Экономика

Huawei отчиталась о рекордной выручке в РоссииРБК 02:33

Представитель Huawei отказался от комментария. Однако источник РБК, близкий к компании, подтвердил, что выручка за 2018 год является рекордной для российского подразделения Huawei.
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Huawei отчиталась о рекордной выручке в России

Представитель Huawei отказался от комментария. Однако источник РБК, близкий к компании, подтвердил, что выручка за 2018 год является рекордной для российского подразделения Huawei. По его словам, росту показателя способствовало увеличение продаж мобильных устройств китайского бренда.
РБК02:33

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Компания Huawei получила рекордную выручку в России

ФедералПресс03:51

Huawei заявила о рекордной выручке в России благодаря импортозамещению

Московский Комсомолец06:33

Huawei отчиталась о рекордной выручке в России

РБК02:33

Huawei отчиталась о рекордной выручке в России

REGNUM05:50

Huawei нажился на россиянах

Lenta.ru04:46

Huawei сообщила о рекордной выручке в России

Говорит Москва03:19

Huawei отчиталась о рекордной выручке в России

Известия06:04
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Происшествия

В Петербурге водитель угнал машину ГИБДД для погони за эвакуатором

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который угнал машину ГИБДД для того, чтобы догнать эвакуатор, увозивший его собственный автомобиль.
Обновлено в 07:57
Происшествия

СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Футбол

«ПСЖ» завоевал Суперкубок Франции

Обновлено в 09:35
Происшествия

На несогласованной акции в Москве начались задержания

Обновлено в 08:20
Армия и оружие

Авиация Минобороны РФ ликвидировала 116 лесных пожаров в Сибири

Обновлено в 09:13
Общество

Кортнев отказался вести организованный мэрией Москвы фестиваль «по этическим причинам»

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев отказался вести фестиваль «Шашлык Live» в Парке Горького, который проходит 3–4 августа.
Обновлено в 07:45
Политика

Трамп и Путин обсудили смену посла США в Москве

Во время состоявшегося 31 июля телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа поднималась тема предстоящей смены американского посла в Москве.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес

Стал известен доход Бузовой и Собчак от рекламы в Instagram

Ранее сообщалось, что Бузова упала на сцене, но тут же экспромтом перегруппировалась, сделав вид, что так и было задумано.
Обновлено в 08:33
Гаджеты

Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено вчера в 01:00
Экономика

СМИ: гривна продемонстрировала наибольший рост к доллару

Украинская гривна продемонстрировала наибольший рост с начала по отношению к американскому доллару, он составил 9,1%. Это следует из данных иконографики, опубликованной 3 августа агентством Reuters.
Обновлено в 07:59
Происшествия

В Петербурге санкционированный митинг начался с провокации

Обновлено в 07:48
Происшествия

Под полом московского ресторана нашли труп

Обновлено в 06:44
Происшествия

Число задержанных в Москве в ходе акции «Вернем себе право на выборы» превысило 300 человек

Сама акция с требованием регистрации независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму проходит в формате прогулки по Бульварному кольцу.
Обновлено в 09:30
Футбол

Российский футболист забил ударом в падении через себя

Нападающий «Урала» Андрей Панюков забил гол ударом через себя в падении в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова».
Обновлено в 09:14
Политика

Зеленский предложил отменить визы для медицинских туристов

Президент Владимир Зеленский рассматривает возможность развития безвизового медицинского туризма на Украине.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие

ВСУ вывели бригаду десантников из Донбасса из-за многократных краж

Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий заявил, что командование ВСУ приняло решение о выведении из зоны боевых действий в Донбассе 25-ой отдельной воздушно-десантной бригада.
Обновлено в 00:10
Политика

Выяснилось, какой пункт Япония отказалась включать в декларацию с СССР

СССР предлагал Японии включить в декларацию 1956 года пункт о стремлении обеих стран к всеобъемлющему запрещению ядерного оружия, однако в Токио эту идею отклонили.
Обновлено в 09:42
Политика

ЕК предложила Украине и России заключить газовый контракт на 10 лет

Вице-президент ЕК Марош Шефчович настаивает на необходимости обсуждения на будущей трехсторонней встрече между Россией и Украиной возможности подписания долгосрочной сделки.
Обновлено 01 августа в 11:20
Политика

Зеленский заявил, что Богдан готов уйти в отставку в любой момент

Позднее Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об отставке, но при этом украинский президент сообщил, что пока не подписал документ.
Обновлено в 09:57
Музыка

Файер-шоу Rammstein в Санкт-Петербурге приняли за пожар

Жители Санкт-Петербурга приняли файер-шоу концерта немецкой рок-группы Rammstein за пожар.
Обновлено в 00:51
Футбол

Тиль вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком»

Полузащитник голландского "АЗ Алкмар" Гус Тиль вылетит в Москву уже 3 августа, сообщает De Telegraaf.
Обновлено в 02:41
Политика

Глава Пентагона выступил за размещение ракет средней дальности в Азии

Обновлено в 07:01
Происшествия

В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова

Обновлено в 09:28
Кино

Создатель «Чернобыля» рассказал об удалении важной сцены из сериала

Сценарист и исполнительный продюсер сериала «Чернобыль» Крейг Мэзин поделился с поклонниками, что в окончательной версии из-за хронометража была вырезана очень важная сцена, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:16
Происшествия

В Шереметьево обрушилась часть крыши строящегося ангара

"На деятельность аэропорта не повлияло, рейсы выполняются по расписанию, в штатном режиме", — отметила она.
Обновлено в 06:09
Политика

В США объяснили введение новых санкций против России

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России из-за дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018 году.
Обновлено вчера в 10:27
Происшествия

Из-за персиков мужчина устроил расстрел с поджогом и убил себя

Крымчанин застрелил своего соседа из-за кражи персиков, после этого спалил свой дом и покончил с собой.
Обновлено в 07:08
Общество

Московские власти согласовали два 100-тысячных митинга

Обновлено вчера в 12:01
Политика

Украинские СМИ раскритиковали крымские курорты, но им никто не поверил

Украинские журналисты написали о плохих условиях на крымских курортах, однако читатели опровергли приведенные в статье утверждения.
Обновлено в 09:05
Экономика

Пункт по страхованию жилья от ЧС появится в платежке ЖКХ в 14 регионах

«Если обычный полис добровольного страхования жилья для стандартной квартиры обходится в 5−7 тыс. рублей в год, то страхование жилья по региональной программе будет обходиться, ориентировочно, в 150−200 рублей в месяц, или 1800−2400 рублей в год», — сообщил Юргенс.
Обновлено вчера в 07:48
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