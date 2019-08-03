Экономика
Huawei отчиталась о рекордной выручке в РоссииРБК вчера в 02:33
Представитель Huawei отказался от комментария. Однако источник РБК, близкий к компании, подтвердил, что выручка за 2018 год является рекордной для российского подразделения Huawei.
Читать в источнике
Оценить19
с чего всё началось
Представитель Huawei отказался от комментария. Однако источник РБК, близкий к компании, подтвердил, что выручка за 2018 год является рекордной для российского подразделения Huawei. По его словам, росту показателя способствовало увеличение продаж мобильных устройств китайского бренда.РБКвчера в 02:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Huawei заявила о рекордной выручке в России благодаря импортозамещению
Московский Комсомолецвчера в 06:33
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 04:05, Ашберн
Общество
Какой праздник отмечают 4 августа
Многим интересно, какой праздник отмечают 4 августа. Как сообщает ToDay News Ufa, сегодня проходит День железнодорожника.
Обновлено вчера в 10:35
Кино
Скончался оскароносный режиссер-документалист Пеннебейкер
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Собянин обвинил оппозицию в желании втянуть людей в беспорядки
Многие из пришедших на несогласованную акцию 3 августа не имели отношения к выборам в Мосгордуму и не ожидали такого развития событий, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 03:10
Политика
Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате
Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено вчера в 11:05
Технологии
Разрушители серверов. Как сколотить состояние на уничтожении компьютеров
Спрос растет, а с ним растет и количество центров обработки данных (ЦОД). Так называют помещения, где хранятся серверы с информацией.
Обновлено в 02:13
Политика
Вице-премьер Италии считает Путина великим президентом
Заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини назвал Владимира Путина великим президентом.
Обновлено в 00:37
Происшествия
Российские туристы не могут вылететь из Болгарии
Несколько групп российских туристов не могут вылететь из Болгарии из-за авиакомпании Bulgaria Air, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:19
Происшествия
Число жертв стрельбы в торговом центре в Техасе выросло до 20
Обновлено вчера в 19:50
Наука
Ученые рассказали о состоянии, которое предшествует раку
Обновлено в 00:41
Общество
Первое воскресенье августа может стать рекордно холодным
Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье ожидается до +16°С.
Обновлено в 03:57
Армия и оружие
Российские военнослужащие раздали гумпомощь под Дамаском
Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии раздали более трех тонн различного продовольствия жителям одного из самых пострадавших пригородов сирийской столицы - Восточной Гуты.
Обновлено в 02:54
Общество
Путин подписал закон об увеличении детских пособий в России
Ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка теперь смогут получать большее количество российских семей, кроме того, некоторые смогут получать пособия и на ребенка до трех лет.
Обновлено вчера в 04:05
Происшествия
В результате взрыва на базе ВВС в Сирии погибли более 20 человек
В субботу, 3 августа, во время транспортировки боеприпасов на базе сирийских ВВС в Шайрате, провинция Хомс, прогремел взрыв.
Обновлено вчера в 13:44
Общество
Уровень воды в реке города Тулуна опустился ниже критического
Ранее сообщалось, что повышение уровня воды в реке остановилось 31 июля на отметке 11 метров 25 сантиметров, в то время как критический уровень составляет семь метров.
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено вчера в 09:03
Общество
В России уменьшилась площадь лесных пожаров на 171 га
Площадь лесных пожаров в России уменьшилась за сутки примерно на 171 га, следует из данных «Авиалесохраны».
Обновлено в 03:59
Общество
Сбой произошел в работе Instagram
В работе приложения Instagram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 02:26
Политика
Шойгу назвал причины отсутствия стран НАТО на Армейских играх
Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал нежелание стран НАТО участвовать в Армейских международных играх-2019.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
В центре Екатеринбурга в ДТП погибли водитель и пассажир такси
В Екатеринбурге водитель и пассажир машины такси, стоявшей на перекрестке в ожидании зеленого сигнала светофора, погибли после того в нее врезалась на большой скорости KIA Rio.
Обновлено в 03:32
Происшествия
В дагестанском селе обнаружили девять самодельных бомб
Обновлено вчера в 17:28
Экономика
Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров
Российская Счетная палата оценила ущерб, который страна понесла за первые шесть месяцев этого года из-за лесных пожаров.
Обновлено 02 августа в 22:04
Игры
Из чего складывается призовой фонд TI9
Начиная с первого Чемпионата Мира по Dota 2 стартовый размер призового фонда остается неизменным на протяжении девяти лет — он составляет $1,600,000.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
Дзюба спас «Зенит» от поражения в матче против «Краснодара»
Обновлено вчера в 17:07
Здоровье
Скончался заслуженный врач РФ Сухарев Владимир Михайлович
Владимир Михайлович Сухарев - заслуженный врач России, кандидат медицинских наук, более 30 лет возглавлял онкологическую службу, являясь главным онкологом министерства здравоохранения Самарской области.
Обновлено вчера в 17:16
Гаджеты
Роскачество призвало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках
«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет "полезную нагрузку", заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — отметил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
Обновлено 02 августа в 02:23
Гаджеты
Эксперты дали полезные советы по выбору ноутбука для учёбы
Для учёбы лучше выбирать ноутбук со стилусом, что облегчит работу со многими файлами и сэкономит массу времени.
Обновлено вчера в 14:03
Космос
Роскосмос на два года отложил запуск второго метеоспутника «Арктика-М»
Запуск отложили до 2023-го года. Ранее аналогичное решение было принято по поводу первого спутника "Арктика-М".
Обновлено в 02:33
Экономика
В Минфине США разъяснили новые санкции против России
Новые санкции США в отношении России не распространяются на государственные компании, меры касаются только министерств, агентств и «суверенного фонда», пояснили в американском Минфине.
Обновлено в 02:16
Футбол
Слуцкий – о ничьей с «Аяксом»: «Хорошее начало сезона»
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий остался доволен результатом матча с "Аяксом" в первом туре чемпионата Голландии (2:2).
Обновлено в 03:38