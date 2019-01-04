Гаджеты

Двоих сотрудников Huawei наказали за новогоднюю рассылку с iPhone
RuNews24.ru
06:47

Сообщается, в ночь на 1 января в официальном Twitter компании Huawei появилось новогоднее поздравление. В подписи к посту было отмечено, что поздравление опубликовали с приложения Twitter для iPhone. Выяснилось, что поздравление публиковали двое сотрудников.
RuNews24.ru06:47

Подробнее о событии

Huawei наказала сотрудников за публикацию в Twitter компании с iPhone

Известия05:35

Huawei жестко наказала сотрудников за новогоднее поздравление с iPhone

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Huawei наказала двух сотрудников за рассылку новогодних поздравлений с iPhone

ТАСС06:18

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РЕН ТВ06:55

Huawei наказала сотрудников за новогодний пост в Twitter компании с iPhone

РИА Новости05:14

Компания Huawei наказала сотрудников за новогоднее поздравление с помощью iPhone

Говорит Москва04:36

Huawei жестко наказала сотрудников, которые поздравили мир с Новым годом со смартфона iPhone

iXBT.com00:29
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 09:18, Ашберн
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В России предложили запретить посещать цирки несовершеннолетним зрителям.
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