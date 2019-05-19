Гаджеты

Huawei лишится Android из-за ТрампаLenta.ru 16:33

Google прекращает сотрудничество с китайским производителем смартфонов Huawei после указа президента США Дональда Трампа о запрете на использование оборудования этой компании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.
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Reuters: на смартфонах Huawei перестанет обновляться Android

Ведомости16:37

Google сворачивает сотрудничество с Huawei после приказа Трампа

Газета.Ru14:06

СМИ: Google прекратил дела с Huawei

Телеканал 360°16:23

Google приостановила поддержку Huawei после внесения ее в черный список

Комсомольская правда16:11

Reuters: Google приостановила поддержку Huawei на фоне внесения ее в черный список

ТАСС15:50

Google приостановила поддержку Huawei на фоне внесения ее в черный список

Известия16:27

Google прекращает сотрудничество с Huawei

Говорит Москва15:11
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Авто

Броня и кабриолеты: колесная техника на параде Победы

Обновлено в 14:53
Хоккей

Сборная России одержала шестую победу на ЧМ-2019, обыграв Швейцарию

Сборная России одержала победу над национальной командой Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено в 16:31
Происшествия

Алину Загитову могут оштрафовать за вождение без прав

Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес

Бари Алибасов прокомментировал слухи о разводе с Лидией Федосеевой-Шукшиной

Обновлено в 12:28
Экономика

Счетная палата раскритиковала медленное освоение денег на нацпроекты

Освоение финансовых средств по шести нацпроектам и комплексному плану развития инфраструктуры находится на уровне менее 10%, говорится в докладе Счетной палаты.
Обновлено в 17:00
Экономика

Греф рассказал о попытках воровства в Сбербанке

Греф подчеркнул, что у Сбербанка не было ни одного случая, когда бы в состав преступной банды входил сотрудник банка или сам клиент.
Обновлено в 11:21
Кино

Финальную серию саги «Игры престолов» покажут сегодня ночью

Фанаты известной кино-саги «Игры престолов» готовятся увидеть заключительную серию, в которой, наконец, решится вопрос о том, кто займет Железный трон.
Обновлено в 06:50
Происшествия

На Урале пять человек погибли после падения автомобиля с моста в реку

Сообщается, что водитель 1982 года вождения съехал с моста и опрокинулся в пойму реки Реж на автомобиле ВАЗ-21053 («пятерка»).
Обновлено в 16:45
Религия

Патриарх Кирилл сделал заявление на тему абортов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказал свое мнение на тему абортов.
Обновлено в 14:08
Музыка

Лазарев на «Евровидении» занял третье место

Обновлено вчера в 19:13
Авто

Роскошный внедорожник на базе Toyota Crown появился у дилеров

Первые серийные образцы премиального внедорожника Hongqi HS7 уже появились у дилеров.
Обновлено в 10:08
Политика

Пашинян анонсировал новый этап революции в Армении

В своем Facebook Пашинян заявил, что в полдень 20 мая он объявит о начале второго этапа революции в Армении, целью которого станет «установление народной власти в судебной сфере».
Обновлено в 16:42
Шоу-бизнес

Агния Кузнецова отдохнула в компании Максима Виторгана

Обновлено в 14:00
Здоровье

Кардиолог назвал вредные и полезные для сердца продукты

Обновлено в 07:47
Армия и оружие

Неподалеку от посольства США в Багдаде взорвалась ракета

Обновлено в 15:17
Теннис

Надаль обыграл Джоковича в финале турнира в Риме

Обновлено в 12:46
Общество

Владельцу DNS грозит 200 тысяч рублей штрафа за покупку досок на ремонт офиса в Екатеринбурге

Владельцу петербургских компьютерных магазинов «Кей», «Компьютерный мир» и DNS Дмитрию Алексееву грозит до 200 тысяч рублей штрафа за покупку дерева.
Обновлено в 14:17
Здоровье

Врачи рассказали об опасных видах кашля

Врачи назвали длительный кашель без видимых раздражителей опасным для здоровья.
Обновлено в 07:33
Авто

Составлен рейтинг самых надежных полноприводных универсалов

На второе место эксперты поставили шведский кросс-универсал Volvo XC70 с надежным мотором, однако специалисты советуют приобретать его рестайлинговые версии, у которых более надежная схема реализации полного привода.
Обновлено в 09:12
Футбол

Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром Примеры

Обновлено в 12:29
Происшествия

На Шпицбергене погибли двое польских ученых

Тела двоих исследователей из Польши – мужчины и женщины – обнаружены в районе Хорсенн на Шпицбергене, который считается лавиноопасным, сообщается на сайте губернатора Шпицбергена.
Обновлено в 15:49
Футбол

Глушаков: Каррера сказал в раздевалке, что пощады не будет

Обновлено в 16:38
Игры

Watch Dogs 3 с героиней-азиаткой может выйти уже осенью

Ubisoft может выпустить игру Watch Dogs 3 с героиней-азиаткой уже этой осенью. Анонс новинки запланирован на 24 мая.
Обновлено в 16:06
Политика

Российский миллиардер опроверг причастность к австрийскому скандалу

Женщина, замешанная в австрийском коррупционном скандале, которую представили как Алену Макарову — племянницу российского олигарха Игоря Макарова, не имеет к нему никакого отношения и ему не знакома, заявил сам бизнесмен 19 мая через своих представителей журналу Forbes.
Обновлено в 15:02
Баскетбол

ЦСКА победил «Анадолу Эфес» в финале баскетбольной Евролиги

Московский ЦСКА одержал победу над турецким клубом «Анадолу Эфес» в финале баскетбольной Евролиги.
Обновлено в 16:40
Энергетика

В Саудовской Аравии прокомментировали оценки экспорта нефти Ирана

Министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех заявил, что никто точно не знает, сколько нефти производит и экспортирует Иран.
Обновлено в 16:27
Экономика

Греф рассказал о будущем доллара в мировой экономике

В ближайшее десятилетие в мире наметится тренд на создание альтернативных доллару финансовых инструментов, заявил глава Сбербанка Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 10:08
Хоккей

Георгиев — об удалении: «Порвался ремешок на шлеме, звал судью, но он не услышал»

Готов был уже без шлема играть, тем более атака шла на меня, но с другой стороны знал, что это опасно.
Обновлено в 16:54
Авто

Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом

Обновлено в 05:37
Политика

Скандал с вице-канцлером Австрии и «россиянкой» получил продолжение

В пятницу немецкие СМИ сообщили, что в июле 2017 года бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе провел на Ибице встречу с некой «россиянкой», которая заявила о желании инвестировать крупную сумму денег в Австрию.
Обновлено в 15:50
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