Гаджеты
Huawei лишат процессоров для новых смартфоновFerra вчера в 07:05
Собственные процессоры Huawei позволили компании не слишком переживать по поводу отказа от сотрудничества компании Qualcomm. Она выпускала на основе чипов Kirin флагманские смартфоны и модели среднего уровня. Пока неясно, повлечёт ли «разрыв отношений» с ARM отзыв лицензии.
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Разработчик микропроцессоров ARM прекращает сотрудничество с Huawei
Комсомольская правдавчера в 12:52
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Новый фильм Тарантино встретили в Каннах 6-минутной овацией
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Дело осужденной в США россиянки Марии Бутиной стало провалом американских СМИ, правоохранительных органов и политики.
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Daily Express назвала рекордные закупки золота Россией «плохим знаком»
Закупки золота Россией в первом квартале 2019 года выросли до рекордных значений, что является "плохим знаком" для мира.
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