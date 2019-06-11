Гаджеты
Huawei нашел российскую замену AndroidИзвестия 16:55
Китайский производитель смартфонов Huawei нашел российский аналог американской операционной системы Android — ОС «Аврора». Об этом сообщило издание The Bell в понедельник, 10 июня. Отмечается, что заинтересованные стороны уже обсудили перспективы сотрудничества с китайской компанией.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 18:40, Ашберн
Происшествия
«Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть
Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.
Обновлено в 01:50
Политика
Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова
Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Обновлено в 08:10
Экономика
Всемирный банк назвал пять угроз для России
Чемпионат мира по футболу, рост мировой экономики и повышение цен на нефть дали толчок к увеличению ВВП России на 2,3% в 2018-м по сравнению с 1,6% в 2017-м году.
Обновлено в 05:06
Происшествия
На пакетах с наркотиками из дела Голунова найдены ДНК неизвестных
На пакетах с наркотическими веществами, которые были изъяты в ходе обыска у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обнаружены ДНК нескольких человек.
Обновлено в 15:34
Общество
Выплаты по уходу за инвалидами в России предложили повысить в 8 раз
Законопроект, предлагающий повысить выплаты по уходу за инвалидами I группы в восемь раз — с 1,2 тысячи рублей до 10 тысяч рублей, внесли в Госдуму депутаты ЛДПР, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном
Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.
Обновлено в 18:17
Общество
Алибасов очнулся, спросил про кота и снова потерял сознание
Обновлено в 12:21
Футбол
Адвокат: суд отказал Мамаеву в свидании с детьми
Обновлено в 11:16
Футбол
Облак хочет покинуть «Атлетико» и перейти в «Манчестер Юнайтед»
Вратарь «Атлетико» Ян Облак хочет этим летом покинуть мадридский клуб.
Обновлено в 09:50
Кино
Первый канал покажет документальный фильм о Чернобыле
Первый канал 22 июня покажет документальный фильм об аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает в понедельник пресс-служба канала.
Обновлено в 16:34
Шоу-бизнес
Селена Гомес избавилась от последних напоминаний о Бибере
Хотя роман Селены и Джастина внезапно оборвался больше года назад, и с тех пор Бибер уже успел жениться на другой, Гомес, похоже, до недавнего времени все еще лелеяла надежду на воссоединение с любимым.
Обновлено в 15:30
Авто
В Сети появились первые фотографии нового Renault Duster без камуфляжа
Индийское отделение портала «Autocar» показало снимки обновлённой версии популярного в России кроссовера Renault Duster.
Обновлено в 04:44
Культура
Самую дорогую картину в истории нашли на яхте принца
Обновлено в 16:17
Космос
Космическая станция Orion Span доступна для бронирований
Orion Span, космический стартап, базирующийся в Хьюстоне (США), готовится принять гостей на станцию Аврора в 2022 году.
Обновлено в 09:04
Армия и оружие
Hill: в США испугались военного превосходства России и Китая
На улице Пенсильвания-авеню в Вашингтоне, которая соединяет Белый дом и Капитолий, царит согласие по поводу того, что именно Россия и Китай, а не терроризм, Иран или Северная Корея, представляют наибольшую угрозу для национальной безопасности США.
Обновлено в 12:38
Шоу-бизнес
Страдающий от алкоголизма отец Риты Дакоты пошел на поправку
Отец Риты Дакоты много лет страдает от алкоголизма и живет один в Беларуси.
Обновлено в 16:00
Политика
В Киеве прошла акция протеста против снятия блокады с Донбасса
В Киеве у здания администрации президента Украины Владимира Зеленского прошла акция протеста против снятия блокады с Донбасса.
Обновлено в 16:17
Транспорт
Московские таксисты массово отказываются от заказов в центре города
Как сообщается на сайте "Коммерсантъ", водители мотивируют это большим количеством запрещающих знаков.
Обновлено в 14:06
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима
Прокуратура просила для Захарченко 15,5 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 494,9 млн руб. Полковник не признает свою вину.
Обновлено в 13:24
Происшествия
Таран ехавшей в Крым колонны МЧС попал на видео
Ранее сообщалось, что на трассе М-4 «Дон» направляющаяся в Крым для проведения работ по разминированию территории колонна МЧС попала в ДТП, в результате которого пострадали сотрудники МЧС.
Обновлено в 09:54
Музыка
Участники Queen оценили исполнение своей песни пермским балалаечником
Видеоролик балалаечника из Перми Андрея Кирякова, который исполняет кавер-версию известной композиции группы Queen The show must go on, вызвал восторг у музыкантов легендарного коллектива.
Обновлено в 07:44
Баскетбол
Баскетболистов «Химок» обворовали во время матча с ЦСКА
Клуб распространил фото злоумышленника в соцсети. ЦСКА и "Химки" в третий раз подряд встретились в финале единой лиги ВТБ.
Обновлено в 15:21
Музыка
Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ
Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
Транспорт
Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря
Первые поезда пойдут по Крымскому мосту в начале декабря, а продажа билетов будет открыта за 45 суток до открытия движения, сообщили в руководстве "Крымской железной дороги".
Обновлено в 04:55