Экономика
Huawei может потерять лидерство на рынке РФПолитическая Экспертиза вчера в 22:57
Эксперты считают, что компания Huawei может потерять лидерство в России по продажам смартфонов из-за «торговых войн» Китая и США. Противостояние между КНР и США может негативно отразиться на позиции Huawei на международном рынке.
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с чего всё началось
Уже в мае Huawei может потерять первое место по продажам смартфонов в России, уступив его южнокорейскому конкуренту Samsung, рассказали «Известиям» эксперты рынка.Известиявчера в 17:02
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