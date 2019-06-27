Гаджеты
Huawei назвал смартфоны Honor, которые обновятся до Android 10 QРоссийская газета 07:26
Финальная версия календаря обновлений еще не сформирована для всех моделей смартфонов, добавили в Honor. Получат ли другие модели Honor доступ к Android 10 Q, неизвестно. Ранее инсайдеры раскрыли список смартфонов Huawei, которые обновятся до десятой версии Android.
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Уголовное дело возбудили в отношении «Рольфа»
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Футбол
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Дело футболистов В октябре прошлого года нападающий "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
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