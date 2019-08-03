Экономика
Huawei отчиталась о рекордной выручке в РоссииРБК 02:33
Представитель Huawei отказался от комментария. Однако источник РБК, близкий к компании, подтвердил, что выручка за 2018 год является рекордной для российского подразделения Huawei. По его словам, росту показателя способствовало увеличение продаж мобильных устройств китайского бренда.
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Политика
Госдеп США раскрыл детали новых антироссийских санкций
Детали второго пакета американских санкций против России, вводимых из-за «дела Скрипалей», раскрыл Государственный департамент США.
Обновлено в 02:19
Общество
Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики
Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 03:42
Общество
Путин продлил «дачную амнистию» до марта 2021 года
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, продлевающий дачную амнистию до 1 марта 2021 года и расширяющий ее действие.
Обновлено вчера в 14:38
Кино
Создатель сериала «Чернобыль» рассказал об удаленной сцене
Американский сценарист Крэйг Мэйзин, работавший над сериалом «Чернобыль», рассказал о дополнительной сцене в шоу, которую пришлось вырезать из-за хронометража.
Обновлено вчера в 12:55
Общество
В Сети высмеяли мать жениха за попытку перещеголять невесту
Пользователи Сети усмотрели издевательство матери жениха над невестой, заявив, что взрослая женщина выбрала для бракосочетания сына наряд, сильно похожий на свадебное платье.
Обновлено в 01:42
Политика
Стала известна зарплата Зеленского на посту президента Украины
В середине июня сообщалось, что первая зарплата Зеленского с момента вступления в должность президента Украины составила 12,7 тысячи гривен (32,6 тысячи рублей).
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
В Ленобласти в ДТП с КамАЗом погибли три человека
Обновлено в 04:45
Политика
Неудачная шутка или спланированная спецоперация? Назван автор «сенсации» об увольнении главы Офиса Зеленского
Стало известно, кто разослал в СМИ заявление об увольнении главы Офиса Зеленского Андрея Богдана, которое не на шутку взволновало украинский политикум пару дней назад.
Обновлено в 04:02
Наука
Ученые раскрыли опасность похмелья
Похмелье снижает функции мозга и ухудшает память, к такому выводу пришли ученые из Технологического университета Суинберна в Мельбурне, Австралия, результаты их исследования опубликованы на сайте MedicalXpress.
Обновлено вчера в 18:10
Армия и оружие
Украинские MRAP обещают улучшить по результатам их эксплуатации на Донбассе
Руководство производителя украинских MRAP обещает улучшить характеристики своих бронемашин на основе полученной от ВСУ информации.
Обновлено в 02:34
Теннис
Калинская вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне в парном разряде
Обновлено 01 августа в 16:58
Шоу-бизнес
Рустам Солнцев: Собчак не умеет любить других
Бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев прокомментировал информацию о грядущей свадьбе Ксении Собчак и ее нового возлюбленного, театрального режиссера Константина Богомолова.
Обновлено вчера в 13:12
Политика
МИД Японии протестует против поездки Медведева на Курилы
Обновлено вчера в 09:32
Здоровье
Дефицит вакцины против бешенства в Южной Осетии восполняется Россией
Ранее ИА REGNUM сообщало о дефиците вакцины против бешенства в Южной Осетии.
Обновлено вчера в 23:53
Футбол
Цорн: ФК «Спартак» еще пополнят новички этим летом
Обновлено вчера в 12:11
Экономика
«Московская Биржа» в июле снизила объем торгов на 4,1%
В июле 2019 года общий объем торгов на рынках Московской биржи составил 72,1 трлн рублей. Об этом сообщила торговая площадка.
Обновлено вчера в 11:12
Политика
Слова владельца сафари-парка о передаче Сибири немцам назвали гнусными
Заявление владельца крымского сафари-парка для львов «Тайган» Олега Зубкова, который выразил сожаление тем, что Сибирь не досталась немцам в 1941 году, является гнусным и отвратительным.
Обновлено в 03:15
Авто
Названы 5 самых надежных и долговечных автомобильных двигателей
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии
Министерство обороны РФ обнародовало видео, демонстрирующее нанесение авиаударов по боевикам в Сирии.
Обновлено в 04:00
Политика
Милонов предложил ввести «правила для иностранных артистов»
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил министру иностранных дел Сергею Лаврову подумать о введении «дополнительных правил для иностранных артистов», прибывающих в Россию, поскольку, по его мнению, те нередко «переступают границы» допустимого.
Обновлено вчера в 20:51
Космос
Путеводитель в мир космоса. 2 августа увлекательный парк открывает свои двери в Магнитогорске
Магнитогорцев ждет увлекательное путешествие в уникальном парке приключений «Космодрайв».
Обновлено вчера в 03:45
Общество
Гидрометцентр объяснил странности летней погоды в России
Холодный август на европейской территории России и аномальная жара в Сибири и Забайкалье обусловлены высоким стационарным циклоном над Уралом, заявил 2 августа научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 16:51
Происшествия
Россияне подрались на борту самолета в Турции
Россияне устроили потасовку на борту самолета авиакомпании Turkish Airlines, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Крупный пожар случился в центре Москвы
11 июля на подмосковной ТЭЦ произошел крупный пожар. По последним данным, число пострадавших в результате произошедшего увеличилось до 12.
Обновлено в 01:35
Шоу-бизнес
Глюкоза порассуждала о ненависти после слухов о разводе с мужем
Певица Глюкоза оставила в Instagram душераздирающий пост на тему ненависти.
Обновлено вчера в 23:18
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги
Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.
Обновлено вчера в 13:46
Армия и оружие
Шойгу объявил Армейские международные игры открытыми
Министр обороны России Сергей Шойгу открыл пятые Армейские международные игры.
Обновлено в 04:58
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору арбуза
В связи со скорым стартом продаж арбузов в Москве Роспотребнадзор составил рекомендации по выбору спелого плода.
Обновлено 01 августа в 09:37
Театры
«Новая Опера» открыла сезон серьезным кадровым пополнением
Самой же важной кадровой новостью своего театра Сибирцев назвал назначение на должность главного дирижера Александра Самоилэ, с которым "Новая Опера" сотрудничает на протяжении последних пяти лет.
Обновлено вчера в 15:50