Huawei может потерять лидерство на рынке РФПолитическая Экспертиза вчера в 22:57

Китайская телекоммуникационная компания Huawei может потерять первенство по продажам смартфонов в России, уступив его южнокорейскому конкуренту Samsung, сообщили «Известиям» эксперты рынка.

с чего всё началось

Эксперты считают, что компания Huawei может потерять лидерство в России по продажам смартфонов из-за «торговых войн» Китая и США. Противостояние между КНР и США может негативно отразиться на позиции Huawei на международном рынке.

Huawei может потерять лидерство на рынке РФ

Политика Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и возглавляемому им правительству, передает Krone Zeitung.

Политика Мосгорсуд признал законным продление ареста украинских моряков Московский городской суд отклонил апелляцию на продление ареста до 24 июля всех украинских моряков, задержанных 25 ноября 2018 года за незаконное пересечение государственной границы России в Керченском проливе.

Происшествия Третье стекло треснуло на открытом Кличко новом мосту В Киеве на новом мосту, открытом мэром столицы Виталием Кличко, начали заменять уже третье разбитое стекло, передает УНИАН.

Происшествия Задержан подозреваемый в организации взрыва в Лионе Напомним, 24 мая в Лионе прогремел взрыв. В результате пострадало 13 человек, среди которых один ребёнок.

Наука Нейросеть научили воссоздавать лицо по голосу Ученые из Массачусетского технологического института в США разработали нейросеть Speech2Face, которая воссоздает примерное изображение лица человека по спектрограмме его речи.

Здоровье В Пензе сотрудники скорой помощи объявили итальянскую забастовку В Пензе сотрудники областной станции скорой помощи объявили о начале итальянской забастовки.

Технологии Названы самые бесполезные аксессуары для электронных устройств Самыми бесполезными аксессуарами для электронных устройств являются селфи-палка, водонепроницаемые чехлы и ремешки для умных часов, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование проекта Hi-Tech Mail.ru.

Хоккей Третьяк дал совет Тарасенко и «Сент-Луису», как одолеть «Бостон» в Кубке Стэнли Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился ожиданиями от финала Кубка Стэнли между «Сент-Луис Блюз» и «Бостон Брюинз».

Политика Французский историк объяснила, почему Европа отвергает Россию Французский историк Элен Каррер д'Анкосс объяснила в интервью журналу Le Point, почему Европа отвергает Россию.

Политика Европейская народная партия лидирует на выборах в Европарламент Европейская народная партия, по предварительным данным, получает 178 мест в Европарламенте.

Происшествия В Германии осудили членов «шариатской полиции» Суд города Вуппертале вынес приговор активистам, называющим себя «шариатской полицией». Об этом сообщает радиостанция «Немецкая волна».

Экономика Мэр Высокинский раскрыл доходы. Он оказался беднее одного из своих заместителей Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заработал за прошедший год 4,5 миллиона рублей, следует из декларации о доходах градоначальника.

Происшествия После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек 27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.

Общество В Малайзии умер последний самец суматранского носорога Последний в Малайзии суматранский носорог по имени Тэм умер в заповеднике дикой природы Табин, сообщает The New Straits Times.

Космос В Южной Африке найдено внеземное органическое вещество Научные специалисты в области геологии рассказали о найденном ими органическом веществе в Южной Африке.

Музыка Финалисты передачи «Ты супер!» получили по квартире Все финалисты суперсезона «Ты супер!» на НТВ получили по собственной квартире, которые им подарил предприниматель, поэт и меценат Михаил Гуцериев.

Гаджеты ASUS представила ноутбук с двумя экранами Устройство оснащено двумя экранами: основным на базе 15,6-дюймовой OLED-матрицы с разрешением 3840 х 2160 точек и дополнительным с диагональю 14 дюймов, соотношением сторон 32:9 и разрешением 3840 х 1440, передает hi-tech.mail.

Политика Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".

Общество У российских туристов на въезде в Китай будут проверять переписку в WhatsApp В случае обнаружения компрометирующей, по мнению китайской стороны, информации, туристу могут отказать во въезде в страну.

Футбол «Рубин» проведет сборы в Казани Клуб планирует провести два сбора, которые пройдут в Казани (13-20 июня и с 23 июня по 6 июля).

Экономика Госдолг Украины подскочил на миллиард долларов за месяц По состоянию на 30 апреля государственный и гарантированный государством долг Украины выросли на 1,3% за месяц, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на украинский Минфин.