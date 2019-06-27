Гаджеты
Huawei назвал смартфоны Honor, которые обновятся до Android 10 QРоссийская газета 07:26
Финальная версия календаря обновлений еще не сформирована для всех моделей смартфонов, добавили в Honor. Получат ли другие модели Honor доступ к Android 10 Q, неизвестно. Ранее инсайдеры раскрыли список смартфонов Huawei, которые обновятся до десятой версии Android.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 13:32, Вашингтон
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Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально прокомментировал заданный на брифинге журналистами вопрос о переговорах главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
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Регулятор оценил общий размер убытков, которых акционер и его мать избежали, использовав инсайдерскую информацию при продаже акций, в более чем 200 млн руб. В их действиях содержатся признаки преступлений, предусмотренных ст. 185.6 и ст. 185.3 УК РФ.
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Советский районный суд Брянска оштрафовал жительницу города на 30 тыс. рублей за неуважение к обществу.
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Футбол
Вице-президент «Барселоны»: Неймар хочет вернуться в клуб
Вице-президент "Барселоны" Хорди Кардонер заявил, что бывший футболист "сине-гранатовых" Неймар, выступающий за "Пари Сен-Жермен", сообщил руководству испанского клуба, что хочет вернуться.
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Российский представитель назвал "фейковой новостью" появившиеся в СМИ сообщения о причастности РФ к сбоям GPS-навигации в воздушном пространстве Израиля.
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Общество
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Источник в летном отряде ВС А320 авиакомпании «Аэрофлот» прокомментировал «Известиям» открытое письмо пилота Виталия Алексеева гендиректору перевозчика Виталию Савельеву, в котором тот обвинил свое руководство в создании «невыносимых условий труда».
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Банк «Открытие» изменит рекламный слоган после критики ЦБ
Банк "Открытие" учтет позицию Банка России и изменит свой рекламный слоган, представленный в четверг, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.
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Дело футболистов В октябре прошлого года нападающий "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
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Музыка
Пианисту разложили ноты в обратном порядке на конкурсе Чайковского
Инцидент произошел на конкурсе имени П. И. Чайковского.
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Шоу-бизнес
Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением
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Климкин ответил на претензии Зеленского
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ответил на критику президента страны Владимира Зеленского.
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Российские и грузинские футбольные клубы отказались разводить
Согласно заявлению пресс-службы организации, УЕФА не станет специально разводить команды из этих стран при жеребьевке квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также при жеребьевке группового этапа, несмотря на антироссийскую акцию, устроенную несколькими грузинскими клубами 23 июня.
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Суд продлил арест Арашуковых на три месяца
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Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян
Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.
Обновлено в 08:36
Политика
Атамбаев пообещал отстреливаться в случае попытки его задержания
Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил, что окажет сопротивление в случае попытки его задержания.
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Опубликован список погибших при жесткой посадке Ан-24 в Бурятии
Телеканал РЕН ТВ опубликовал список погибших при жесткой посадке самолета Ан-24 в Нижнеангарске, которая произошла ранее 27 июня.
Обновлено в 01:26