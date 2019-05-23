Политика

Трамп: Возможно, Huawei будет включена в торговую сделку с КитаемКомсомольская правда вчера в 17:56

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, допустил, что разрешить сложившуюся вокруг китайской телекоммуникационной компании Huawei ситуацию можно будет в рамках будущего американо-китайского торгового соглашения. При этом он назвал китайскую компанию «очень опасной».
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