Экономика
Huawei откроет второй офис в МосквеМоя Москва.онлайн 00:32
Китайская IT-компания Huawei ищет площади под новый офис в столице, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Деловой квартал «Новоспасский двор» и бизнес-центр «Смоленский пассаж» называются в качестве возможных площадей для компании.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Корпорация снимет еще один офис в Москве Huawei откроет второй крупный офис в Москве.Коммерсантъвчера в 18:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 08:02, Ашберн
Культура
Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос 60+»
Первые съемки «слепых» прослушиваний стартуют 19 августа. А главной тайной были имена наставников.
Обновлено в 07:42
Армия и оружие
Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой
Обновлено в 07:40
Политика
Жена Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила приветственный каравай во время визита в Киев.
Обновлено в 04:26
Политика
Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина
Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие
Россия не пустила норвежский лайнер в Арктику
Обновлено в 04:54
Футбол
Суд 6 сентября рассмотрит ходатайства об УДО Мамаева и Кокорина
Алексеевский суд Белгородской области 6 сентября рассмотрит ходатайства футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 07:04
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Гаджеты
Появились фотографии нового смартфона Xiaomi Redmi Note 8
В китайской компании Xiaomi сообщили, что в субботу состоится презентация нового смартфона Redmi Note 8. Также в этот день, по словам главы корпорации Лэй Цзюнь, пройдет презентация нового телевизора Redmi TV.
Обновлено в 06:56
Футбол
Агент Тельо: Кристиан не перейдёт в «Краснодар» этим летом
Хосе Мариа Оробитт, агент полузащитника «Бетиса» Кристиана Тельо, выразил уверенность, что его клиент не перейдёт в «Краснодар» в нынешнее трансферное окно.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Заслуженный артист России покончил с собой в Петербурге
В Петербурге был найден мертвым заслуженный артист России и музыкант Михаил Романов. Об этом сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 07:55
Финансы
ЦБ повысил курс доллара до 65,9 рублей
Курс евро опустился на 21 коп. до 73,19 руб. Цена на нефть Brent увеличилась на 1,1%, до 58,86 доллара за баррель.
Обновлено 16 августа в 07:04
Армия и оружие
Из США в Южную Корею доставят еще четыре истребителя F-35A
Еще четыре истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35A будут доставлены в Южную Корею из США.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
В ДНР заявили о прибытии в Донбасс полка украинских спецназовцев
Бойцы полка спецназначения сил специальных операций Украины прибыли в Донбасс, не исключены провокации, заявил в понедельник журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 07:13
Общество
YouTube ограничил доступ к ролику с оскорблениями в отношении флага РФ
Ранее сообщалось, что компания Google не отреагировал на требование удалить ролик с оскорблением герба РФ Сервис YouTube заблокировал видеоролик с контентом, оскорбляющим государственные символы России, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.
Обновлено в 07:07
Происшествия
СК завел уголовное дело после отравления детей из лагеря в Татарстане
Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после отравления четверых детей из лагеря в Иннополисе, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
Обновлено в 05:14
Религия
Алтайские леса окропили святой водой из-за пожароопасности
Как сообщает сайт барнаульской епархии, в крестный ход митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий взял иконы Божией Матери «Живоносный Источник» и «Коробейниковская-Казанская».
Обновлено в 05:52
Происшествия
Ещё пять человек отравились подсолнечным маслом в Ульяновской области
Как сообщили ИА REGNUM в минздраве региона, в больницы поступило ещё пять человек. 18 августа госпитализированы трое взрослых и двое детей.
Обновлено в 05:30
Экономика
«Алроса» понизила прогноз по продажам на 2019 год
«Алроса» снизила прогноз по продажам алмазов на 2019 г. с 38 млн до 32–33 млн карат, следует из сообщения компании.
Обновлено в 05:42
Здоровье
Врачи рассказали, сколько стаканов яблочного сока можно пить в неделю
Врачи советуют пить свежевыжатый яблочный сок через трубочку и не более трёх стаканов в неделю.
Обновлено в 04:22
Политика
Госдума вернется к обсуждению работы новостных агрегаторов в октябре
Депутаты Государственной думы решили всесторонне изучить работу новостных агрегаторов и уже в октябре вернуться к обсуждению данного вопроса.
Обновлено в 07:26
Политика
Медведев напомнил «Транснефти» об издержках из-за ЧП с грязной нефтью
В ходе встречи Токарев выступил за передачу в управление «Транснефти» пунктов сдачи и приема нефти в систему магистральных трубопроводов, а также проведение единой сертификации лабораторий, отвечающих за проверку качества сырья.
Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес
Старший сын певицы Валерии тайно женился на однокласснице
Старший сын певицы Валерии тайно связал себя узами брака с одноклассницей и не позвал на торжество никого из своих родственников.
Обновлено вчера в 05:13
Музыка
Скончался народный артист Северной Осетии Аскер Махмудов
Народный артист Северной Осетии и заслуженный артист СОАССР скончался на 73 году жизни 17 августа 2019 году.
Обновлено вчера в 06:54
Кино
Богомолов хочет снять Собчак в кино
Режиссер Константин Богомолов не против снять в кино свою подругу - телеведущую Ксению Собчак, передает ТАСС.
Обновлено в 04:29
Политика
Трамп подтвердил, что хочет купить Гренландию
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что действительно «обсуждал возможность» покупки Гренландии, но это не является его главным приоритетом, 18 августа передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 18:18