Экономика
Huawei может потерять лидерство на рынке РФПолитическая Экспертиза вчера в 22:57
Эксперты считают, что компания Huawei может потерять лидерство в России по продажам смартфонов из-за «торговых войн» Китая и США. Противостояние между КНР и США может негативно отразиться на позиции Huawei на международном рынке.
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с чего всё началось
Китайская телекоммуникационная компания Huawei может потерять первенство по продажам смартфонов в России, уступив его южнокорейскому конкуренту Samsung, сообщили «Известиям» эксперты рынка.Известиявчера в 17:32
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Политика
Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру
Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и возглавляемому им правительству, передает Krone Zeitung.
Обновлено в 10:40
Политика
Мосгорсуд признал законным продление ареста украинских моряков
Московский городской суд отклонил апелляцию на продление ареста до 24 июля всех украинских моряков, задержанных 25 ноября 2018 года за незаконное пересечение государственной границы России в Керченском проливе.
Обновлено в 10:09
Политика
В Оренбурге скончался Герой России Андрей Зеленко
Обновлено в 05:43
Происшествия
Третье стекло треснуло на открытом Кличко новом мосту
В Киеве на новом мосту, открытом мэром столицы Виталием Кличко, начали заменять уже третье разбитое стекло, передает УНИАН.
Обновлено в 08:06
Политика
Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»
Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России».
Обновлено в 06:45
Происшествия
Задержан подозреваемый в организации взрыва в Лионе
Напомним, 24 мая в Лионе прогремел взрыв. В результате пострадало 13 человек, среди которых один ребёнок.
Обновлено в 04:39
Наука
Нейросеть научили воссоздавать лицо по голосу
Ученые из Массачусетского технологического института в США разработали нейросеть Speech2Face, которая воссоздает примерное изображение лица человека по спектрограмме его речи.
Обновлено в 08:03
Здоровье
В Пензе сотрудники скорой помощи объявили итальянскую забастовку
В Пензе сотрудники областной станции скорой помощи объявили о начале итальянской забастовки.
Обновлено в 01:28
Технологии
Названы самые бесполезные аксессуары для электронных устройств
Самыми бесполезными аксессуарами для электронных устройств являются селфи-палка, водонепроницаемые чехлы и ремешки для умных часов, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование проекта Hi-Tech Mail.ru.
Обновлено в 10:11
Хоккей
Третьяк дал совет Тарасенко и «Сент-Луису», как одолеть «Бостон» в Кубке Стэнли
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился ожиданиями от финала Кубка Стэнли между «Сент-Луис Блюз» и «Бостон Брюинз».
Обновлено в 01:30
Происшествия
Заключенные устроили бунт в одесской колонии
Обновлено в 05:49
Шоу-бизнес
Стас Михайлов пожаловался на неискренность коллег
Обновлено вчера в 17:48
Политика
Французский историк объяснила, почему Европа отвергает Россию
Французский историк Элен Каррер д'Анкосс объяснила в интервью журналу Le Point, почему Европа отвергает Россию.
Обновлено в 04:45
Политика
Европейская народная партия лидирует на выборах в Европарламент
Европейская народная партия, по предварительным данным, получает 178 мест в Европарламенте.
Обновлено в 04:17
Происшествия
В Германии осудили членов «шариатской полиции»
Суд города Вуппертале вынес приговор активистам, называющим себя «шариатской полицией». Об этом сообщает радиостанция «Немецкая волна».
Обновлено в 09:49
Экономика
Мэр Высокинский раскрыл доходы. Он оказался беднее одного из своих заместителей
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заработал за прошедший год 4,5 миллиона рублей, следует из декларации о доходах градоначальника.
Обновлено в 10:36
Футбол
Футболист Игорь Денисов покинул «Локомотив»
Обновлено в 11:12
Происшествия
После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек
27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.
Обновлено в 10:48
Происшествия
Задержание сына экс-сенатора Галлямова сняли на видео
Обновлено в 06:55
Общество
В Малайзии умер последний самец суматранского носорога
Последний в Малайзии суматранский носорог по имени Тэм умер в заповеднике дикой природы Табин, сообщает The New Straits Times.
Обновлено в 09:23
Космос
В Южной Африке найдено внеземное органическое вещество
Научные специалисты в области геологии рассказали о найденном ими органическом веществе в Южной Африке.
Обновлено вчера в 19:04
Музыка
Финалисты передачи «Ты супер!» получили по квартире
Все финалисты суперсезона «Ты супер!» на НТВ получили по собственной квартире, которые им подарил предприниматель, поэт и меценат Михаил Гуцериев.
Обновлено в 10:44
Гаджеты
ASUS представила ноутбук с двумя экранами
Устройство оснащено двумя экранами: основным на базе 15,6-дюймовой OLED-матрицы с разрешением 3840 х 2160 точек и дополнительным с диагональю 14 дюймов, соотношением сторон 32:9 и разрешением 3840 х 1440, передает hi-tech.mail.
Обновлено в 09:47
Политика
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Общество
У российских туристов на въезде в Китай будут проверять переписку в WhatsApp
В случае обнаружения компрометирующей, по мнению китайской стороны, информации, туристу могут отказать во въезде в страну.
Обновлено в 09:09
Футбол
«Рубин» проведет сборы в Казани
Клуб планирует провести два сбора, которые пройдут в Казани (13-20 июня и с 23 июня по 6 июля).
Обновлено в 09:31
Экономика
Госдолг Украины подскочил на миллиард долларов за месяц
По состоянию на 30 апреля государственный и гарантированный государством долг Украины выросли на 1,3% за месяц, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на украинский Минфин.
Обновлено в 10:23
Общество
В Ростове главы районных администраций отчитались о своих доходах
В Ростове-на-Дону главы районных администраций опубликовали декларации о своих доходах.
Обновлено в 07:09
Авто
Lada Xray Cross отзывают из-за дефекта рулевого управления
«АвтоВАЗ» отзывает 359 хэтчбеков Lada Xray Cross, у которых рулевое колесо может внезапно потерять связь с передними колёсами из-за брака рулевого вала.
Обновлено в 08:43