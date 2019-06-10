Huawei нашел российскую замену AndroidLenta.ru 13:40

с чего всё началось

Производитель смартфонов Huawei, попавший под ограничения со стороны США и потерявший доступ к обновлениям операционной системы (ОС) Android, может найти ей замену в России. Об этом пишет The Bell со ссылкой на источники.

Происшествия На пакетах с наркотиками из дела Голунова найдены ДНК неизвестных На пакетах с наркотическими веществами, которые были изъяты в ходе обыска у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обнаружены ДНК нескольких человек.

Происшествия Таран колонны МЧС, ехавшей в Крым, попал на видео Можно предположить, что водитель фуры по какой-то причине отвлекся от управления или задремал, и умудрился не заметить машины из колонны МЧС, следовавший в Крым для участия в плановых работах по разминированию в районе Керчи.

Происшествия Неизвестный пригрозил взорвать вокзал в шведском Мальмё Шведская полиция устанавливает личность мужчины, который грозился устроить взрыв на вокзале в городе Мальмё.

Происшествия «Первый» и ВГТРК переодеваются: Аскер-заде, Скабеева и Попов требуют разобраться в деле Голунова В ближайшие дни наш вечерний выпуск новостей будет открыт всем, чтобы вы смогли получать в полном объеме все, что связано с делом Ивана Голунова.

Армия и оружие Советский белградец рассказал о причинах войны в Косово Житель Белграда по имени Альберт рассказал о своих боевых действий во время Косовской войны и ее причинах.

Баскетбол Раздевалку «Химок» обворовали во время игры с ЦСКА Пока игроки «Химок» пытались затянуть финальную серию Единой лиги ВТБ против ЦСКА, их раздевалку обворовали — неизвестный молодой человек вынес деньги, часы, украшения.

Армия и оружие В Японии рассказали о причинах крушения истребителя F-35A В одном из японских изданий был опубликован доклад, в котором рассказывается о причинах крушения американского истребителя Военно-воздушных сил Японии F-35A.

Шоу-бизнес Селена Гомес избавилась от последних напоминаний о Бибере Хотя роман Селены и Джастина внезапно оборвался больше года назад, и с тех пор Бибер уже успел жениться на другой, Гомес, похоже, до недавнего времени все еще лелеяла надежду на воссоединение с любимым.

Происшествия Следственный комитет не получил документы по делу Голунова из МВД Следственный комитет не получил от Главного следственного управления МВД материалы уголовного дела журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова.

Шоу-бизнес Кардашьян впервые показала новорождённого сына Американская фотомодель и телеведущая Ким Кардашьян впервые показала новорождённого сына, которого выносила суррогатная мать.

Происшествия В Липецке мужчина ворвался в банк с предметом, похожим на пистолет Нетрезвый житель Липецка, вооружившись предметом, похожим на пистолет, ворвался в офис банка и возмущался там списыванием с его счета алиментов, он задержан, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Наталья Маслакова.

Армия и оружие Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.

Футбол Хави: помню казанский холод и игру «Рубина» от обороны Запомнились в Казани две вещи: холод и как их команда играла только от обороны.

Политика Зеленского обозвали губернатором Малороссии В центре Киева под стенами администрации президента на улице Банковая проходит акция "Останови капитуляцию!" из-за последних заявлений о Донбассе, сделанных представителями команды Владимира Зеленского.

Энергетика Новак допустил падение цены на нефть до $30 за баррель Силуанов, выступая ранеее 10 июня на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, предупредил: от продления соглашения об ограничении объемов добычи нефти между странами — участницами ОПЕК и другими нефтедобывающими государствами (ОПЕК+) зависят мировые цены на нефть.

Армия и оружие Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером США Адмиралом запаса Валентином Селивановым была дана оценка действиям российских моряков противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море, передает РИА Новости.

Происшествия Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.

Авто Глава УАЗа стал гендиректором производителя Aurus Должность генерального директора компании ООО «Аурус», которая производит президентский лимузин из проекта «Кортеж», занял глава УАЗа и Ford Sollers Адиль Ширинов.

Общество У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.

Авто Стали известны сроки завершения разработки новых грузовых авто «Урал» Андрей Собянин является начальником отдела маркетинга отечественного развивающегося предприятия и именно им были озвучены сроки окончания очередной линейки современных дорожных грузовых транспортных средств.

Происшествия В Петербурге раскупили газеты с обложками в поддержку Ивана Голунова В Петербурге раскупили все газеты с обложками в поддержку журналиста Ивана Голунова, задержанного по обвинению в сбыте наркотиков.

Происшествия Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима Прокуратура просила для Захарченко 15,5 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 494,9 млн руб. Полковник не признает свою вину.

Музыка Музыканты Queen оценили исполнение своей песни пермским балалаечником Пермский виртуоз-балалаечник Андрей Киряков привел в восторг музыкантов легендарной группы Queen.

Происшествия Фигурирующий в деле журналиста Голунова силовик рассказал о давлении на правоохранителей Напомним, 6 июня Ивана Голунова задержали в районе станции метро «Цветной бульвар» по подозрению в попытке сбыть наркотики.