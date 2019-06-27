Huawei назвал смартфоны Honor, которые обновятся до Android 10 QРоссийская газета 07:26

Финальная версия календаря обновлений еще не сформирована для всех моделей смартфонов, добавили в Honor. Получат ли другие модели Honor доступ к Android 10 Q, неизвестно. Ранее инсайдеры раскрыли список смартфонов Huawei, которые обновятся до десятой версии Android.

Huawei назвал смартфоны Honor, которые обновятся до Android 10 Q

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