об этом сказано на сайте медиахолдинга "Газпром-медиа".
Обновлено в 08:19
Гаджеты

Google запретила устанавливать Android в смартфоны Huawei

У Huawei останется доступ к версии Android с открытым исходным кодом AOSP (Android Open Source Project), и компания может выпускать устройства на этой версии ОС, однако поддержки сервисов Google в ней нет.
Обновлено в 07:31
Кино

В финальной серии «Игры Престолов» обнаружили киноляпы

Пользователи социальных сетей обнаружили киноляпы в последней серии заключительного сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 10:41
Шоу-бизнес

Бузову затравили за жалобы на тяжелую работу и синяки

Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в Instagram фото, на котором демонстрирует синяки и ссадины на ногах.
Обновлено в 11:26
Происшествия

Начальника полиции из Чехова задержали за мошенничество

Начальника одного из отделов полиции подмосковного Чехова задержали по подозрению в мошенничестве, сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Татьяна Петрова.
Обновлено в 05:55
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