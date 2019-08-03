Представитель Huawei отказался от комментария. Однако источник РБК, близкий к компании, подтвердил, что выручка за 2018 год является рекордной для российского подразделения Huawei. По его словам, росту показателя способствовало увеличение продаж мобильных устройств китайского бренда.

с чего всё началось

Представитель Huawei отказался от комментария. Однако источник РБК, близкий к компании, подтвердил, что выручка за 2018 год является рекордной для российского подразделения Huawei.

Huawei отчиталась о рекордной выручке в России

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