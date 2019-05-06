Технологии
Huawei названа вероятным поставщиком оборудования для «закона Яровой»Профиль 03:14
Китайская компания претендует на заключение крупного контракта на поставку носителей для систем хранения данных, пишет «Коммерсантъ». Ранее сообщалось, что единственным поставщиком оборудования для исполнения закона операторам МТС и МГТС стала «Норси-Транс».
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 07:19, Ашберн
Происшествия
СК назвал версии ЧП в Шереметьево
Обновлено в 03:51
Экономика
Пенсионные фонды столкнулись с проблемой
Сумма среднего счета клиента негосударственного пенсионного фонда (НПФ) снизилась на 1,2 тысячи рублей по итогам 2018 года и составила около 68 тысяч рублей, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:13
Происшествия
Посол США в РФ выразил соболезнования семьям погибших в Шереметьево
Посол США в России Джон Хантсман выразил соболезнования родным и близким тех, кто погиб при аварийной посадке пассажирского воздушного судна в московском аэропорту «Шереметьево».
Обновлено вчера в 16:34
Авто
«АвтоВАЗ» запатентовал дизайн «преемника» Lada 4x4
"АвтоВАЗ" зарегистрировал патент на дизайн нового автомобиля сегмента SUV.
Обновлено в 05:50
Политика
Кремль объяснил отсутствие запрета на полеты SSJ-100
Песков отметил, что данное решение — не прерогатива главы государства, его могут принять только специалисты и авиационные власти.
Обновлено в 06:16
Армия и оружие
В порт Одессы зашел британский военный корабль
В порт Одессы зашел корабль Военно-морских сил Великобритании «Эхо». Об этом сообщают «Українські Новини».
Обновлено в 04:59
Происшествия
После авиакатастрофы в Мурманской области объявлен траур
Обновлено вчера в 19:38
Происшествия
СК опубликовал видео с места ЧП с SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места ЧП Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 05:50
Футбол
Кокорин из зала суда отреагировал на чемпионство «Зенита»
Обновлено в 05:45
Происшествия
Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100
Обновлено в 02:50
Происшествия
При крушении самолета в Шереметьево пострадал гражданин Украины
Гражданин Украины пострадал в результате катастрофы пассажирского самолета Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 06:39
Армия и оружие
ВВС США лазером сбили ракеты в воздухе
ВВС США успешно сбили нескольких ракет воздушного старта с помощью наземного прототипа лазерной установки.
Обновлено вчера в 22:41
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук нежно поздравила «особенную» дочь с 20-летием
Дочери Федора и Светланы Бондарчук Варваре исполнилось 20 лет, с юбилеем молодости дее поздравляли родные, близкие и друзья.
Обновлено вчера в 14:04
Футбол
Зидан сомневается, что «Реалу» нужно сохранить Модрича
Обновлено в 03:01
Гаджеты
IPhone 6S и iPhone SE сняли с производства
Как сообщает ToDay News Ufa источник, в Apple с производства сняты iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S и iPhone 6S Plus.
Обновлено в 03:48
Космос
Радиоактивные элементы появились благодаря взрыву нейтронных звезд
Обновлено 04 мая в 17:47
Шоу-бизнес
55-летняя солистка «Фристайла» Нина Кирсо вышла из комы
1 июня 2018 года 55-летняя солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо была госпитализирована в тяжелом состоянии.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Из-за коммунальной аварии весь Заводской район Орла остался без воды
Из-за коммунальной аварии в зону отключения попали 703 дома разной этажности, без воды остались почти 70 тысяч жителей.
Обновлено в 06:18
Происшествия
Участник Казанского марафона умер во время забега
В столице Татарстана в ходе международных соревнований Казанский марафон умер бегун 1981 года рождения.
Обновлено в 06:47
Происшествия
На Украине автомобиль с 23 туристами упал в реку
На Украине автомобиль, в котором находились 23 туриста, упал в реку. Инцидент произошёл в Ивано-Франковской области.
Обновлено в 06:01
Кино
Джонни Деппа не позвали в «Фантастические твари»
Поклонники «Фантастических тварей» дали весьма высокую оценку игре Джонни Деппа: его Грин-де-Вальд и вправду вышел очень убедительным.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
Последние приготовления к параду Победы завершились под Екатеринбургом
Впервые в этом году в параде Победы военнослужащие задействуют уникальную самоходно-артиллерийскую установка ИСУ-122 и американский грузовик "Studebaker", поставлявшийся в СССР по договору ленд-лиза как тягач для пушек и автомобиль, на платформе которого монтировались знаменитые системы залпового огня БМ-13 "Катюша".
Обновлено в 02:56
Общество
ВЦИОМ: почти половина россиян не представляет свою жизнь без интернета
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что почти половина россиян (48%) с трудом представляет, как жить без активности в интернете.
Обновлено вчера в 20:05