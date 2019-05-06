Технологии

Huawei названа вероятным поставщиком оборудования для «закона Яровой»Профиль 03:14

Китайская компания претендует на заключение крупного контракта на поставку носителей для систем хранения данных, пишет «Коммерсантъ». Ранее сообщалось, что единственным поставщиком оборудования для исполнения закона операторам МТС и МГТС стала «Норси-Транс».
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Huawei подключается к «закону Яровой»

Коммерсантъвчера в 18:07

«Ъ»: Huawei может стать поставщиком оборудования для исполнения «закона Яровой»

ТАСС01:33

СМИ назвали Huawei возможным поставщиком оборудования для исполнения закона Яровой

Ведомости03:49

«Коммерсант»: Huawei может стать поставщиком оборудования для исполнения «закона Яровой»

Новая газета03:49

Huawei может стать поставщиком оборудования для «закона Яровой»

News.ru04:50

Китайцы вызвались «хранить» личные сообщения россиян

URA.Ru07:07

Китайская корпорация Huawei может получить контракт на поставку оборудования в рамках «закона Яровой»

Эхо Москвы08:00
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 10:23, Ашберн
Авто

АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

Обновлено в 05:19
Происшествия

СК сообщил о гибели 13 человек при пожаре самолета в Шереметьево

Следственный комитет сообщил о 13 погибших, включая двоих детей, при аварийной посадке самолета "Аэрофлота" в Шереметьево.
Обновлено вчера в 14:36
Происшествия

Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева

Обновлено в 10:11
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ-100 рассказал об ударах молнии в двигатель

Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес

Отца Леонида Агутина экстренно прооперировали в Израиле

Обновлено в 09:13
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал список выживших в авиакатастрофе в Шереметьево

Список выживших пассажиров в катастрофе с самолетом Sukhoi Superjet 100 рейса SU1492 «Москва — Мурманск» был опубликован 6 мая на сайте авиакомпании «Аэрофлот».
Обновлено в 06:53
Кино

Вышел тизер пятой серии восьмого сезона «Игры престолов»

После выхода в эфир четвёртой серии "Игры престолов" на официальном YouTube-канале HBO появился тизер-трейлер пятого эпизода.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие

Порошенко сменил командующего военной операцией в Донбассе

Президент Украины Пётр Порошенко назначил нового командующего операцией объединённых сил. Им стал генерал-лейтенант Александр Сырский.
Обновлено в 09:46
Происшествия

Экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал детали катастрофы

Экипаж сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рассказал телеканалу «Россия 24» детали катастрофы.
Обновлено в 09:53
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился сын

Появившийся на свет ребенок стал седьмым в очереди наследования британского престола и первенцем у принца Гарри и Меган Маркл, которые поженились в мае прошлого года.
Обновлено в 09:42
Общество

Появилось еще одно видео с «курящим марихуану» депутатом Резником

В Сети появилось новое видео, как депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник курит самокрутку способом, очень схожим с технологией употребления марихуаны.
Обновлено в 05:55
Происшествия

СК опубликовал видео из салона сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено в 05:24
Политика

Помпео: США обеспокоены действиями Китая в Арктике

Соединённые Штаты обеспокоены действиями Китая в Арктике, включая возможную милитаризацию региона.
Обновлено в 09:44
Происшествия

Специалисты назвали приоритетную версию крушения SSJ-100 в Шереметьево

Анализ вышеуказанных показателей привел специалистов к выводу, что предварительной версией на данный момент является ошибка пилота.
Обновлено в 09:33
Происшествия

Семьям погибших в катастрофе в Шереметьево выплатят по 5 млн рублей

Обновлено в 06:25
Экономика

Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России

ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».
Обновлено в 04:50
Экономика

«Северсталь» продаст сортовой завод в Балаково за $215 млн

"Северсталь" договорилась о продаже сортового завода в Балаково (выпускает продукцию для строительной отрасли) компании "Абинский электрометаллургический завод" за $215 млн.
Обновлено в 07:54
Игры

В сети появились ранние скриншоты «Человека-паука» со старым интерфейсом

Обновлено в 08:07
Происшествия

СК считает предварительной версией катастрофы SSJ-100 попадание молнии

Обновлено в 08:44
Политика

Штаб Зеленского заявил о поддержке курса Порошенко

Администрация избранного президента Украины Владимира Зеленского продолжит курс Петра Порошенко на вступление в НАТО и Евросоюз.
Обновлено вчера в 19:53
Космос

Ученые добились успехов в производстве электроэнергии на срок до 400 лет

Национальная ядерная лаборатория Великобритании (NNL) и Лейсестерский университет впервые в мире выработали полезную электроэнергию из химического элемента америций, который, по их мнению, является первым в мире.
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия

В Киеве возле бизнес-центра произошел взрыв

Обновлено в 08:02
Политика

РФ не примет участия в слушаниях МТМП по делу украинских моряков

Российская сторона не собирается принимать участие в слушаниях Международного трибунала по морскому праву, на которых планируется рассмотрение дела украинских моряков, задержанных в ноябре 2018 года за незаконное пересечение границы РФ.
Обновлено в 09:30
Футбол

Икер Касильяс выписан из больницы

1 мая Касильяс перенес сердечный приступ на тренировки, после чего Икер был срочно госпитализирован.
Обновлено в 10:12
Общество

Жительницу Марий Эл признали самой красивой замужней женщиной России

Обновлено в 10:17
Политика

Военнослужащая упала в обморок во время выступления Порошенко

В августе 2018 года во время речи Порошенко на военном параде ко Дню независимости страны одному из солдат почетного караула стало плохо, и он упал в обморок.
Обновлено в 10:08
Армия и оружие

Израиль и Палестина договорились о прекращении огня

Израиль и Палестина договорились о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на палестинские власти.
Обновлено в 00:22
Происшествия

Авиакомпания «Ямал» передумала покупать еще десять «Суперджетов»

Авиакомпания "Ямал", в парке которой в настоящее время состоит пятнадцать самолетов Sukhoi Superjet 100, отказалась от планов покупки еще десяти машин данного типа.
Обновлено в 09:56
Происшествия

Грузовик с туристами упал с обрыва на Украине

Грузовик, перевозивший туристов, перевернулся и упал в реку на Западной Украине. Об этом сообщается на официальном сайте МВД Украины.
Обновлено в 09:22
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