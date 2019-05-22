Гаджеты

Huawei лишат процессоров для новых смартфоновFerra вчера в 07:05

Собственные процессоры Huawei позволили компании не слишком переживать по поводу отказа от сотрудничества компании Qualcomm. Она выпускала на основе чипов Kirin флагманские смартфоны и модели среднего уровня. Пока неясно, повлечёт ли «разрыв отношений» с ARM отзыв лицензии.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Смартфоны Huawei лишились новейших процессоров из-за санкций США

Газета.Ruвчера в 18:34

Разработчик микропроцессоров ARM прекращает сотрудничество с Huawei

Комсомольская правдавчера в 12:52

Huawei может остаться без собственных процессоров

News.ruвчера в 09:41

Британский производитель процессоров прервал деловые контакты с Huawei

Взгляд.рувчера в 11:43

СМИ: корпорация ARM потребовала от своих сотрудников прервать контакты с Huawei

ТАССвчера в 11:21

Смартфоны Huawei лишатся собственных процессоров Kirin

ФАНвчера в 12:38

Смартфоны Huawei останутся без новых процессоров

Lenta.ruвчера в 07:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 02:20, Ашберн
Кино

Новый фильм Тарантино встретили в Каннах 6-минутной овацией

Обновлено 21 мая в 20:51
Общество

Владелец косаток из бухты Средняя отказался их выпускать

Алексей Решетов — гендиректор компании «Афалина», которой принадлежат косатки и белухи в бухте Средняя в Приморье, не намерен добровольно выпускать их на волю.
Обновлено в 01:21
Происшествия

Жительница Китая расплатилась за автомобиль монетами

Обновлено вчера в 11:10
Шоу-бизнес

Мать Децла сменила замки в квартире после переезда невестки и внука

Толмацкая призналась, что сменила замки в квартире после того, как Юлия вместе с сыном съехали.
Обновлено вчера в 17:51
Происшествия

Автобус с российскими туристами разбился в Италии

Представитель посольства РФ в Италии подтвердил, что автобус, перевозивший российских туристов, попал в аварию в Тоскане, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 06:00
Музыка

Лазарев прокомментировал пересчет голосов на Евровидении

Представляющий Россию на Евровидении-2019 певец Сергей Лазарев прокомментировал пересчет голосов в финале конкурса.
Обновлено вчера в 19:38
Общество

Ольга Васильева поздравила выпускников с последним звонком

Министр просвещения РФ Ольга Васильева поздравила выпускников российских школ с последним звонком, отметив, что это важный день, открывающий дорогу в будущее.
Обновлено в 01:08
Общество

Доля овощей с нитратами в России увеличилась

Роспотребнадзор констатировал рост в полтора раз доли овощей с нитратами в России в прошлом году.
Обновлено в 02:12
Спорт

Чемпионат России по фигурному катанию проведут в Красноярске

Как рассказали в краевом министерстве спорта, правительством Красноярского края было подано предложение о проведении чемпионата России в новом современном объекте Зимней универсиады-2019 – ледовом дворце «Платинум Арена Красноярск» было подано в апреле.
Обновлено в 00:50
Общество

Доходы губернатора Самарской области Дмитрия Азарова падают

В 2017 году губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заработал 6,1 млн рублей.
Обновлено в 01:30
Политика

Парубий заявил, что чувствует «запах горящих шин»

Спикер Верховной рады Андрей Парубий призвал украинцев «принюхаться».
Обновлено вчера в 08:31
Экономика

Цена сотки земли под застройку в Новосибирске за год выросла на 8%

По сравнению с прошлым годом число объявлений о продаже земли в регионе выросло на 20%.
Обновлено в 01:20
Космос

Астрономы впервые открыли две гравитационных волны за один день

Обновлено вчера в 06:32
Финансы

Большинство россиян оказались не против «зарплатного рабства»

Абсолютное большинство россиян (84%), получающих жалованье на зарплатные карты, не интересуется условиями, которые предлагают другие банки, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Левада-центром.
Обновлено вчера в 22:45
Политика

The Times: Тереза Мэй может уйти в отставку 24 мая

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже завтра может уйти в отставку.
Обновлено вчера в 23:22
Религия

Екатеринбургская епархия прокомментировала опрос ВЦИОМ о храме

Екатеринбургская епархия выразила недовольство результатами опроса ВЦИОМ о строительстве храма святой Екатерины.
Обновлено в 02:17
Политика

Указ Зеленского о роспуске Рады вступил в силу

Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады VIII созыва вступил в силу.
Обновлено в 01:27
Армия и оружие

Около 40 танков Т-80 поступило в мотострелковое соединение в Приамурье

Обновлено вчера в 22:11
Политика

В ЕС начинаются выборы в Европарламент

В ряде европейских стран в четверг начинаются выборы в Европейский парламент.
Обновлено вчера в 20:59
Политика

Британские СМИ назвали дело Бутиной провалом политики США

Дело осужденной в США россиянки Марии Бутиной стало провалом американских СМИ, правоохранительных органов и политики.
Обновлено в 00:21
Экономика

Daily Express назвала рекордные закупки золота Россией «плохим знаком»

Закупки золота Россией в первом квартале 2019 года выросли до рекордных значений, что является "плохим знаком" для мира.
Обновлено 21 мая в 23:16
Политика

НАТО потребовало от России покинуть Крым

Глава военного комитета Североатлантического альянса (НАТО) сэр Стюарт Пич заявил, что организация никогда не согласится с присоединением Крыма к России.
Обновлено в 00:26
Наука

Ученые: Мужские усы препятствуют появлению рака

Обновлено в 01:58
Армия и оружие

Пентагон попросили отправить тысячи военных на Ближний Восток

Центральное командование Вооруженных сил США попросило Пентагон отправить пять тысяч американских солдат на Ближний Восток в связи с растущим напряжением в отношениях с Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено вчера в 15:27
Политика

Panasonic прекращает сотрудничество с Huawei

Японская компания Panasonic объявила, что приостанавливает ведение бизнеса с китайской Huawei.
Обновлено вчера в 20:58
Экономика

«Ъ»: ФАС раскритиковала проект создания единого оператора 5G

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ считает, что создание единого оператора сети 5G в России грозит монополизацией рынка, а также приведет к стагнации развития отрасли в целом.
Обновлено в 02:07
Политика

В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР

Обновлено вчера в 21:10
Энергетика

В России независимые АЗС предупредили о росте цен на бензин

В России независимые автозаправочные станции предупредили вице-премьера Дмитрия Козака о возможном резком росте цен на бензин.
Обновлено вчера в 18:31
Экономика

Минтруд предложил сделать из Пенсионного фонда публичную компанию

Министерство труда и социальной защиты предложило изменить организационно-правовую форму трех государственных внебюджетных фондов и предоставить Пенсионному фонду России (ПФР), Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонду социального страхования (ФСС) статус публично-правовых компаний (ППК).
Обновлено вчера в 23:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное