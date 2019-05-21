Гаджеты
Huawei может вывести на рынок свою ОСГазета.Ru 10:38
Китайская компания Huawei может представить свою операционную систему (ОС) уже осенью, сообщает ТАСС. Как заявил исполнительный директор Huawei Юй Чэндун гонконгским СМИ, ОС появится уже этом осенью или весной следующего года. Ранее сообщалось, что США ослабили давление на Huawei.
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Армия и оружие
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США поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400
США требуют, чтобы Турция отказалась от закупки российских зенитных ракетных комплексов С-400 в течение двух недель.
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Пробы древних вулканов назвали настоящую тайну Бермудских островов
Учёными Корнеллского университета (США) раскрыт процесс происхождения вулканов, приведший к образованию Бермудских островов.
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Энергетика
Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин
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Пушков оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией
В своем микроблоге в Twitter Пушков выразил мнение, что идея референдума по переговорам с Россией «призвана обезопасить Зеленского от упреков в предательстве со стороны радикалов и Порошенко и Ко».
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Супруга Боярского официально назначена худруком театра имени Ленсовета
Народная артистка России Лариса Луппиан во вторник, 21 мая назначена художественным руководителем петербургского академического театра имени Ленсовета.
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Брандт перейдет в дортмундскую «Боруссию»
Соглашение Брандта с «Байером» рассчитано до 2021 года, но в нем прописана опция выкупа игрока за 25 миллионов евро.
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На пляже в Ленобласти вертолет напугал отдыхающих низкой высотой
Северо-Западное Следственное управление на транспорте СК России розыскивает вертолет, который устроил полет на предельно низкой высоте над пляжем у поселка Ильчево Ленинградской области.
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Зеленский назначил нового начальника генштаба ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский в первый день после инаугурации уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на этот пост Руслана Хомчака.
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Шесть шайб, заброшенных российскими хоккеистами во втором периоде встречи, обеспечили им победу в матче чемпионата мира с командой Швеции.
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Задержан замгубернатора Ростовской области Сергей Сидаш
Сотрудники правоохранительных органов Ростова 21 мая задержали заместителя губернатора области Сергея Сидаша.
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