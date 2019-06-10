Гаджеты
Huawei нашел российскую замену AndroidLenta.ru 13:40
Производитель смартфонов Huawei, попавший под ограничения со стороны США и потерявший доступ к обновлениям операционной системы (ОС) Android, может найти ей замену в России. Об этом пишет The Bell со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
Как сообщает издание The Bell, смартфоны могут получить ОС "Аврора", которая разрабатывается при участии Ростелекома на базе финской операционной системы Sailfish.Российская газета15:14
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 15:35, Ашберн
Наука
Названы новые опасные для жизни продукты
Хотя специалисты считают, что PFAS в таких количествах с небольшой вероятностью станут проблемой для человека, в некоторых продуктах, например в коровьем молоке, содержание пер- и полифторалкильных веществ в несколько десятков раз превышало уровень, безопасный для здоровья людей.
Обновлено в 10:11
Происшествия
Сын Алибасова опроверг сообщения о внутреннем кровотечении у отца
Сын продюсера Бари Алибасова опроверг сообщения СМИ о желудочном кровотечении у отца.
Обновлено в 15:21
Политика
Преследование Голунова могут прекратить до прямой линии с Путиным
В Кремле хотят прекратить уголовное преследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова до прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, намеченной на 20 июня.
Обновлено в 11:23
Общество
Опубликована концепция нового КоАП
На сайте правительства опубликовали концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 09:41
Гаджеты
Напиток Razer Respawn повысит «умственную производительность» геймеров
Компания Razer уже не первый раз экспериментирует с различными товарами.
Обновлено в 13:47
ЖКХ
Извиниться перед ростовчанами за отсутствие горячей воды потребовал от коммунальщиков губернатор Голубев
В своем Twitter губернатор Василий Голубев сообщил, что считает, что «Лукойл» должен принести ростовчанам свои публичные извинения за отсутствие горячей воды.
Обновлено в 05:40
Космос
Россияне выберут имя для звезды в созвездии Большой Медведицы
Россиянам предстоит выбрать имя для оранжевого карлика HAT-P-3 и вращающейся вокруг него планеты HAT-P-3 b в созвездии Большой Медведицы.
Обновлено 08 июня в 08:31
Политика
Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20
Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.
Обновлено в 10:12
Футбол
«Спартак» и ЦСКА назвали цены абонементов на следующий сезон РПЛ
О старте продаж абонементов на следующий сезон РПЛ объявил также московский ЦСКА.
Обновлено в 07:45
Музыка
Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ»
Участник "Евровидения-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между исполнителями произошел скандал прямо во время премии "МУЗ-ТВ".
Обновлено в 09:24
Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Обновлено в 14:17
Футбол
«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту Риксену
Ранее сообщалось, что смертельно больной экс-футболист «Зенита» объявил о своём «последнем вечере».
Обновлено в 09:59
Автоспорт
Нико Росберг: Феттель абсолютно заслуженно получил штраф
Чемпион мира-2016 Нико Росберг считает, что Себастьян Феттель абсолютно заслуженно получил штраф за эпизод в борьбе с Льюисом Хэмилтоном на Гран При Канады.
Обновлено в 11:37
Шоу-бизнес
Разин высказал опасения, что Алибасов повторит судьбу Началовой
Продюсер опасается, что Алибасов «повторит историю» певицы Юлии Началовой, которая погибла 16 марта.
Обновлено в 12:49
Футбол
Жоаозиньо продлил контракт с ФК «Динамо»
Обновлено в 13:03
Происшествия
На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:22
Происшествия
В Москве самолет экстренно прервал взлет из-за неисправности
В одном из аэропортов Москвы экипаж самолета компании S7 экстренно прервал взлет из-за неисправности.
Обновлено в 15:27
Политика
Медведев осмотрел Большой адронный коллайдер и вдохновился
Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве, осмотрел Большой адронный коллайдер (БАК) и заявил о необходимости стремиться к статусу полноправного участника организации и вкладываться в модернизацию ускорителя заряженных частиц финансово.
Обновлено в 13:31
Общество
Американка сняла на видео «эльфа Добби» возле своего дома
Жительница США Вивьен Гомес опубликовала в соцсетях видео с камер наблюдения, на котором запечатлено необычное существо с большими ушами и тонкими руками и ногами.
Обновлено в 12:13
Игры
Компания Microsoft представила новую консоль Xbox Scarlett
Обновлено в 01:01
Спорт
Колобков ответил Ласицкене по поводу критики ВФЛА
Обновлено в 13:07
Экономика
Голикова: расходы россиян на 13 трлн рублей превышают доходы
Зампед правительства привела данные за 2017 год, согласно которым траты россиян на превышают собственные доходы на 13,3 трлн рублей.
Обновлено в 06:17
Кино
XXX фестиваль «Кинотавр» начал работу в Сочи
Юбилейный XXX Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» начал работу в Сочи.В главном конкурсе ‒ 15 лент.
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес
Бритни Спирс восстанавливает силы на пляже в Майами
Восстанавливать силы и снимать стресс Бритни помогает не только свежий воздух, плавание и катание на гидроскутере.
Обновлено в 12:02
Экономика
Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики
Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
В ОНК заявили, что Голунов письменно отказался от медпомощи
Специальный корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов, которого суд отправил под домашний арест, сам отказался от медицинской помощи в письменной форме.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Начальник задержавших Голунова полицейских не увидел нестыковок в его деле
Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по западному округу Москвы, полковник Андрей Щиров, который руководил задержанием Ивана Голунова, заявил, что в деле журналиста нет никаких нестыковок.
Обновлено в 13:28
Происшествия
Адвокат: Генпрокуратура истребовала дело Голунова для проверки
Генеральная прокуратура потребовала предоставить ей материалы дела в отношении журналиста Ивана Голунова для проверки.
Обновлено в 14:39