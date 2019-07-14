с чего всё началось

Китайский производитель смартфонов Huawei произведет массовые сокращения в дочерней фирме Futurewei, которая базируется в США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. По информации издания, речь может идти об увольнении сотен людей.

Экономика Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.

Футбол Стало известно, под каким номером будет выступать Азар в «Реале» Как сообщает источник, выбор основывался на любви Азара к баскетболу, а, как известно, под 23-м номером в НБА выступал легендарный баскетболист Майкл Джордан.

Политика Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.

Политика Около тысячи человек участвуют в несогласованной акции в центре Москвы Около тысячи человек принимают участие в несогласованном властями мероприятии в центре Москвы.

Политика В Совфеде оценили заявление о последствиях блокады Крыма Украиной Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление депутата Верховной рады Евгения Мураева о последствиях киевской блокады Крыма.

Политика Евросоюз призвал Россию сохранить ДРСМД Евросоюз призывает Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и "немедленно предпринять" действия для соблюдения его положений, говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини, опубликованном на сайте Европейского совета.

Происшествия Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.

Музыка Крис Норман прервал концерт в Петербурге из-за ужасного звука Британский музыкант выступал на фестивале "Белые ночи". В субботу, 13 июля, в Ледовом дворце прошел концерт в рамках фестиваля "Белые ночи".

Армия и оружие Шокирующее видео обстрела украинскими боевиками мирных граждан Донбасса В Сеть попало шокирующее видео, на котором ВСУ выстрелом из миномета, по наводке управляемого дрона в Донбассе расправился с тремя людьми, бегущими в поле.

Политика На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.

Политика Зеленский впервые посетил границу с Крымом Украинский президент Владимир Зеленский посетил границу с Крымом.

Политика Мосгоризбирком обвинил Соболь в давлении на комиссии После проверки подписных листов за кандидата в депутаты Мосгордумы, юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, 725 подписей признаны недействительными.

Космос В Дубае рассказали, что первый эмиратский космонавт возьмет на орбиту Космический центр имени Мухаммеда бен Рашида в Дубае объявил конкурс "Письмо в космос" для желающих отправить свои стихи, короткие рассказы или рисунки вместе с первым эмиратским космонавтом Хаззаа аль-Мансури, первый полет которого на Международную космическую станцию запланирован на 25 сентября, сообщили РИА Новости в центре.

Футбол Крылья Советов — ЦСКА 0:0 (1-й тайм) Новый защитник самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Константин Анюков попал в стартовый состав на игру с московской командой ЦСКА.

Общество Власти объяснили ситуацию с мемориальной доской Борису Стругацкому В конце года заксобрание Санкт-Петербурга выступило с инициативой назвать в честь Стругацких какую-либо новую улицу или площадь города, а также разместить на доме на улице Победы мемориальную доску.

Армия и оружие Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.

Футбол Усман Дембеле не собирается переходить в «Баварию» Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле мог сменить команду. Но футболист не планирует покидать каталонцев в это межсезонье.

Происшествия Туристы погибли в массовом ДТП в Грузии Крупное ДТП произошло на трассе Батуми – Кобулети. В результате два человека погибли и 11 получили травмы разной степени тяжести.

Происшествия Российские туристы застряли в болгарском Бургасе В аэропорту Бургаса (Болгария) пассажирам пришлось на ночь остаться в терминале из-за задержек рейсов, вызванных непогодой.

Политика ЦИК Украины показала лицо кандидата Дарта Вейдера Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины опубликовала фотографию кандидата в депутаты Верховной Рады Дарта Викторовича Вейдера.