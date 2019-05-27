Экономика

Huawei может потерять лидерство на рынке РФПолитическая Экспертиза вчера в 22:57

Эксперты считают, что компания Huawei может потерять лидерство в России по продажам смартфонов из-за «торговых войн» Китая и США. Противостояние между КНР и США может негативно отразиться на позиции Huawei на международном рынке.
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Эксперты спрогнозировали потерю лидерства Huawei на российском рынке

Китайская телекоммуникационная компания Huawei может потерять первенство по продажам смартфонов в России, уступив его южнокорейскому конкуренту Samsung, сообщили «Известиям» эксперты рынка.
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Huawei предрекли потерю лидерства на российском рынке

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Эксперты предрекают Huawei потерю лидерства в России

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Huawei потеряет лидерство на российском рынке предполагают эксперты

Слово и Деловчера в 19:32
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Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру и кабмину

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В детском саду на Орбели тушили пожар

В детском саду №112 Выборгского района Петербурга на улице Орбели, 8, днем в понедельник, 27 мая, произошел пожар.
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Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет

«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.
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Глава МВД по Чувашии Сергей Неяскин уходит в отставку

Кардинальное обновление предстоит в МВД по Чувашии: руководитель ведомства Сергей Неяскин подал рапорт об отставке.
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Происшествия

В одесской колонии заключенные подняли бунт

Обновлено в 05:26
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Четверо мужчин напали на врача скорой помощи в Чувашии

По данным полиции, нападение на работников бригады скорой медицинской помощи произошло 26 мая около 18:30 в Новочебоксарске.
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Сбившего инспектора ДПС сына экс-сенатора арестовали

Ранее сообщалось, что сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков.
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Происшествия

Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки

В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
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Киев направит ноту Москве по выдаче украинских моряков

Замглавы МИД Елена Зеркаль заявила, что министерство иностранных дел Украины подготовило для внешнеполитического ведомства России ноту по освобождению украинских моряков.
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Хоккей

Сборная России вернулась в Москву после чемпионата мира в Словакии

Хоккеисты и тренерский штаб сборной России прибыли в московский аэропорт Шереметьево после завершившегося чемпионата мира в Словакии.
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Предприниматель Герман Стерлигов заявил, что участников БДСМ-флешмоба на школьном выпускном во Владивостоке нужно казнить.
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Мальчик на качелях на фоне пожара в Ноябрьске стал героем соцсетей

Мальчик на фоне пожара в Ноябрьске стал героем соцсетей в минувшие выходные дни.
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Рособрнадзор: утечек на момент старта ЕГЭ не было

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Ребров опубликовал фото с Максименко и поблагодарил фанатов «Спартака» за поддержку

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Huawei
Китайская компания
Одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций. Основана бывшим инженером Народно-освободительной армии Китая Жэнем Чжэнфэем в 1987 году.
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