Экономика

Huawei отчиталась о рекордной выручке в РоссииРБК 02:33

Представитель Huawei отказался от комментария. Однако источник РБК, близкий к компании, подтвердил, что выручка за 2018 год является рекордной для российского подразделения Huawei.
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Huawei отчиталась о рекордной выручке в России

Представитель Huawei отказался от комментария. Однако источник РБК, близкий к компании, подтвердил, что выручка за 2018 год является рекордной для российского подразделения Huawei. По его словам, росту показателя способствовало увеличение продаж мобильных устройств китайского бренда.
РБК02:33

Подробнее о событии

Компания Huawei получила рекордную выручку в России

ФедералПресс03:51

Huawei нажился на россиянах

Lenta.ru04:46

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Huawei отчиталась о рекордной выручке в России

REGNUM05:50

Huawei заявила о рекордной выручке в России благодаря импортозамещению

Московский Комсомолец06:33

Huawei сообщила о рекордной выручке в России

Говорит Москва03:19

Huawei отчиталась о рекордной выручке в России

РБК02:33
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Происшествия

На несогласованной акции в Москве начались задержания

Обновлено в 07:32
Общество

Чиновники предложили сегодня закрыться магазинам и кафе в Мещанском, Тверском и Басманном районах Москвы

В тексте говорится о необходимости принять меры для обеспечения безопасности сегодня с полудня и до полуночи из-за несогласованной акции.
Обновлено в 02:30
Общество

Алексей Кортнев отказался от участия в фестивале «Шашлык Live» в Москве

Вокалист группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев, который должен был вести фестиваль "Шашлык Live" в Парке Горького, отказался от участия в мероприятии по этическим причинам, сообщается на официальной странице коллектива "Вконтакте".
Обновлено в 07:05
Политика

Получивших паспорта РФ украинцев вызвали на допросы

Указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей Донецкой и Луганской областей был подписан президентом России Владимиром Путиным 17 июля.
Обновлено вчера в 13:05
Футбол

Орлов рассказал, почему Заболотный не перешел в «Сочи»

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов рассказал, почему нападающий «Зенита» Антон Заболотный принял решение не переходить в «Сочи».
Обновлено в 07:58
Происшествия

Из-за кражи персиков мужчина убил соседа, устроил поджог и убил себя

Всему виной персики: в Джанкойском районе в селе Тимирязево мужчина убил соседа, устроил поджог и убил себя.
Обновлено в 08:12
Происшествия

СК возбудил против ФБК дело об отмывании миллиарда рублей

Дело возбуждено против некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) об отмывании порядка одного миллиарда рублей, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 08:21
Политика

Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине

Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Шоу-бизнес

СМИ назвали заработки Бузовой от рекламы в Instagram

Напомним, Ольга Бузова является участницей, а затем телеведущей скандально известного телешоу «Дом-2» на телеканале ТНТ.
Обновлено в 08:13
Хоккей

Тарасенко привезёт Кубок Стэнли в Новосибирск 19 августа

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко представит Кубок Стэнли в Новосибирске 19 августа, информирует официальный сайт хоккейного клуба «Сибирь».
Обновлено в 08:07
Политика

Глава Пентагона выступил за размещение ракет средней дальности в Азии

Глава Пентагона Марк Эспер выступил за скорейшее размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии после того, как США вышли из ДРСМД.
Обновлено в 07:01
Политика

Американское агентство проведет тренинг для новичков Рады

Американское агентство по международному развитию USAID проведет двухдневный тренинг для впервые избранных депутатов Верховной рады Украины, сообщается на сайте украинского парламента.
Обновлено в 06:37
Экономика

СМИ: гривна продемонстрировала наибольший рост к доллару

Украинская гривна продемонстрировала наибольший рост с начала по отношению к американскому доллару, он составил 9,1%. Это следует из данных иконографики, опубликованной 3 августа агентством Reuters.
Обновлено в 07:59
Гаджеты

Huawei переименует флагманские смартфоны в 2020 году

В 2019 году в линейку вошли смартфоны Huawei P30, P30 Pro и P30 Lite. В 2020 можно было бы ожидать появления серии Huawei P40.
Обновлено в 05:52
Футбол

Лодыгин стал игроком «Газишехир Газиантеп»

Турецкий «Газишехир Газиантеп» объявил о переходе бывшего вратаря «Зенита» Юрия Лодыгина.
Обновлено в 01:43
Здоровье

В перинатальном центре Карелии подвели итоги работы за полгода

Министр здравоохранения рассказал об итогах работы за первые полгода.
Обновлено в 01:51
Происшествия

Поджог стал основной версией крупного пожара в центре Москвы

Основной версией крупного пожара, произошедшего в бывшем производственном здании в центре Москвы, является поджог.
Обновлено в 05:56
Политика

Большинство демократов выступают за импичмент Трампа

В Палате представителей США большинство демократов выступают за импичмент президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 03:22
Политика

Зеленский назвал условие отставки Богдана

В качестве причины отставки называлось то, что Богдану не удалось согласовать встречу президента Украины с американским лидером Дональдом Трампом.
Обновлено в 07:52
Происшествия

В российском кафе зарезали сотрудника ФСБ

В Кургане сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) России скончался от полученного в драке ножевого ранения.
Обновлено в 06:14
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил об угрозах отдыха в тропических странах

В Роспотребнадзоре посоветовали россиянам в тропических странах употреблять только проверенные продукты питания и воду, соблюдать правила личной гигиены, а также использовать средства защиты от укусов насекомых.
Обновлено в 06:52
Общество

Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты

Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.
Обновлено в 06:20
Происшествия

Взрыв газа обрушил две стены в жилом доме под Владимиром

Стены между тремя квартирами обрушил взрыв газа в жилом доме во Владимирской области.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие

В ДНР сбили ударный беспилотник украинской армии

Военнослужащие Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), с помощью которого киевские силовики пытались нанести удар по позициям республики.
Обновлено в 08:07
Политика

«Слуга народа» выдвинет главу партии на пост спикера Верховной рады

Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, политсила будет предлагать его в качестве кандидата на пост спикера Верховной рады.
Обновлено в 07:38
Политика

Медведев ответил на протест Японии о своем визите на Курилы

Обновлено вчера в 05:57
Шоу-бизнес

Семья Жанны Фриске полностью вернула «Русфонду» долг

Наследники покойной российской певицы Жанны Фриске в пятницу, 2 августа, полностью вернули долг "Русфонду".
Обновлено вчера в 14:25
Хоккей

«Локомотив» обыграл «Авангард» на турнире в Сочи

Хоккеисты ярославского "Локомотива" обыграли омский "Авангард" в матче предсезонного турнира в Сочи.
Обновлено в 08:20
Единоборства

Женские команды показали свое мастерство на «Танковом биатлоне»

Заезд прошел вне конкурсной программы. Заезды «Танкового биатлона» на полигоне Алабино стартовали с выступления женских команд.
Обновлено в 07:31
Политика

Путин включил Богомаза в состав президиума Госсовета России

Согласно распоряжению Президента РФ Владимира Путина губернатор Брянской области Александр Богомаз вошел в состав президиума Госсовета России.
Обновлено в 03:07
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