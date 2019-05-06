Технологии
Huawei названа вероятным поставщиком оборудования для «закона Яровой»Профиль 03:14
Китайская компания претендует на заключение крупного контракта на поставку носителей для систем хранения данных, пишет «Коммерсантъ». Ранее сообщалось, что единственным поставщиком оборудования для исполнения закона операторам МТС и МГТС стала «Норси-Транс».
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Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
Обновлено в 05:19
Происшествия
СК сообщил о гибели 13 человек при пожаре самолета в Шереметьево
Следственный комитет сообщил о 13 погибших, включая двоих детей, при аварийной посадке самолета "Аэрофлота" в Шереметьево.
Обновлено вчера в 14:36
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес
Отца Леонида Агутина экстренно прооперировали в Израиле
Обновлено в 09:13
Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал список выживших в авиакатастрофе в Шереметьево
Список выживших пассажиров в катастрофе с самолетом Sukhoi Superjet 100 рейса SU1492 «Москва — Мурманск» был опубликован 6 мая на сайте авиакомпании «Аэрофлот».
Обновлено в 06:53
Кино
Вышел тизер пятой серии восьмого сезона «Игры престолов»
После выхода в эфир четвёртой серии "Игры престолов" на официальном YouTube-канале HBO появился тизер-трейлер пятого эпизода.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие
Порошенко сменил командующего военной операцией в Донбассе
Президент Украины Пётр Порошенко назначил нового командующего операцией объединённых сил. Им стал генерал-лейтенант Александр Сырский.
Обновлено в 09:46
Происшествия
Экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал детали катастрофы
Экипаж сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рассказал телеканалу «Россия 24» детали катастрофы.
Обновлено в 09:53
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился сын
Появившийся на свет ребенок стал седьмым в очереди наследования британского престола и первенцем у принца Гарри и Меган Маркл, которые поженились в мае прошлого года.
Обновлено в 09:42
Общество
Появилось еще одно видео с «курящим марихуану» депутатом Резником
В Сети появилось новое видео, как депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник курит самокрутку способом, очень схожим с технологией употребления марихуаны.
Обновлено в 05:55
Политика
Помпео: США обеспокоены действиями Китая в Арктике
Соединённые Штаты обеспокоены действиями Китая в Арктике, включая возможную милитаризацию региона.
Обновлено в 09:44
Происшествия
Специалисты назвали приоритетную версию крушения SSJ-100 в Шереметьево
Анализ вышеуказанных показателей привел специалистов к выводу, что предварительной версией на данный момент является ошибка пилота.
Обновлено в 09:33
Экономика
Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России
ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».
Обновлено в 04:50
Экономика
«Северсталь» продаст сортовой завод в Балаково за $215 млн
"Северсталь" договорилась о продаже сортового завода в Балаково (выпускает продукцию для строительной отрасли) компании "Абинский электрометаллургический завод" за $215 млн.
Обновлено в 07:54
Политика
Штаб Зеленского заявил о поддержке курса Порошенко
Администрация избранного президента Украины Владимира Зеленского продолжит курс Петра Порошенко на вступление в НАТО и Евросоюз.
Обновлено вчера в 19:53
Космос
Ученые добились успехов в производстве электроэнергии на срок до 400 лет
Национальная ядерная лаборатория Великобритании (NNL) и Лейсестерский университет впервые в мире выработали полезную электроэнергию из химического элемента америций, который, по их мнению, является первым в мире.
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия
В Киеве возле бизнес-центра произошел взрыв
Обновлено в 08:02
Политика
РФ не примет участия в слушаниях МТМП по делу украинских моряков
Российская сторона не собирается принимать участие в слушаниях Международного трибунала по морскому праву, на которых планируется рассмотрение дела украинских моряков, задержанных в ноябре 2018 года за незаконное пересечение границы РФ.
Обновлено в 09:30
Футбол
Икер Касильяс выписан из больницы
1 мая Касильяс перенес сердечный приступ на тренировки, после чего Икер был срочно госпитализирован.
Обновлено в 10:12
Политика
Военнослужащая упала в обморок во время выступления Порошенко
В августе 2018 года во время речи Порошенко на военном параде ко Дню независимости страны одному из солдат почетного караула стало плохо, и он упал в обморок.
Обновлено в 10:08
Армия и оружие
Израиль и Палестина договорились о прекращении огня
Израиль и Палестина договорились о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на палестинские власти.
Обновлено в 00:22
Происшествия
Авиакомпания «Ямал» передумала покупать еще десять «Суперджетов»
Авиакомпания "Ямал", в парке которой в настоящее время состоит пятнадцать самолетов Sukhoi Superjet 100, отказалась от планов покупки еще десяти машин данного типа.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Грузовик с туристами упал с обрыва на Украине
Грузовик, перевозивший туристов, перевернулся и упал в реку на Западной Украине. Об этом сообщается на официальном сайте МВД Украины.
Обновлено в 09:22