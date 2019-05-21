Huawei может вывести на рынок свою ОСГазета.Ru 10:38

Китайская компания Huawei может представить свою операционную систему (ОС) уже осенью, сообщает ТАСС. Как заявил исполнительный директор Huawei Юй Чэндун гонконгским СМИ, ОС появится уже этом осенью или весной следующего года. Ранее сообщалось, что США ослабили давление на Huawei.

Huawei может вывести на рынок свою ОС

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