Политика
Huawei массово уволит сотрудников в СШАLenta.ru 07:08
Китайский производитель смартфонов Huawei произведет массовые сокращения в дочерней фирме Futurewei, которая базируется в США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. По информации издания, речь может идти об увольнении сотен людей.
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с чего всё началось
Компания Huawei планирует масштабные увольнения в базирующейся в США дочерней компании Futurewei Technologies, занимающейся исследованиями и разработками, пишет The Wall Street Journal (WSJ).Коммерсантъ06:12
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