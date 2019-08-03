Экономика
Huawei отчиталась о рекордной выручке в РоссииРБК вчера в 02:33
Представитель Huawei отказался от комментария. Однако источник РБК, близкий к компании, подтвердил, что выручка за 2018 год является рекордной для российского подразделения Huawei.
Читать в источнике
Оценить21
с чего всё началось
Представитель Huawei отказался от комментария. Однако источник РБК, близкий к компании, подтвердил, что выручка за 2018 год является рекордной для российского подразделения Huawei. По его словам, росту показателя способствовало увеличение продаж мобильных устройств китайского бренда.РБКвчера в 02:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Huawei заявила о рекордной выручке в России благодаря импортозамещению
Московский Комсомолецвчера в 06:33
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 10:08, Ашберн
Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силу
4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 02:34
Происшествия
Уголовное дело возбуждено по факту массового ДТП на Волжской ГЭС
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту столкновения трёх автомобилей на мостовом переходе плотины Волжской ГЭС.
Обновлено в 05:11
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Политика
Собянин отреагировал на несанкционированные митинги в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" отреагировал на несанкционированные митинги в Москве, передает ТАСС.
Обновлено в 04:47
Общество
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода
Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы.
Обновлено в 08:05
Происшествия
В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек
В американском городе Дейтон (штат Огайо) девять человек погибли в результате стрельбы, сообщила местная полиция.
Обновлено в 04:26
Политика
Супруга президента Сирии вылечилась от рака
Асма Асад, супруга сирийского лидера Башара Асада, сумела победить рак после года лечения.
Обновлено в 09:17
Общество
Москва стала лидером по психотическим расстройствам
Наибольшее количество больных с диагнозом "психическое расстройство", поставленным в 2018 году по причине алкоголизма, выявлено в Москве, Пермском крае, Челябинской и Московской областях.
Обновлено в 07:01
Общество
Шаманы принесли жертву в целях борьбы с наводнениями и пожарами
На байкальском острове Ольхон шаманы принесли барана в жертву (тайлаган), чтобы дождь погасил лесные пожары в Сибири.
Обновлено в 07:40
Интернет
Instagram и WhatsApp сменят название
В название приложений Instagram и WhatsApp будет добавлено уточнение «от Facebook».
Обновлено вчера в 13:23
Общество
В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы
В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации.
Обновлено в 08:37
Космос
На российском метеоспутнике «Метеор-М» произошел сбой
На российском метеоспутнике "Метеор-М" № 2 произошел сбой, сообщил РИА Новости радиолюбитель Дмитрий Пашков.
Обновлено в 07:50
Футбол
Опубликовано видео драки фанатов «Зенита» с омоновцами
Telegram-канал Life Shot опубликовал видео драки фанатов «Зенита» с сотрудниками ОМОНа в перерыве матча чемпионата России против «Краснодара».
Обновлено в 08:14
Происшествия
СК возбудил уголовное дело против ФБК об отмывании миллиарда рублей
Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено вчера в 11:30
Политика
Пентагон поддержал размещение ракет средней дальности в Азии
Новый министр обороны США Марк Эспер заявил, что поддерживает планы по размещению ракет наземного базирования средней дальности в Азии для того, чтобы остановить рост влияния Китая в регионе.
Обновлено вчера в 07:32
Музыка
Юрий Дудь — о протестах в Москве: «Некоторые артисты прячут язык между булками»
Под Минском 3 августа проходил фестиваль «Рок за бобров», соведущим которого был Юрий Дудь.
Обновлено в 07:02
Наука
Умер академик РАН Николай Кардашев
На 88-м году жизни умер академик РАН Николай Кардашев, руководивший Астрокосмическим центром Физического института академии наук (АКЦ ФИАН).
Обновлено в 06:22
Космос
Спутник «ВДНХ-80» передал первый звуковой сигнал о юбилее выставки
Пресс-служба ВДНХ сообщила, что 1 августа в день 80-летия выставки малый космический аппарат «ВДНХ-80», запущенный на орбиту Земли 5 июля 2019 года, передал звуковой сигнал.
Обновлено 01 августа в 12:46
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Футбол
«Арсенал» продал нападающего в «Партизан»
Лондонский "Арсенал" продал японского форварда Такуму Асано в белградский "Партизан".
Обновлено в 09:13
Наука
Ученые определили состояние, которое предшествует раку
Обновлено в 01:14
Происшествия
Румынского министра уволили из-за слов об изнасилованной девочке
Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволили из-за слов о похищенной и убитой пятнадцатилетней девочке.
Обновлено в 07:52
Наука
Жёлтые очки не помогают следить за дорогой ночью
Обновлено в 08:58
Баскетбол
Сборная России по баскетболу проиграла Ирану в контрольном матче
Сборная России по баскетболу потерпела поражение от Ирана в контрольном матче. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 84:91.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Актера Паля задержали на митинге и освободили по звонку «сверху»
Актер ответил на звонок и там незнакомый человек задал ему вопрос, действительно ли его задержали.
Обновлено в 09:26
Политика
Кличко покинул Украину в неизвестном направлении
Мэр Киева Виталий Кличко покинул Украину, улетев на самолете в неизвестном направлении.
Обновлено в 09:52
Общество
Толкавший силовиков «отец с коляской» оказался охранником Навального
Ранее РЕН ТВ сообщал о странных родителях с колясками, толкавших силовиков в оцеплении.
Обновлено в 08:00