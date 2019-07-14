Политика

Huawei массово уволит сотрудников в СШАLenta.ru 07:08

Китайский производитель смартфонов Huawei произведет массовые сокращения в дочерней фирме Futurewei, которая базируется в США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. По информации издания, речь может идти об увольнении сотен людей.
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с чего всё началось
Компания Huawei планирует масштабные увольнения в базирующейся в США дочерней компании Futurewei Technologies, занимающейся исследованиями и разработками, пишет The Wall Street Journal (WSJ
).
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