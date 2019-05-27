Гаджеты
Huawei может потерять лидерство на российском рынкеРЕН ТВ вчера в 21:17
Китайская телекоммуникационная компания Huawei может потерять лидерство на российском рынке, уступив его своему конкуренту из Южной Кореи — компании Samsung, передают "Известия".
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Происшествия
Взрыв прогремел в жилом доме в Германии
Обновлено вчера в 07:58
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33
Экономика
В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям
26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 07:34
Хоккей
Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира по хоккею
Обновлено вчера в 17:03
Общество
Корова на мотоцикле порадовала пользователей соцсетей
Мужчина из Пакистана выбрал необычный способ перевозки коровы. Он перевез животное на мотоцикле, пишет британский таблоид Daily Mail.
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия
Кличко показал видео треснувшего в Киеве моста
Мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке опубликовал видео с новым стеклянным пешеходным мостом, который треснул через день после открытия.
Обновлено вчера в 22:08
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас показал забавное видео со своими детьми в Сети
Новые видеокадры с детьми Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой появились в Сети.
Обновлено в 00:12
Автоспорт
Даниил Квят остался доволен гонкой в Монако
Российский пилот коллектива Toro Rosso Даниил Квят остался доволен гонкой в Монако, где удалось завоевать очередные очки.
Обновлено вчера в 18:23
Космос
Полет американских спутников над Россией засняли на видео
Полет спутников Илона Маска снял на видео астроном-любитель Илья Янковский, 26 мая передает LENTA.RU.
Обновлено вчера в 09:19
Хоккей
Овечкин: выиграли бронзу, едем домой с поднятой головой
Выиграли бронзу, едем домой с поднятой головой.
Обновлено вчера в 13:30
Политика
На выборах в Европарламент Ле Пен обошла Макрона
Стало известно о том, что возглавляемая Марин Ле Пен партия "Национальное объединение" сейчас лидирует на выборах в Европейский парламент во Франции.
Обновлено вчера в 16:13
Политика
Шерин считает политическим решение трибунала по украинским морякам
Решение Международного трибунала по морскому праву об освобождении украинских военных кораблей и моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года, является политическим.
Обновлено 25 мая в 09:31
Происшествия
Автобус с госслужащими взорвался в Кабуле
Автобус подорвался на мине в столице Афганистана.
Обновлено в 00:16
Происшествия
Землетрясение магнитудой 8 произошло в Перу
В северной части Перу в воскресенье, 26 мая, жителей страны разбудило мощное землетрясение магнитудой восемь.
Обновлено вчера в 06:18
Политика
СКР начал проверку после нападения главы района Хакасии на журналиста
Следственный комитет России (СКР) проводит проверку по факту появления в интернете видеоролика, на котором глава Ширинского района республики Хакасия, единоросс Сергей Зайцев толкает корреспондента «России 24».
Обновлено вчера в 21:57
Армия и оружие
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Политика
Экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона избрали в Европарламент
Скрывающийся от властей Испании в Бельгии экс-глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон проходит в Европарламент.
Обновлено вчера в 23:52
Политика
Министра образования Аджарии уволили из-за флагов России
Пронесенные участниками детского музыкального фестиваля в центре Батуми российские флаги в День независимости Грузии 26 мая привели к отставке министра образования Аджарской автономии Инги Шамилашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено вчера в 07:54
Политика
На Украине оценили убытки от конфликта с Россией
Бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко заявил в эфире телеканала «112 Украина», что страна несет огромные экономические убытки из-за конфликта с Россией.
Обновлено вчера в 23:55
Общество
Три района Забайкалья собрались самостоятельно построить тёплые туалеты в школах
Газимуро-Заводский, Балейский и Ононские районы решили построить тёплые туалеты на средства из собственного бюджета, сообщил 27 мая министр образования Забайкальского края Андрей Томских.
Обновлено вчера в 23:46
Общество
Российские чиновники получат новую надбавку к зарплате
Российские чиновники могут получить новую надбавку к зарплате за наставничество. Об этом «Известиям» рассказали в Министерстве труда.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
Не менее 30 человек погибли и 200 пропали при затоплении судна в Конго
При затоплении судна в озере Маи-Ндомбе на северо-западе Демократической Республики Конго погибли не менее 30 человек, еще 200 человек числятся без вести пропавшими.
Обновлено вчера в 16:29
Политика
Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple
Руководство Huawei выступает против того, чтобы Пекин предпринимал меры против компании Apple в ответ на решение Вашингтона внести китайскую компанию в чёрный список.
Обновлено вчера в 20:30
Общество
Основная кампания ЕГЭ-2019 стартует в России
Основная волна единых государственных экзаменов начинается в России в понедельник с экзаменов по географии и литературе.
Обновлено вчера в 17:30
Футбол
Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов назвал человека, который виновен в поражении "Оренбургу" в 30-м, заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.
Обновлено вчера в 09:40
Армия и оружие
Бывший командующий армией ДНР объяснил отступление из Славянска
Ополчению самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) весной и в начале лета 2014 года остро не хватало боеприпасов.
Обновлено вчера в 14:02
Кино
На каннском кинофестивале победил фильм «Паразиты»
72-й Каннский кинофестиваль завершился победой южнокорейского фильма "Паразиты" Пон Джун Хо.
Обновлено вчера в 08:44
Общество
В Петербурге состоялся марафон «Бегущих невест»
Накануне в воскресение, 26 мая, в Петербурге состоялся один из самых эффектных и свадебных забегов - марафон «Бегущих невест».
Обновлено вчера в 13:38
Политика
В Раде оценили последствия возможного дефолта на Украине
Депутат прокомментировал недавнее заявление олигарха Игоря Коломойского, который предложил президенту Владимиру Зеленскому объявить дефолт, чтобы не выплачивать долг МВФ.
Обновлено вчера в 21:49