Политика
Huawei обвинила правительство США в проникновении на сервера компанииФАН вчера в 23:36
Китайская компания Huawei обвинила власти США в противозаконном проникновении на ее корпоративные сервера. «У нас есть явные доказательства того, что правительство США проникало на сервера Huawei», — заявил представитель штаб-квартиры компании в Шэньчжэне.
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Происшествия
В Красноярске двух мужчин задержали за попытку поджога мэрии
Полиция Красноярска задержала двух мужчин, которые бросали «коктейли Молотова» в здание администрации города, сообщил официальный представитель регионального управления МВД России Владимир Юрченко в четверг, 7 марта.
Обновлено в 01:03
Общество
Госдума приняла закон о фейковых новостях
В третьем, окончательном чтении принят закон о наказании за распространение фейковых новостей в интернете.
Обновлено в 03:06
Общество
ВЦИОМ выяснил пожелания женщин к подаркам на 8 Марта
Ожидания российских женщин от подарков на Международный женский день отличаются от планов мужчин. Это следует из результатов опроса ВЦИОМа.
Обновлено в 02:56
Происшествия
Безработная из-за долгов «заказала» экс-замминистра ЖКХ Подмосковья
"По версии следствия, в феврале 2019 года у женщины возник преступный умысел, направленный на убийство по найму своего знакомого, в связи с образованием перед ним долга в размере 50 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие
Конструкторы оборудовали танк «Армата» санузлом
Новейший российский танк Т-14 "Армата", единственный в мире танк третьего послевоенного поколения, приступит в этом году к государственным испытаниям.
Обновлено в 04:21
Политика
Госдума расширила основания для отсрочки от армии
Депутаты Госдумы приняли во втором чтении поправки в законопроект, уравнивающий студентов в праве на отсрочку от армии.
Обновлено в 04:31
Экономика
Варданян назвал вымыслом данные об офшорной сети «Тройки»
Материалы Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) об инвесткомпании «Тройка Диалог» содержат «вырванную из контекста информацию, интерпретации и вымысел», заявил бывший глава компании Рубен Варданян.
Обновлено в 01:53
Экономика
Абрамович продал ВТБ 20% акций «Первого канала»
"ВТБ Капитал" выкупил у компании "ОРТ-КБ", принадлежащей предпринимателю Роману Абрамовичу, 20% акций "Первого канала", сделка закрыта в среду, сообщил "Интерфаксу" глава ВТБ Андрей Костин.
Обновлено в 04:48
Политика
Путин обсудил с Совбезом усиление разведдеятельности у границ России
Российский лидер Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России «возросшую интенсивность военно-разведывательной деятельности» других стран у границ государства.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие
Конгресс США опубликовал законопроект о запрете нарушения ДРСМД
Конгресс США опубликовал законопроект о запрете использовать бюджетные средства на испытание, закупку или развертывание ракет, о которых говорится в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 01:10
Политика
Волгоградский депутат назвал получающих низкие пенсии тунеядцами
Обновлено вчера в 13:57
Политика
Поклонская рассказала о собранном компромате на коллег по Госдуме
Осенью 2018 года после реорганизации и объединения двух структур — комиссии по этике и комиссии по контролю за дохода — Наталья Поклонская в состав новой структуры не вошла.
Обновлено в 04:38
Политика
Алену Апину раскритиковали за высказывания о Крыме
Известная российская певица Алена Апина дала интервью русскоязычной службе немецкого издания Deutsche Welle.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия
На Чукотке пассажирский самолет выкатился за пределы взлетной полосы
Пассажирский самолет Bombardier DHC-8 авиакомпании "Аврора" при приземлении на аэродроме "Купол" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Обновлено в 01:36
Спорт
Биатлонист Иванов победил в гонке преследования на Универсиаде
Российский биатлонист Дмитрий Иванов завоевал золото в гонке преследования на 12,5 км на Универсиаде в Красноярске.
Обновлено в 02:41
Политика
Украина призвала Google «исправить» отображение Крыма на картах
Посол Украины в США Валерий Чалый обратился к руководству компании Google, призвав «исправить» отображение Крыма на всех картах.
Обновлено в 03:26
Происшествия
На севере Индии прогремел взрыв на автобусной остановке
Обновлено в 02:22
Политика
В Новороссийске задержали несколько граждан США
В Новороссийске задержаны несколько граждан США. Данную информацию 6 марта подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено вчера в 15:36
Политика
«Тим Эппл»: Дональд Трамп перепутал фамилию главы Apple
Президент США Дональд Трамп «присвоил» генеральному директору корпорации Apple Тиму Куку фамилию по названию возглавляемой им организации.
Обновлено в 03:59
Политика
Владимир Зеленский сообщил о возбуждении против него уголовного дела
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обвинил власти в давлении и сообщил о возбуждении против него уголовного дела.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Экс-замглавы Спецстроя получил восемь лет колонии
Щербинский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии строгого режима бывшего первого заместителя директора Федерального агентства специального строительства (Спецстрой) Александра Загорулько, признав его виновным в мошенничестве и получении взятки.
Обновлено в 00:42
Баскетбол
Леброн Джеймс обошел Майкла Джордана
Обновлено в 02:59
Политика
В Греции освободили задержанного по запросу Украины россиянина
В Греции освобождён российский гражданин Евгений Калинин, который был задержан по запросу Украины. Об этом заявил адвокат Яннис Рахиотис.
Обновлено в 01:56
Футбол
Экс-тренер «Реала» подал в суд на клуб
Бывший главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги подал в суд на клуб, сообщает AS.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Два человека погибли при взрыве газа на Алтае
Обновлено в 03:49