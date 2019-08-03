Экономика

Huawei отчиталась о рекордной выручке в РоссииРБК 02:33

Представитель Huawei отказался от комментария. Однако источник РБК, близкий к компании, подтвердил, что выручка за 2018 год является рекордной для российского подразделения Huawei.
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Huawei отчиталась о рекордной выручке в России

Представитель Huawei отказался от комментария. Однако источник РБК, близкий к компании, подтвердил, что выручка за 2018 год является рекордной для российского подразделения Huawei. По его словам, росту показателя способствовало увеличение продаж мобильных устройств китайского бренда.
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Одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций. Основана в 1987 году, бывшим инженером Народно-освободительной армии Китая Жэнем Чжэнфэем.
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