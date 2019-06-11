Политика
Huawei хочет заменить Android российской ОСГазета.Ru 21:39
Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 21:45, Ашберн
Гаджеты
В смартфонах на Android нашли встроенный вирус
Специалисты Google выяснили, что хакеры смогли установить вирусы на некоторые смартфоны с системой Android еще до выхода гаджетов в продажу.
Обновлено в 05:39
Общество
Сын Алибасова сообщил о риске летального исхода у отца
Обновлено в 18:42
Происшествия
Зеленский отреагировал на пожар в психбольнице Одессы
Ранее сообщалось, что в Одессе произошел пожар в здании психбольницы, в результате которого погибли шесть человек.
Обновлено в 20:56
Музыка
Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ
Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян показала сына Псалма
В середине мая у Ким Кардашьян и Канье Уэста появился сын.
Обновлено в 13:40
Космос
Скоро космический мусор не позволит вылететь за пределы атмосферы – профессор КФУ
Обновлено в 09:39
Игры
Phoenix Point от автора X-COM выйдет 3 сентября 2019 года
Обновлено в 19:09
Гаджеты
НТЦ ИТ «Роса» представил новую платформу для ROSA Enterprise Desktop
НТЦ ИТ «Роса» представил новую версию отечественного коммерческого Linux-дистрибутива ROSA Enterprise Desktop – X4 (RED X4).
Обновлено в 11:03
Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Экономика
ИНТЕРВЬЮ - РЖД рассказали, как планируют покорять зарубежные рынки
РЖД активно занимаются продвижением российских железнодорожных технологий на зарубежные рынки и планируют увеличивать выручку от такой деятельности, работая по ряду направлений, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ первый заместитель гендиректора компании Александр Мишарин.
Обновлено в 20:20
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Инцидент с Су-30СМ в небе над Севастополем попал на видео
Нештатный инцидент, произошедший с Су-30СМ в небе над территорией Севастополя, показали на размещенном в Twitter видео.
Обновлено в 10:00
Происшествия
СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном
Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.
Обновлено в 18:17
Происшествия
Убитый сводный брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ — WSJ
Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля в аэропорту Куала-Лумпура был убит сводный брат северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Чон Нам.
Обновлено в 20:03
Шоу-бизнес
Страдающий от алкоголизма отец Риты Дакоты пошел на поправку
Отец Риты Дакоты много лет страдает от алкоголизма и живет один в Беларуси.
Обновлено в 16:00
Авто
В Сети появились первые фотографии нового Renault Duster без камуфляжа
Индийское отделение портала «Autocar» показало снимки обновлённой версии популярного в России кроссовера Renault Duster.
Обновлено в 04:44
Наука
Дайджест научно-популярных мероприятий 10.06 – 16.06
Чанъэ-4 и возвращение на Луну Лекция о новой лунной гонке Зачем идти: узнать, почему мировой космонавтике понадобилось целых шесть десятилетий, чтобы добраться до обратной стороны Луны, как это удалось китайскому посадочному аппарату "Чанъэ-4" и кто конкуренты китайцев в покорении спутника Земли.
Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес
Бузова ищет мужчин для нового проекта с ее участием
На своей странице в соцсети Instagram 33-летняя телеведущая объявила о кастинге для нового шоу, в котором могут принять участие мужчины от 25 до 40 лет.
Обновлено в 09:53
Армия и оружие
Совместные учения танкистов ВВО и Лаоса впервые пройдут в этом году
Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) примут участие в совместных российско-лаосских учениях танковых подразделений, которое впервые пройдет в этом году в Лаосе, сообщает пресс-служба округа во вторник.
Обновлено в 21:17
Армия и оружие
Экипажи кораблей России и США провели совместное патрулирование
Сотрудники Пограничной службы ФСБ России и Береговой охраны США на кораблях «Сахалин» и «Алекс Хейли» провели совместное патрулирование в Беринговом море.
Обновлено в 20:59
Экономика
Всемирный банк назвал пять угроз для России
Чемпионат мира по футболу, рост мировой экономики и повышение цен на нефть дали толчок к увеличению ВВП России на 2,3% в 2018-м по сравнению с 1,6% в 2017-м году.
Обновлено в 05:06
Финансы
Средний размер ипотеки в России вырос до рекордных 2,55 млн руб
Ранее в Объединенном кредитном бюро говорили, что в апреле средний размер ипотечного кредита увеличился на 12% и составил 2,23 млн руб. За месяц в стране было выдано более 90 тыс. кредитов на общую сумму в 200,75 млрд руб. В конце мая ЦБ сообщал, что годовые темпы роста задолженности по ипотеке составляют 24,7%, в последний раз на таком уровне они были в начале 2014 года.
Обновлено в 21:05
Футбол
Хави: помню казанский холод и игру «Рубина» от обороны
Запомнились в Казани две вещи: холод и как их команда играла только от обороны.
Обновлено в 16:40
Политика
Замгоссекретаря США встретится с послом РФ
Замгоссекретаря Соединённых Штатов Америки по политическим вопросам Дэвид Хейл встретится 11 июня с послом РФ Анатолием Антоновым, говорится в ежедневном расписании встреч госдепа.
Обновлено в 21:24
Гаджеты
Intel бросила вызов AMD, предложила потягаться в играх и раскритиковала PCIe 4.0
Компания Intel, похоже, на выставке Е3 решила идти ва-банк. «Синий гигант» готовится бросить вызов AMD и её будущим процессорам Ryzen 3000.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
Политика
Помпео от имени Трампа поздравил россиян с Днём России
Государственный секретарь США Майк Помпео от имени американского народа и президента Дональда Трампа поздравил россиян с Днём России, который отмечается 12 июня.
Обновлено в 18:00
Общество
Американка сняла на видео «эльфа Добби» возле своего дома
Жительница США Вивьен Гомес опубликовала в соцсетях видео с камер наблюдения, на котором запечатлено необычное существо с большими ушами и тонкими руками и ногами.
Обновлено в 12:13