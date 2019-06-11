Huawei нашел российскую замену AndroidИзвестия 16:55

с чего всё началось

Китайский производитель смартфонов Huawei нашел российский аналог американской операционной системы Android — ОС «Аврора». Об этом сообщило издание The Bell в понедельник, 10 июня. Отмечается, что заинтересованные стороны уже обсудили перспективы сотрудничества с китайской компанией.

Происшествия «Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.

Политика Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Экономика Всемирный банк назвал пять угроз для России Чемпионат мира по футболу, рост мировой экономики и повышение цен на нефть дали толчок к увеличению ВВП России на 2,3% в 2018-м по сравнению с 1,6% в 2017-м году.

Происшествия На пакетах с наркотиками из дела Голунова найдены ДНК неизвестных На пакетах с наркотическими веществами, которые были изъяты в ходе обыска у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обнаружены ДНК нескольких человек.

Общество Выплаты по уходу за инвалидами в России предложили повысить в 8 раз Законопроект, предлагающий повысить выплаты по уходу за инвалидами I группы в восемь раз — с 1,2 тысячи рублей до 10 тысяч рублей, внесли в Госдуму депутаты ЛДПР, пишет РИА Новости.

Происшествия СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.

Кино Первый канал покажет документальный фильм о Чернобыле Первый канал 22 июня покажет документальный фильм об аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает в понедельник пресс-служба канала.

Шоу-бизнес Селена Гомес избавилась от последних напоминаний о Бибере Хотя роман Селены и Джастина внезапно оборвался больше года назад, и с тех пор Бибер уже успел жениться на другой, Гомес, похоже, до недавнего времени все еще лелеяла надежду на воссоединение с любимым.

Авто В Сети появились первые фотографии нового Renault Duster без камуфляжа Индийское отделение портала «Autocar» показало снимки обновлённой версии популярного в России кроссовера Renault Duster.

Космос Космическая станция Orion Span доступна для бронирований Orion Span, космический стартап, базирующийся в Хьюстоне (США), готовится принять гостей на станцию Аврора в 2022 году.

Армия и оружие Hill: в США испугались военного превосходства России и Китая На улице Пенсильвания-авеню в Вашингтоне, которая соединяет Белый дом и Капитолий, царит согласие по поводу того, что именно Россия и Китай, а не терроризм, Иран или Северная Корея, представляют наибольшую угрозу для национальной безопасности США.

Шоу-бизнес Страдающий от алкоголизма отец Риты Дакоты пошел на поправку Отец Риты Дакоты много лет страдает от алкоголизма и живет один в Беларуси.

Политика В Киеве прошла акция протеста против снятия блокады с Донбасса В Киеве у здания администрации президента Украины Владимира Зеленского прошла акция протеста против снятия блокады с Донбасса.

Транспорт Московские таксисты массово отказываются от заказов в центре города Как сообщается на сайте "Коммерсантъ", водители мотивируют это большим количеством запрещающих знаков.

Экономика Силуанов объяснил падение доходов россиян Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.

Происшествия Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима Прокуратура просила для Захарченко 15,5 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 494,9 млн руб. Полковник не признает свою вину.

Происшествия Таран ехавшей в Крым колонны МЧС попал на видео Ранее сообщалось, что на трассе М-4 «Дон» направляющаяся в Крым для проведения работ по разминированию территории колонна МЧС попала в ДТП, в результате которого пострадали сотрудники МЧС.

Музыка Участники Queen оценили исполнение своей песни пермским балалаечником Видеоролик балалаечника из Перми Андрея Кирякова, который исполняет кавер-версию известной композиции группы Queen The show must go on, вызвал восторг у музыкантов легендарного коллектива.

Баскетбол Баскетболистов «Химок» обворовали во время матча с ЦСКА Клуб распространил фото злоумышленника в соцсети. ЦСКА и "Химки" в третий раз подряд встретились в финале единой лиги ВТБ.