Гаджеты

Huawei может выпустить осенью собственную ОСRT на русском 10:39

Китайская компания Huawei готовит к выпуску собственную операционную систему, её релиз может состояться осенью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора по потребительскому сектору компании Ричарда Юй.
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Huawei анонсировала выход собственной операционной системы

News.ru12:26

Huawei может выпустить осенью собственную ОС

RT на русском10:39

Huawei может вывести свою операционную систему на рынок осенью

ТАСС10:37

Стала известна дата выхода собственной операционной системы Huawei

Rambler News Service10:42

Huawei может выпустить операционную систему на замену Android уже осенью

iXBT.com12:54

Huawei назвала свою операционную систему Hongmeng

Коммерсантъвчера в 17:42

Hongmeng — новая операционная система Huawei получила название

3DNewsвчера в 05:14
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 18:17, Ашберн
Хоккей

Сборная России победила команду Швеции на ЧМ по хоккею

Шесть шайб, заброшенных российскими хоккеистами во втором периоде встречи, обеспечили им победу в матче чемпионата мира с командой Швеции.
Обновлено в 16:28
Экономика

В Ярославле арендаторы торгового центра «Космос» объявили забастовку

В этом году было объявлено, что такого сезонного снижения не будет.
Обновлено в 06:21
Общество

Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского

Золотые серьги Елены Зеленской тоже украинского бренда, создавались вручную по эскизу, разработанному специально для супруги шестого президента республики.
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия

Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро

Три поезда застряли на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий московского метро из-за поломки одного из составов, говорится в Twitter московской подземки.
Обновлено в 13:52
Политика

Зеленский может вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией.
Обновлено в 14:00
Происшествия

Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей

Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено в 16:15
Авто

«Яндекс.Авто» установят на 2 млн автомобилей Lada, Renault и Nissan

Обновлено в 04:43
Армия и оружие

Зеленский назначил нового начальника генштаба ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский в первый день после инаугурации уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на этот пост Руслана Хомчака.
Обновлено в 14:27
Происшествия

В Нигерии бандиты убили более 26 человек

Обновлено в 17:12
Происшествия

СМИ сообщили о гибели в Петербурге владельца завода «Сантех»

В Санкт-Петербурге на месте сгоревшего здания на шоссе Революции, 88, обнаружено тело владельца завода металлоконструкций «Сантех» Игоря Галышева.
Обновлено в 13:33
Происшествия

Осужденный за убийство сбежал из колонии во Владимирской области

Обновлено в 16:19
Здоровье

Сидячий образ жизни увеличивает риск проблем с сердцем у женщин

Обновлено в 01:19
Армия и оружие

Ликвидация командира ДНР попала на видео

Украинские военные сняли на видео с беспилотника ликвидацию командира батальона 5-й отдельной мотострелковой бригады Евгения Шабанова в Донецкой области.
Обновлено в 07:52
Армия и оружие

Стало известно об уничтожении вертолета Ми-17 израильской ракетой

Расследование подтвердило, что индийский зенитный ракетный комплекс Spyder, поставленный Израилем, уничтожил военный вертолет Ми-17В-5 ВВС Индии, в результате чего погибли шесть человек.
Обновлено в 10:39
Финансы

Фондовая Америка начала торги в плюсе

На фоне эскалации торговых противоречий между США и Китаем Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) во вторник ухудшила прогноз роста мировой экономики на 2019 год до 3,2% с ранее прогнозировавшихся 3,3%.
Обновлено в 10:23
Экономика

Глава Минтруда сообщил об увеличении МРОТ

Глава Минтруда Максим Топилин заявил об увеличении минимального размера оплаты труда.
Обновлено вчера в 12:40
Космос

Индия собирается отправить в космос семь научных миссий

Индийская организация космических исследований (ISRO) планирует в течение 10 лет отправить семь космических миссий, чтобы изучить солнечную систему.
Обновлено 18 мая в 07:14
Политика

Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на Украине

Российский президент Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном внутриукраинский кризис с учётом «провальной политики администрации Петра Порошенко».
Обновлено в 14:55
Кино

Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»

Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
Обновлено в 11:43
Футбол

В «Краснодар» может перейти полузащитник «ПЕК Зволле» Намли

Контракт с «Краснодаром» может подписать полузащитник голландского клуба «ПЕК Зволле» Юнес Намли.
Обновлено в 17:45
Здоровье

Исследователи узнали, какая еда приводит к набору лишних килограммов

Обновлено в 15:16
Происшествия

Осужден эксперт, нашедший алкоголь в крови ребенка в Балашихе

Суд приговорил врача ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Михаила Клейменова, который ошибочно установил наличие алкоголя в крови ребенка, погибшего в ДТП в городе Балашихе.
Обновлено в 03:17
Энергетика

Козак ответил на опасения независимых АЗС из-за роста цен на бензин

Сразу два отраслевых союза - Российский топливный союз и Независимый топливный союз - обратились на этой неделе к Козаку с письмами, в которых отметили рост оптовых и мелкооптовых цен на топливо.
Обновлено в 13:55
Политика

Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому

Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:01
Общество

В Екатеринбурге начали демонтировать забор в сквере у театра Драмы

В сквере у театра Драмы, где планировалось построить собор святой Екатерины, начали демонтировать забор.
Обновлено в 02:40
Происшествия

Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде

Обновлено в 05:59
Футбол

Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку

Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку Сложности в отношениях между Азербайджаном и Арменией вылились в серьезную потерю в составе для одного из участников финала Лиги Европы: он состоится в Баку 29 мая.
Обновлено в 15:16
Политика

Чиновникам Кремля и правительства на 10% повысили зарплаты

Как отмечается, их зарплаты были уменьшены на 10% с 1 мая 2015 года, но с 1 января этого года они вернулись к прежнему уровню.
Обновлено в 03:15
Армия и оружие

США дали Турции две недели на отказ от сделки с РФ по С-400

Вашингтон дает Анкаре две недели для того, чтобы отказаться от покупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 17:55
Происшествия

Мошенники разработали новую схему кражи денег у клиентов Сбербанка

Злоумышленники нашли новый способ кражи денег у клиентов Сбербанка с помощью терминалов, сообщает URA.RU со ссылкой на "Коммерсант".
Обновлено 19 мая в 23:18
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