Технологии

Huawei названа вероятным поставщиком оборудования для «закона Яровой»Профиль 03:14

Китайская компания претендует на заключение крупного контракта на поставку носителей для систем хранения данных, пишет «Коммерсантъ». Ранее сообщалось, что единственным поставщиком оборудования для исполнения закона операторам МТС и МГТС стала «Норси-Транс».
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Huawei подключается к «закону Яровой»

Коммерсантъвчера в 18:07

Huawei обеспечит исполнение «закона Яровой»

Lenta.ru05:47

«Коммерсант»: Huawei может стать поставщиком оборудования для исполнения «закона Яровой»

Новая газета03:49

СМИ назвали Huawei возможным поставщиком оборудования для исполнения закона Яровой

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Эхо Москвы04:00

Huawei может предоставить оборудование для исполнения «закона Яровой». Компанию подозревают в передаче данных властям Китая

Фонтанка.Ру04:10

«Ъ»: Huawei может стать поставщиком оборудования для исполнения «закона Яровой»

ТАСС01:33
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 07:19, Ашберн
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СК назвал версии ЧП в Шереметьево

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«Черные ящики» лайнера SSJ-100 переданы специалистам для расшифровки

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Пенсионные фонды столкнулись с проблемой

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Посол США в РФ выразил соболезнования семьям погибших в Шереметьево

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«АвтоВАЗ» запатентовал дизайн «преемника» Lada 4x4

"АвтоВАЗ" зарегистрировал патент на дизайн нового автомобиля сегмента SUV.
Обновлено в 05:50
Политика

Кремль объяснил отсутствие запрета на полеты SSJ-100

Песков отметил, что данное решение — не прерогатива главы государства, его могут принять только специалисты и авиационные власти.
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В порт Одессы зашел корабль Военно-морских сил Великобритании «Эхо». Об этом сообщают «Українські Новини».
Обновлено в 04:59
Происшествия

После авиакатастрофы в Мурманской области объявлен траур

Обновлено вчера в 19:38
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СК опубликовал видео с места ЧП с SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места ЧП Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
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Футбол

Кокорин из зала суда отреагировал на чемпионство «Зенита»

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Происшествия

Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100

Обновлено в 02:50
Происшествия

При крушении самолета в Шереметьево пострадал гражданин Украины

Гражданин Украины пострадал в результате катастрофы пассажирского самолета Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 06:39
Происшествия

Бортпроводница рассказала о катастрофе Superjet-100 в «Шереметьево»

Обновлено в 05:47
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«ДОМ-2» вернет на проект бывших участников в честь 15-летия

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Армия и оружие

ВВС США лазером сбили ракеты в воздухе

ВВС США успешно сбили нескольких ракет воздушного старта с помощью наземного прототипа лазерной установки.
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия

На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ

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Шоу-бизнес

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Зидан сомневается, что «Реалу» нужно сохранить Модрича

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IPhone 6S и iPhone SE сняли с производства

Как сообщает ToDay News Ufa источник, в Apple с производства сняты iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S и iPhone 6S Plus.
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Радиоактивные элементы появились благодаря взрыву нейтронных звезд

Обновлено 04 мая в 17:47
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55-летняя солистка «Фристайла» Нина Кирсо вышла из комы

1 июня 2018 года 55-летняя солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо была госпитализирована в тяжелом состоянии.
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Происшествия

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Из-за коммунальной аварии в зону отключения попали 703 дома разной этажности, без воды остались почти 70 тысяч жителей.
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Участник Казанского марафона умер во время забега

В столице Татарстана в ходе международных соревнований Казанский марафон умер бегун 1981 года рождения.
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На Украине автомобиль с 23 туристами упал в реку

На Украине автомобиль, в котором находились 23 туриста, упал в реку. Инцидент произошёл в Ивано-Франковской области.
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Джонни Деппа не позвали в «Фантастические твари»

Поклонники «Фантастических тварей» дали весьма высокую оценку игре Джонни Деппа: его Грин-де-Вальд и вправду вышел очень убедительным.
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Армия и оружие

Последние приготовления к параду Победы завершились под Екатеринбургом

Впервые в этом году в параде Победы военнослужащие задействуют уникальную самоходно-артиллерийскую установка ИСУ-122 и американский грузовик "Studebaker", поставлявшийся в СССР по договору ленд-лиза как тягач для пушек и автомобиль, на платформе которого монтировались знаменитые системы залпового огня БМ-13 "Катюша".
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Общество

ВЦИОМ: почти половина россиян не представляет свою жизнь без интернета

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что почти половина россиян (48%) с трудом представляет, как жить без активности в интернете.
Обновлено вчера в 20:05
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