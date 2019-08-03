Экономика
Huawei отчиталась о рекордной выручке в РоссииРБК вчера в 02:33
Представитель Huawei отказался от комментария. Однако источник РБК, близкий к компании, подтвердил, что выручка за 2018 год является рекордной для российского подразделения Huawei.
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с чего всё началось
Представитель Huawei отказался от комментария. Однако источник РБК, близкий к компании, подтвердил, что выручка за 2018 год является рекордной для российского подразделения Huawei. По его словам, росту показателя способствовало увеличение продаж мобильных устройств китайского бренда.РБКвчера в 02:33
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Huawei заявила о рекордной выручке в России благодаря импортозамещению
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