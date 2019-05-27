Huawei может потерять лидерство на российском рынкеРЕН ТВ вчера в 21:17

Китайская телекоммуникационная компания Huawei может потерять первенство по продажам смартфонов в России, уступив его южнокорейскому конкуренту Samsung, сообщили «Известиям» эксперты рынка.

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Китайская телекоммуникационная компания Huawei может потерять лидерство на российском рынке, уступив его своему конкуренту из Южной Кореи — компании Samsung, передают "Известия".

Huawei может потерять лидерство на российском рынке

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