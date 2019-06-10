Huawei нашел российскую замену AndroidLenta.ru 13:40

с чего всё началось

Производитель смартфонов Huawei, попавший под ограничения со стороны США и потерявший доступ к обновлениям операционной системы (ОС) Android, может найти ей замену в России. Об этом пишет The Bell со ссылкой на источники.

Наука Названы новые опасные для жизни продукты Хотя специалисты считают, что PFAS в таких количествах с небольшой вероятностью станут проблемой для человека, в некоторых продуктах, например в коровьем молоке, содержание пер- и полифторалкильных веществ в несколько десятков раз превышало уровень, безопасный для здоровья людей.

Происшествия Сын Алибасова опроверг сообщения о внутреннем кровотечении у отца Сын продюсера Бари Алибасова опроверг сообщения СМИ о желудочном кровотечении у отца.

Политика Преследование Голунова могут прекратить до прямой линии с Путиным В Кремле хотят прекратить уголовное преследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова до прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, намеченной на 20 июня.

Общество Опубликована концепция нового КоАП На сайте правительства опубликовали концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.

Гаджеты Напиток Razer Respawn повысит «умственную производительность» геймеров Компания Razer уже не первый раз экспериментирует с различными товарами.

ЖКХ Извиниться перед ростовчанами за отсутствие горячей воды потребовал от коммунальщиков губернатор Голубев В своем Twitter губернатор Василий Голубев сообщил, что считает, что «Лукойл» должен принести ростовчанам свои публичные извинения за отсутствие горячей воды.

Космос Россияне выберут имя для звезды в созвездии Большой Медведицы Россиянам предстоит выбрать имя для оранжевого карлика HAT-P-3 и вращающейся вокруг него планеты HAT-P-3 b в созвездии Большой Медведицы.

Политика Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20 Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.

Футбол «Спартак» и ЦСКА назвали цены абонементов на следующий сезон РПЛ О старте продаж абонементов на следующий сезон РПЛ объявил также московский ЦСКА.

Музыка Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ» Участник "Евровидения-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между исполнителями произошел скандал прямо во время премии "МУЗ-ТВ".

Автоспорт Нико Росберг: Феттель абсолютно заслуженно получил штраф Чемпион мира-2016 Нико Росберг считает, что Себастьян Феттель абсолютно заслуженно получил штраф за эпизод в борьбе с Льюисом Хэмилтоном на Гран При Канады.

Происшествия На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".

Происшествия В Москве самолет экстренно прервал взлет из-за неисправности В одном из аэропортов Москвы экипаж самолета компании S7 экстренно прервал взлет из-за неисправности.

Политика Медведев осмотрел Большой адронный коллайдер и вдохновился Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве, осмотрел Большой адронный коллайдер (БАК) и заявил о необходимости стремиться к статусу полноправного участника организации и вкладываться в модернизацию ускорителя заряженных частиц финансово.

Общество Американка сняла на видео «эльфа Добби» возле своего дома Жительница США Вивьен Гомес опубликовала в соцсетях видео с камер наблюдения, на котором запечатлено необычное существо с большими ушами и тонкими руками и ногами.

Экономика Голикова: расходы россиян на 13 трлн рублей превышают доходы Зампед правительства привела данные за 2017 год, согласно которым траты россиян на превышают собственные доходы на 13,3 трлн рублей.

Кино XXX фестиваль «Кинотавр» начал работу в Сочи Юбилейный XXX Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» начал работу в Сочи.В главном конкурсе ‒ 15 лент.

Шоу-бизнес Бритни Спирс восстанавливает силы на пляже в Майами Восстанавливать силы и снимать стресс Бритни помогает не только свежий воздух, плавание и катание на гидроскутере.

Экономика Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.

Происшествия В ОНК заявили, что Голунов письменно отказался от медпомощи Специальный корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов, которого суд отправил под домашний арест, сам отказался от медицинской помощи в письменной форме.

Происшествия Начальник задержавших Голунова полицейских не увидел нестыковок в его деле Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по западному округу Москвы, полковник Андрей Щиров, который руководил задержанием Ивана Голунова, заявил, что в деле журналиста нет никаких нестыковок.