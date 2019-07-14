Политика
WSJ: в американском подразделении Huawei планируют массовые сокращенияТАСС 06:24
Китайская корпорация Huawei планирует массовые увольнения сотрудников, которые работают в ее американском подразделении, сообщила в субботу газета The Wall Street Journal.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 08:26, Вашингтон
Происшествия
На яхте московского адвоката нашли мертвым сотрудника ФСО
В Москве на частной яхте московского адвоката нашли мертвого сотрудника ФСО. Тело 48-летнего мужчины нашли в салоне судна «Груфита».
Обновлено в 07:20
Политика
Опасный радиоактивный объект обнаружили в Чернобыльской зоне
Обновлено в 07:14
Авто
Опубликован топ-5 автомобилей АЗЛК, не вошедших в серию
Источник фото: ru.wikipedia.org Третье место топ-5 автомобилей СССР, не попавших в массовое производство, занимает "Москвич 408 Турист" 1964, ставший чуть ли не первым советским кабриолетом.
Обновлено в 06:15
Общество
Названы ошибки пассажиров, из-за которых не пустят на поезд
Эксперты сервиса «Туту.ру» составили рейтинг самых распространенных ошибок, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов, из-за чего их потом могут не пустить на поезд.
Обновлено в 07:29
Политика
Один кандидат в депутаты Рады обвинил другого в покушении на убийство
Кандидат в депутаты Верховной рады Украины Назарий Чепко заявил о ранении ножом в грудь.
Обновлено в 07:29
Кино
Умерла актриса из «Стартрека» Стефани Низник
Обновлено в 03:49
Происшествия
Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане
В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана.
Обновлено в 07:23
Авто
Пиратский корабль и Наташа: как русские автомобили называют заграницей
Сделанный из трехдверного хэтчбека 2108 кабриолет получил довольно узнаваемо имя – Natasha.
Обновлено в 06:42
Футбол
«Ливерпуль» вступил в борьбу за нападающего сборной России
«Ливерпуль» заинтересован в приобретении нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню
Обновлено вчера в 22:06
Политика
В Париже начался военный парад в честь Дня взятия Бастилии
На Елисейских полях в Париже проходит военный парад в честь национального французского праздника — Дня взятия Бастилии.
Обновлено в 06:19
Армия и оружие
В Петербурге впервые показали образец ЗРАК «Пальма»
Обновлено в 02:13
Политика
Евросоюз призвал Россию сохранить ДРСМД
Евросоюз призывает Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и "немедленно предпринять" действия для соблюдения его положений, говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини, опубликованном на сайте Европейского совета.
Обновлено в 06:43
Общество
Беглов выразил соболезнования в связи со смертью поэта Виктора Сосноры
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования близким поэта Виктора Сосноры и отметил, что его творчество отличала индивидуальность и независимость.
Обновлено в 05:33
Политика
Кикабидзе ответил на обвинение в тайных корпоративах в России
Ранее актер Борис Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России и заявил, что грузинский артист "хорошо зарабатывает" на таких мероприятиях.
Обновлено вчера в 10:31
Спорт
Экипаж Шибалова выиграл восьмой этап ралли «Шелковый путь»
На восьмом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков, который проходит в Китае, победу одержала российская команда "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова.
Обновлено в 07:42
Происшествия
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено вчера в 16:15
Футбол
Стали известны отступные за Де Лигта в «Ювентусе»
Стала также известна сумма отступных, которая будет прописана в новом контракте 150 миллионов евро.
Обновлено в 08:14
Здоровье
Солнечная погода создает реальные, материальные эффекты на Земле
Хотя изучение космической погоды является быстро растущей областью, научная работа по оценке ее общих социальных и экономических последствий находится в зачаточном состоянии.
Обновлено 12 июля в 15:53
Общество
Как миллениалы уничтожили стрип-клубы
Цифры не обманут: согласно отчету исследовательской группы IBISWorld, прибыль стриптиз-клубов в 2018 году упала до $1,4 млрд - более чем на 12% по сравнению с прибылью в $1,6 млрд в 2012-м.
Обновлено в 08:07
Авто
Кроссовер Kia Seltos уже стал бестселлером
Предварительные продажи нового компактного кроссовера Kia Seltos стартовали в Южной Корее в конце июня.
Обновлено вчера в 00:11
Футбол
Объявлены составы «Крыльев Советов» и ЦСКА на матч чемпионата России
Самарские "Крылья Советов" и московский ЦСКА определились со стартовыми составами на матч первого тура чемпионата России.
Обновлено в 08:15
Политика
Любовь Соболь объявила голодовку в ходе предвыборной кампании
Оппозиционерка Любовь Соболь, пытающаяся зарегистрироваться кандидатом на выборы в Мосгордуму, объявила голодовку.
Обновлено в 02:44
Экономика
Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено 12 июля в 20:15
Футбол
«Бавария» показала гостевую форму на новый сезон
Мюнхенская «Бавария» представила комплект гостевой формы на сезон-2019/20.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие
В России разрабатывают новую модификацию истребителя Су-30СМ
В России ведется разработка новой модификации истребителя Су-30СМ. Об этом в субботу, 13 июля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник в авиапромышленности.
Обновлено вчера в 07:44
Армия и оружие
ССА: Иран атаковал колонну российских военных
Иран обвинили в нападении на колонну российских военных.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Прокуратура выясняет причины смены цвета воды в пруду под Саратовом
«Для определения источника загрязнения представители ведомства совместно с органами власти выехали к водоёму, встретились с местными жителями, на месте отобраны пробы воды», — говорится в сообщении ведомства в Instagram.
Обновлено в 08:15