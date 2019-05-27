Huawei может потерять лидерство на рынке РФПолитическая Экспертиза вчера в 22:57

Уже в мае Huawei может потерять первое место по продажам смартфонов в России, уступив его южнокорейскому конкуренту Samsung, рассказали «Известиям» эксперты рынка.

с чего всё началось

Эксперты считают, что компания Huawei может потерять лидерство в России по продажам смартфонов из-за «торговых войн» Китая и США. Противостояние между КНР и США может негативно отразиться на позиции Huawei на международном рынке.

Huawei может потерять лидерство на рынке РФ

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