Экономика
Huawei может потерять лидерство на рынке РФПолитическая Экспертиза вчера в 22:57
Эксперты считают, что компания Huawei может потерять лидерство в России по продажам смартфонов из-за «торговых войн» Китая и США. Противостояние между КНР и США может негативно отразиться на позиции Huawei на международном рынке.
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с чего всё началось
Китайская телекоммуникационная компания Huawei может потерять первенство по продажам смартфонов в России, уступив его южнокорейскому конкуренту Samsung, сообщили «Известиям» эксперты рынка.Известиявчера в 17:32
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Шоу-бизнес
49-летний Сергей Астахов станет отцом во второй раз
49-летний Сергей Астахов станет отцом во второй раз Напомним, Сергей Астахов был женат дважды.
Обновлено в 08:15
Происшествия
СКР начал проверку после нападения главы района Хакасии на журналиста
Следственный комитет России (СКР) проводит проверку по факту появления в интернете видеоролика, на котором глава Ширинского района Республики Хакасия, единоросс Сергей Зайцев толкает корреспондента «России 24».
Обновлено вчера в 21:57
Политика
Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру и кабмину
Австрийский парламент вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и правительству страны.
Обновлено в 10:21
Происшествия
В детском саду на Орбели тушили пожар
В детском саду №112 Выборгского района Петербурга на улице Орбели, 8, днем в понедельник, 27 мая, произошел пожар.
Обновлено в 09:52
Политика
В Кнессет Израиля внесен законопроект о роспуске парламента
Член израильского парламента от партии «Ликуд» Мики Зохар представил законопроект о роспуске Кнессета.
Обновлено в 05:38
Экономика
Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет
«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Глава МВД по Чувашии Сергей Неяскин уходит в отставку
Кардинальное обновление предстоит в МВД по Чувашии: руководитель ведомства Сергей Неяскин подал рапорт об отставке.
Обновлено в 05:14
Происшествия
В одесской колонии заключенные подняли бунт
Обновлено в 05:26
Происшествия
Четверо мужчин напали на врача скорой помощи в Чувашии
По данным полиции, нападение на работников бригады скорой медицинской помощи произошло 26 мая около 18:30 в Новочебоксарске.
Обновлено в 11:06
Происшествия
Сбившего инспектора ДПС сына экс-сенатора арестовали
Ранее сообщалось, что сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков.
Обновлено в 11:54
Происшествия
Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки
В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Политика
Киев направит ноту Москве по выдаче украинских моряков
Замглавы МИД Елена Зеркаль заявила, что министерство иностранных дел Украины подготовило для внешнеполитического ведомства России ноту по освобождению украинских моряков.
Обновлено в 13:33
Хоккей
Сборная России вернулась в Москву после чемпионата мира в Словакии
Хоккеисты и тренерский штаб сборной России прибыли в московский аэропорт Шереметьево после завершившегося чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 12:06
Общество
Стерлигов призвал казнить участников БДСМ-флешмоба на выпускном
Предприниматель Герман Стерлигов заявил, что участников БДСМ-флешмоба на школьном выпускном во Владивостоке нужно казнить.
Обновлено в 11:51
Происшествия
Мальчик на качелях на фоне пожара в Ноябрьске стал героем соцсетей
Мальчик на фоне пожара в Ноябрьске стал героем соцсетей в минувшие выходные дни.
Обновлено в 03:05
Спорт
Гранкин не вошел в окончательный состав сборной России на Лигу наций
Тренерский штаб мужской сборной России во главе с Туомасом Саммелвуо назвал окончательный состав команды на Лигу наций.
Обновлено в 05:52
Происшествия
СК начал проверку после обрушения строительных лесов в Ленобласти
Следственное управление СК России по Ленинградской области начало доследственную проверку после обрушения строительных лесов в Приозёрском районе.
Обновлено в 09:01
Общество
Рособрнадзор: утечек на момент старта ЕГЭ не было
К началу Единого госэкзамена (ЕГЭ) никаких утечек экзаменационных материалов не было.
Обновлено в 05:10
Футбол
Ребров опубликовал фото с Максименко и поблагодарил фанатов «Спартака» за поддержку
Голкипер "Спартака" Артем Ребров в Инстаграме опубликовал совместное фото с Александром Максименко и выразил слова благодарности в адрес болельщиков красно-белых.
Обновлено в 05:15
Футбол
Сборная Уругвая победила Гондурас, Украина выиграла у Катара
Обновлено в 14:02
Общество
Спецвыпуск «Голос. Дети» посмотрели 2,9 млн россиян
По данным Mediascope (есть у РБК), самым популярным был финал первого сезона проекта в 2014 году — тогда выпуск посмотрели 6 млн телезрителей.
Обновлено в 08:12
Происшествия
После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек
27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.
Обновлено в 10:48
Гаджеты
Владелец TikTok планирует создать собственный смартфон
Компания ByteDance, которая владеет приложением для обмена видео TikTok, займется разработкой собственного смартфона, пишет Financial Times.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие
В России появятся снаряды с управляемым подрывом калибра 57 мм
НПО "Прибор" (входит в концерн "Техмаш" госкорпорации "Ростех") в ближайшее время завершит создание боеприпасов с управляемым подрывом калибра 57 мм.
Обновлено вчера в 20:53
Политика
Президент Сербии предрек нападение албанцев на сербов в Косово
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает нападение албанцев на сербов в Косово.
Обновлено в 12:48