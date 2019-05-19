Гаджеты

Huawei лишится Android из-за ТрампаLenta.ru 16:33

Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.
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Huawei лишится Android из-за властей США

Газета.Ru23:01

Google Play и Google Play Protect продолжат работать на существующих устройствах Huawei

ТАСС23:05

Reuters: на смартфонах Huawei перестанет обновляться Android

Ведомости16:37

СМИ сообщили о решении Google приостановить сотрудничество с Huawei

RT на русском17:54

Рейтер: на смартфонах Huawei перестанет обновляться Android

РИА Новости17:27

Google лишил Huawei доступа к своим ресурсам

РБК18:03

Google прекращает сотрудничество с Huawei

Говорит Москва15:11
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 23:24, Ашберн
Происшествия

Офицера ГРУ из доклада Мюллера обвинили в создании «пирамиды» с гаджетами

Пирамида iPhone - "Антей" Военный следственный отдел СКР по Солнечногорскому гарнизону расследует уголовное дело о мошенничестве в отношении 45-летнего Андрея Николенко, подполковника запаса и бывшего начальника группы войсковой части 74455 Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (ГРУ).
Обновлено в 23:00
Происшествия

На Урале пять человек погибли после падения автомобиля с моста в реку

Сообщается, что водитель 1982 года вождения съехал с моста и опрокинулся в пойму реки Реж на автомобиле ВАЗ-21053 («пятерка»).
Обновлено в 16:45
Здоровье

Врачи объяснили, почему не стоит сразу заправлять постель

Привычка застилать кровать после пробуждения может вызвать аллергию, атопический дерматит, конъюнктивит и даже астму.
Обновлено в 06:03
Политика

Зеленский приехал на репетицию инаугурации

На репетицию инаугурации прибыл вновь избранный президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 15:02
Хоккей

Россияне обыграли Швейцарию на ЧМ по хоккею

Обновлено в 16:37
Общество

Сильный ветер валит деревья во Владивостоке

Осадки сопровождаются сильными порывами ветра. Из-за этого на некоторых улицах города повалились деревья.
Обновлено в 19:50
Политика

МВФ загнал Украину в долговую яму, заявил депутат Рады

Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) принесло лишь убытки экономике и загнало страну в долговую яму.
Обновлено в 21:48
Экономика

«Ростех» оценил экономический эффект от промышленного интернета вещей в 5 трлн рублей

«Ростех» подготовил дорожную карту сквозной технологии «Промышленный интернет» по нацпроекту «Цифровая экономика».
Обновлено в 17:36
Происшествия

Восемь дачных строений загорелись из-за поджога травы под Красноярском

Обновлено в 06:39
Игры

В GTA 3 нашли режим разработчиков. Они могли замедлять время, удалять технику и телепортироваться

В коде GTA 3 скрыты множество интересных особенностей и инструментов, не доступных обычным геймерам.
Обновлено в 14:25
Происшествия

В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусом

Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин готовит Виталину Цымбалюк-Романовскую к большой сцене

Шаляпин и Цымбалюк-Романовская не перестают удивлять публику.
Обновлено в 22:00
Экономика

Счетная палата раскритиковала медленное освоение денег на нацпроекты

"Прошло практически три месяца, и тем не менее мы видим достаточно низкий уровень контрактации и низкий уровень кассового исполнения национальных проектов: тех объемов бюджетов, денег бюджетного финансирования, которые предусмотрены как на федеральном уровне, так и в субъектах РФ", — говорил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов в марте.
Обновлено в 17:00
Общество

Гороскоп на 19 мая: В полнолуние мысли часто воплощаются в реальность

Гороскоп на 19 мая, по данным астрологов наступает майское полнолуние.
Обновлено вчера в 20:00
Авто

Составлен рейтинг подержанных купе и кабриолетов по цене Lada Granta

Портал «РГ» назвал пять кабриолетов и купе на вторичном рынке, которые можно приобрести примерно за ту же стоимость, что и новую Lada Granta.
Обновлено в 14:14
Происшествия

Четыре человека пострадали при пожаре в многоэтажке в Ростове-на-Дону

Обновлено в 17:40
Политика

Китай обеспечивает КНДР в обход санкций

Китайские власти обеспечивают КНДР рисом и удобрениями, несмотря на санкции Совета Безопасности ООН.
Обновлено в 17:55
Происшествия

12 млрд рублей изъято при обысках по делу полковника ФСБ Черкалина

Силовики изъяли сумму, эквивалентную 12 млрд рублей, при обысках по делу полковника ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщает "Росбалт".
Обновлено 17 мая в 06:01
Армия и оружие

Зловещее предзнаменование: пророк назвал страны, которые развяжут Третью мировую

Как пишет портал "Южный федеральный", ясновидящий назвал страны, которые развяжут Третью мировую войну.
Обновлено в 22:26
Музыка

Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем

Обновлено в 12:27
Происшествия

На Шпицбергене погибли двое польских ученых

Тела двоих исследователей из Польши – мужчины и женщины – обнаружены в районе Хорсенн на Шпицбергене, который считается лавиноопасным, сообщается на сайте губернатора Шпицбергена.
Обновлено в 15:49
Политика

Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая

В интервью телеканалу Fox News Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает различные компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
Обновлено в 22:11
Происшествия

В Москве участник полумарафона умер после финиша

В Москве после полумарафона скончался его участник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 09:08
Политика

Греф отметил «хирургическую работу» по отстранению олигархов от власти

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в России за 19 лет проделана большая "хирургическая работа" по отстранению олигархов от власти.
Обновлено в 12:34
Кино

HBO завершил показ финала «Игры престолов»

Обновлено в 23:17
Баскетбол

ЦСКА победил «Анадолу Эфес» и выиграл баскетбольную Евролигу

Столичный ЦСКА восьмой раз в истории стал чемпионом баскетбольной Евролиги.
Обновлено в 18:35
Происшествия

В Париже задержали мужчину с выдвижными лезвиями в рукавах

Молодой человек в костюме с выдвижными лезвиями в рукавах был задержан в субботу рядом с вокзалом Сен-Лазар в Париже перед началом субботней акции "желтых жилетов", сообщает местное издание Point со ссылкой на полицию.
Обновлено в 16:01
Кино

Софи Тернер считает, что концовка «Игры престолов» разочарует зрителей

Британская актриса Софи Тернер, сыгравшая роль Сансы Старк в фэнтезийном сериале «Игра престолов», считает, что последняя серия огорчит фанатов.
Обновлено в 22:24
Транспорт

Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России

На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Происшествия

В Пекине шквалистый ветер привел к гибели четырех человек

Шквалистый ветер, который валил деревья, привел к гибели четырех человек в Пекине, сообщает Центральное телевидение Китая.
Обновлено в 22:26
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