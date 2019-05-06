Технологии
Huawei названа вероятным поставщиком оборудования для «закона Яровой»Профиль 03:14
Китайская компания претендует на заключение крупного контракта на поставку носителей для систем хранения данных, пишет «Коммерсантъ». Ранее сообщалось, что единственным поставщиком оборудования для исполнения закона операторам МТС и МГТС стала «Норси-Транс».
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 11:51, Ашберн
Происшествия
Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки еще десяти SSJ-100
Основной перевозчик в ЯНАО авиакомпания «Ямал» решила отказаться от поставки еще десяти самолетов Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 10:33
Общество
В Петербурге открыли памятник Герою Советского Союза Алие Молдагуловой
Памятник девушке-снайперу Алие Молдагуловой, погибшей в бою в период Великой Отечественной войны и удостоенной посмертно звания Героя Советского Союза, открыли в Санкт-Петербурге в понедельник.
Обновлено в 11:26
Экономика
«Лаборатория Касперского» стала владельцем почти 30% в разработчике «Моего офиса»
«Лаборатория Касперского» стала владельцем 29,5% акций в ООО «Новые облачные технологии», разработчике пакета программ «Мой офис», следует из выписки ЕГРЮЛ.
Обновлено в 11:11
Общество
Мосгорсуд признал законной блокировку клипа рэпера Хаски
Обновлено в 09:13
Происшествия
«Аэрофлот» опроверг потерю связи с самолетом из Симферополя
Информация о потере связи с самолетом компании «Аэрофлот», вылетевшим из Симферополя в Москву, не соответствует действительности, сообщил РБК представитель авиаперевозчика.
Обновлено в 11:24
Политика
Лавров рассказал о разговоре с Помпео
Глава МИД России Сергей Лавров раскрыл детали беседы с госсекретарем США Майком Помпео и назвал беседу конструктивной, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:45
Экономика
Путин обсудит с главой ФНС вопросы собираемости налогов
Президент России Владимир Путин проведет в понедельник рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилом Мишустиным.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту SuperJet 100
На опубликованных кадрах, снятых одним из пассажиров, видно, что при посадке огонь охватил крыло самолета, после чего в салоне начинается паника.
Обновлено в 03:09
Экономика
Саид и Михаил Гуцериевы получили 19% «Кузбасской топливной компании»
Бизнесмены Саид и Михаил Гуцериевы получили 18,9% ПАО "Кузбасская топливная компания" (КТК), следует из материалов компании.
Обновлено в 07:57
Политика
В ЛНР начат приём документов на получение паспортов РФ
6 мая в Управлении миграционной службы МВД ЛНР началась работа по приему документов от граждан, желающих получить российское гражданство.
Обновлено в 07:57
Происшествия
В Лондоне обнаружили затерянную могилу Человека-слона
В Лондоне обнаружили могилу умершего 130 лет назад Джозефа Меррика, известного как Человек-слон.
Обновлено в 10:23
Игры
В сети появились первые кадры Assassin’s Creed Ragnarok
Намеки на следующую часть серии Assassin’s Creed появились после релиза игры The Division 2. В одном из зданий мультиплатформерного шутера можно отыскать плакаты, на которых изображен путник, держащий яблоко Эдема — один из ключевых элементов другого проекта Ubisoft — Assassin’s Creed.
Обновлено в 10:02
Кино
Джонни Деппа не позвали в «Фантастические твари»
Поклонники «Фантастических тварей» дали весьма высокую оценку игре Джонни Деппа: его Грин-де-Вальд и вправду вышел очень убедительным.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено вчера в 08:46
Политика
СМИ сообщили о готовности Украины возобновить транзит российской нефти
Компания «Укртранснафта» уведомила «Гомельтранснефть Дружбу» и «Транснефть» о готовности возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 09:48
Происшествия
Обвинение потребовало реальных сроков для Кокорина и Мамаева
Прокурор попросила суд назначить Кокорину наказание в виде одного года шести месяцев колонии, а Мамаеву – год и пять месяцев лишения свободы.
Обновлено в 10:16
Музыка
Лазарев рассказал о первой репетиции номера для Евровидения
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес
Принц Гарри прокомментировал рождение сына
Сегодня, 6 мая, у Меган Маркл и принца Гарри родился сын.
Обновлено в 11:14
Общество
В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останков
Жителей села Крюково Еловского района Пермского края пригласили на майский субботник "по сбору человеческих останков на берегу реки Камы".
Обновлено в 07:51
Политика
Акцию «Бессмертный полк» запретили в Беларуси и Казахстане
Власти белорусского Витебска и казахстанского города Актобе запретили проводить российскую акцию «Бессмертный полк».
Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков оправдался за свое отсутствие на юбилее Пугачевой
Поклонники Пугачевой и журналисты обратили внимание, однако, что на юбилейном концерте отсутствовал близкий друг семьи и фактически родственник Аллы Борисовны Владимир Пресняков.
Обновлено в 08:40
Общество
Объекты для уничтожения химоружия переоборудуют под утилизацию мусора
Документ предусматривает «перепрофилирование объектов, использовавшихся для уничтожения химического оружия, в межрегиональные производственно-технические комплексы по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I‒II классов опасности (чрезвычайно опасные и высокоопасные отходы)».
Обновлено в 10:31
Авто
Mercedes-Benz отзывает в России более 1,6 тыс. седанов S-Class
Компания Mercedes-Benz отзывает в России 1569 автомобилей Mercedes-Benz S-Class из-за проблем с электрикой.
Обновлено в 09:12
Политика
Из учебников по истории Крыма уберут раздел о коллаборационизме
"С целью снятия социального напряжения было принято решение убрать из учебника весь раздел, посвященный вынужденному или сознательному взаимодействию с фашистами представителей различных национальностей, проживавших на территории Крыма в годы Великой Отечественной войны", — заявили в ведомстве.
Обновлено в 07:31
Общество
Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников
«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Технологии
В мае стартует бесплатный онлайн-курс для наставников кружков НТИ
Новую версию онлайн-курса для наставников проектов запускает в мае 2019 года «Академия наставников» — совместный проект Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ), Фонда «Сколково» и Агентства стратегических инициатив.
Обновлено в 05:10
Происшествия
В Берлине осквернили монумент «Скорбящая мать»
В Берлине вандалы облили машинным маслом монумент «Скорбящая мать», расположенный на территории советского мемориала в Трептов-парке.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Отчисленный с философского факультета МГУ студент сломал руку охраннице и расписал стены вуза оскорблениями в адрес декана
Студент, отчисленный месяц назад с философского факультета МГУ, сломал руку охраннице и расписал стены внутри здания факультета оскорблениями в адрес декана, о чем агентству «Москва» рассказал сам декан Владимир Миронов.
Обновлено в 11:15
Футбол
Икер Касильяс выписан из больницы
1 мая Касильяс перенес сердечный приступ на тренировки, после чего Икер был срочно госпитализирован.
Обновлено в 10:12
Гаджеты
Ставить крест на смарт-динамике Samsung Galaxy Home пока рано
В августе прошлого года компания Samsung анонсировала смарт-динамик Galaxy Home.
Обновлено в 10:44