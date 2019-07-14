Политика

WSJ: в американском подразделении Huawei планируют массовые сокращенияТАСС 06:24

Китайская корпорация Huawei планирует массовые увольнения сотрудников, которые работают в ее американском подразделении, сообщила в субботу газета The Wall Street Journal.
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WSJ: Huawei планирует массовые сокращения на своих предприятиях в США

RT на русском06:37

WSJ: в американском подразделении Huawei планируют массовые сокращения

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WSJ сообщила о планах Huawei уволить часть сотрудников в США

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РБК04:42
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