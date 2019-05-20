Huawei отреагировал на действия GoogleLenta.ru 06:53

Китайский производитель смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei продолжит обслуживать проданные ранее по всему миру устройства, несмотря на отказ от сотрудничества со стороны Google. Об этом говорится в заявлении компании, которое приводит ТАСС.

Музыка Опубликованы подробные результаты голосования на Евровидении Зрители 11 стран отдали Сергею Лазареву максимальные 12 баллов в голосовании на финале песенного конкурса Евровидение.

Авто В России запускают серийное производство электромобилей Zetta Группа компаний Zetta запускает в России серийное производство одноименного электромобиля Zetta.

Политика Порошенко сообщил о переезде из администрации президента в офис БПП Бывший украинский президент Пётр Порошенко в своём Twitter сообщил, что переехал из здания администрации главы государства в Киеве в офис Блока Петра Порошенко «Солидарность».

Политика Глава совдира «Коммерсанта» связал увольнения с подозрением в «заказе» Журналистов отдела политики «Коммерсанта» уволили, после того как поступило сообщение о «заказной» статье, а журналисты отказались раскрыть главному редактору газеты свои источники.

Здоровье Главврач областной больницы имени Семашко «уволен юридически» Руководство минздрава Нижегородской области уведомило главного врача областной клинической больницы имени Н.А. Семашко Романа Зайцева о прекращении с ним трудового договора по достижению предельного возраста.

Политика Зеленский пешком пришел на свою инаугурацию Избранный президент Украины Владимир Зеленский пешком отправился на свою инаугурацию в Верховную раду.

Экономика Глава Минтруда пообещал увеличить МРОТ Глава Минтруда Максим Топилин рассказал, что в России увеличат минимальный размер оплаты труда (МРОТ) после пересмотра потребительской корзины.

Шоу-бизнес Полина Гагарина призналась, что у них с мужем раздельный бюджет Полина Гагарина призналась, что у них с мужем раздельный бюджет В интервью Гагарина также рассказала, какой ценой далось ей участие в финале китайской версии шоу "Голос", где она заняла 5-е место.

Происшествия Восьмилетний мальчик пропал в Калуге В Калуге восьмилетний ребенок ушел в школу и пропал. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.

Экономика Антипинский НПЗ пошел на банкротство Трейдеры и крупнейший кредитор в лице Сбербанка проводили мероприятия по запуску производства, «включая финансирование оборотного капитала на закупку нефти за счет предоставления дополнительных кредитных средств ПАО Сбербанка».

Космос Незамерзающий океан Плутона объяснили месторождениями метана Новая модель действительно выглядит убедительнее большинства предыдущих: с ее помощью можно объяснить не только то, как небольшой Плутон, несмотря на умеренное тепло от своего ядра, миллиарды лет сохраняет жидкий океан, но и то, почему при этом толщина его ледяной коры так значительно колеблется и, соответственно, почему у него столь сложный рельеф.

Политика Кремль объяснил изъятие 12 млрд рублей у полковника ФСБ Арест полковника из управления «К» СЭБ ФСБ Кирилла Черкалина доказывает, что власти не занимаются кампанейщиной, а ведут системную борьбу с коррупцией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Интернет В работе AppStore произошел сбой В работе онлайн-магазина игр и приложений AppStore на смартфонах Apple произошел сбой.

Здоровье Жительница Кракова родила шестерню В Кракове случились самые необычные роды за всю историю рождения детей в Польше. Женщина родила сразу шесть младенцев-близнецов.

Общество Составлен рейтинг самых хамских городов России Пермь, Челябинск и Саратов возглавили рейтинг самых хамских городов России.

Энергетика Нефтедобывающая Венесуэла столкнулась с бензиновым кризисом Последний раз бензиновый кризис отмечался в Венесуэле в марте 2017 года.

Культура Собчак стала генеральным продюсером телеканала «Супер» Генеральным продюсером телеканала "Супер" назначили телеведущую Ксению Собчак. Об этом сказано на сайте медиахолдинга "Газпром-медиа".

Гаджеты Google запретила устанавливать Android в смартфоны Huawei У Huawei останется доступ к версии Android с открытым исходным кодом AOSP (Android Open Source Project), и компания может выпускать устройства на этой версии ОС, однако поддержки сервисов Google в ней нет.

Кино В финальной серии «Игры Престолов» обнаружили киноляпы Пользователи социальных сетей обнаружили киноляпы в последней серии заключительного сезона сериала «Игра престолов».

Шоу-бизнес Бузову затравили за жалобы на тяжелую работу и синяки Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в Instagram фото, на котором демонстрирует синяки и ссадины на ногах.