Экономика
Huawei может потерять лидерство на российском рынкеРЕН ТВ вчера в 21:17
Китайская телекоммуникационная компания Huawei может потерять лидерство на российском рынке, уступив его своему конкуренту из Южной Кореи — компании Samsung, передают "Известия".
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с чего всё началось
Китайская телекоммуникационная компания Huawei может потерять первенство по продажам смартфонов в России, уступив его южнокорейскому конкуренту Samsung, сообщили «Известиям» эксперты рынка.Известиявчера в 17:32
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Экономика
Госдолг Украины подскочил на миллиард долларов за месяц
По состоянию на 30 апреля государственный и гарантированный государством долг Украины выросли на 1,3% за месяц, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на украинский Минфин.
Обновлено в 10:23
Происшествия
На редакцию газеты в Ставрополе напал психически больной автор
Ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что человек с ножом напал на сотрудников редакции газеты "Родина".
Обновлено в 08:59
Происшествия
В Ленобласти СК начал проверку после обрушения на гоночной трассе
Следственный комитет по Ленинградской области начал проверку в связи с обрушением лесов на строящейся гоночной трассе "Игора-Драйв" в Приозерском районе.
Обновлено в 09:14
Политика
Зеленский заявил об уничтожении легитимности Рады депутатами
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что депутаты Верховной Рады почти уничтожили ее легитимность.
Обновлено в 05:24
Экономика
В Москве выросли цены на полисы ОСАГО
"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Религия
Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки
Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено вчера в 08:31
Политика
Мосгорсуд признал законным продление ареста украинских моряков
Московский городской суд отклонил апелляцию на продление ареста до 24 июля всех украинских моряков, задержанных 25 ноября 2018 года за незаконное пересечение государственной границы России в Керченском проливе.
Обновлено в 10:09
Общество
Основной период сдачи ЕГЭ стартовал в российских школах
Обновлено вчера в 22:56
Общество
Росконтроль назвал марки лучших томатных соков
Специалисты из Росконтроля проверили томатный сок семи брендов: Noyan, «4 сезона», «Удачный», «Добрый», «Каждый день», «Дары Кубани» и Santal и выяснили, какой оказался самым лучшим.
Обновлено в 06:20
Общество
В Малайзии умер последний самец суматранского носорога
Последний в Малайзии суматранский носорог по имени Тэм умер в заповеднике дикой природы Табин, сообщает The New Straits Times.
Обновлено в 09:23
Финансы
ЮниКредит Банк подключился к Системе быстрых платежей
В середине апреля начальник управления инноваций Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Колесников рассказал, что в ближайшее время к Системе быстрых платежей ЦБ подключатся банки «Открытие», ЮниКредит и «Русский стандарт».
Обновлено в 09:37
Политика
Актер студии «Квартал 95» намерен участвовать в выборах в Раду
Актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков (Юзик) намерен принять участие в выборах в Верховную Раду Украины по мажоритарному округу в Кривом Роге, сообщил в понедельник глава избирательного штаба Александр Корниенко.
Обновлено в 09:44
Общество
Китайские пограничники проверят у россиян переписку в WhatsApp
В случае обнаружения компрометирующей, по мнению китайской стороны, информации, туристу могут отказать во въезде в страну.
Обновлено в 10:29
Авто
В России произведен 70-тысячный Ford Transit
С конвейера завода «Форд Соллерс Холдинга» в Елабуге сошел 70-тысячный Ford Transit.
Обновлено в 08:04
Общество
Во Владивостоке выпускники извинились за скандальный флешмоб
Директор владивостокской школы №74, выпускники которой устроили скандальный флешмоб в откровенных нарядах, попросила закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам.
Обновлено вчера в 22:07
Хоккей
«Бостон Брюинз» — «Сент-Луис Блюз»: прогноз Андрея Николишина на первый матч финала Кубка Стэнли
Чемпион мира, бронзовый призер Олимпийских игр Андрей Николишин сделал прогноз на стартовый матч финала Кубка Стэнли «Бостон Брюинз» — «Сент-Луис Блюз».
Обновлено в 07:58
Происшествия
В Хакасии возбудили дело против чиновника, напавшего на журналиста
Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента "России 24" Ивана Литомина.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Женщина бросила в одном из торговых центров Москвы своего ребенка
Женщина бросила своего малолетнего ребенка в игровой комнате одного из столичных торговых центров.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Найденный в московском лесу череп связали с пропажей балерины Большого театра
Как уточнил источник в правоохранительных органах, череп мог принадлежать балерине Большого театра Ольге Деминой, которая пропала в 2014 году.
Обновлено в 09:30
Политика
Постановление об отмене внутрисетевого роуминга подписано Медведевым
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое окончательно закрепляет отмену внутрисетевого роуминга в Российской Федерации.
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес
Сын Наташи Королевой перестал скрывать свою девушку
17-летний Архип завел роман с моделью. 17-летний Архип, сын Наташи Королевой и Сергея Глушко, похоже, завел первый серьезный роман.
Обновлено в 03:00
Футбол
Максименко обратился к фанатам «Спартака»
Голкипер "Спартака" Александр Максименко выразил благодарность болельщикам "красно-белых".
Обновлено в 04:19
Гаджеты
Владелец TikTok планирует создать собственный смартфон
Компания ByteDance, которая владеет приложением для обмена видео TikTok, займется разработкой собственного смартфона, пишет Financial Times.
Обновлено в 06:04
Космос
В ракету «Союз» при старте ударила молния
В момент запуска на космодроме шел дождь, на кадрах пуска, которые продемонстрировал телеканал "Звезда", был виден разряд молнии, который ударил в ракету примерно через десять секунд после старта.
Обновлено в 07:07
Происшествия
Глава МВД по Чувашии Сергей Неяскин уходит в отставку
Кардинальное обновление предстоит в МВД по Чувашии: руководитель ведомства Сергей Неяскин подал рапорт об отставке.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Карельский историк получил девять лет колонии по делу о педофилии
Суд в Карелии приговорил к девяти годам колонии общего режима директора местного краеведческого музея и замруководителя карельского отделения «Мемориал» Сергея Колтырина по обвинению в развратных действиях в отношении несовершеннолетнего.
Обновлено в 10:17
Хоккей
Сборная России по хоккею завоевала бронзовые медали ЧМ
Сборная России по хоккею стала обладательницей бронзовых медалей чемпионата мира в Словакии.
Обновлено вчера в 15:34
Общество
Курганский депутат снялся в провокационной фотосессии
Депутат Курганской областной думы Олег Колташов снялся фотосессии, которую многие посчитали провокационной.
Обновлено в 10:33