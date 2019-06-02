Гаджеты
Huawei купила российские технологии распознавания лиц, сообщили СМИРИА Новости 05:11
Китайская Huawei, одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций, приобрела технологии в области распознавания лиц от российского разработчика "Вокорд", пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. По данным газеты, покупку совершили в мае через московское "Игл Софтлаб".
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с чего всё началось
О сделке Huawei «Ведомостям» рассказал источник, близкий к одной из ее сторон, человек, знающий ее условия, и знакомый одного из акционеров российской компании.Ведомостивчера в 17:43
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Политика
На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
Обновлено вчера в 15:23
Политика
В Харькове националисты снесли бюст маршала Жукова
В Харькове представители местных националистических организаций и партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова.
Обновлено вчера в 08:03
Финансы
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Индекс Мосбиржи в ходе торгов на бирже обновил исторический максимум, превысив 2700 пунктов.
Обновлено в 05:36
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей
Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Общество
Торговля возглавила список сфер с наибольшей безработицей
В сферах «торговля оптовая и розничная» и «ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» численность безработных превышает 581 тыс. человек.
Обновлено в 02:29
Технологии
Лингвисты из Тюмени обнаружили новый союз в русском языке
Русисты Тюменского государственного университета нашли в языке новый союз — "в смысле".
Обновлено в 03:21
Происшествия
«Уралхим» признан потерпевшим в новом уголовном деле «Тольяттиазота»
Согласно пресс-релизу, распространенному сегодня компанией «Уралхим», 31 мая 2019 года Басманный районный суд г. Москвы арестовал председателя правления «Тольяттихимбанка» Александра Попова сроком на 2 месяца по обвинению в преступлении, предусмотренном ч.4 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества).
Обновлено в 02:00
Происшествия
Boeing нашел дефектные детали в самолетах 737 NG и 737 MAX
Дефекты были найдены на предкрылках самолетов моделей Boeing 737 NG и Boeing 737 MAX по всему миру.
Обновлено в 05:01
Политика
Александр Усс прокомментировал слова главы Счетной палаты об угрозах
Губернатор края Александр Усс прокомментировал выступление главы Счетной палаты Татьяны Давыденко об угрозах, связанных с отчетными документами о деятельности минлесхоза.
Обновлено в 04:16
Политика
Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил концерт вместе с одним из приближенных чиновников Ким Ён Чхолем, который по сообщениям южнокорейских СМИ был снят с поста и отправлен на "перевоспитание", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Обновлено вчера в 19:11
Транспорт
В Москве открыли первый участок Некрасовской линии метро
Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес
В Сети появились снимки особняка Галкина и Пугачевой на Кипре
Журналисты отмечают, что иногда супруги приезжают контролировать процесс строительство, но чаще это делает Галкин, поскольку у него на Кипре периодически проходят концерты.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Мальчик скончался на зарядке в детском лагере в Приамурье
Мальчик скончался во время утренней зарядки в детском оздоровительном лагере "Колосок" в Амурской области, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе правительства региона.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
В драке в Подмосковье зарезали бывшего спецназовца
Обновлено в 01:11
Политика
На Украине вступила в силу новая редакция правописания
Кабинет министров Украины утвердил новую редакцию правописания 22 мая.
Обновлено в 05:34
Политика
Россия опровергла отзыв военных специалистов из Венесуэлы
Посол России в Венесуэле Владимир Заемский опроверг информацию газеты The Wall Street Journal об отзыве российских военных специалистов из страны.
Обновлено в 03:04
Экономика
Погрузка на сети «РЖД» в мае сократилась на 3,8%, больше ожиданий
Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в мае 2019 года сократилась на 3,8%, до 106,3 млн тонн, сообщила компания.
Обновлено в 02:51
Футбол
Instagram заблокировал аккаунт модели, выбежавшей на поле в финале ЛЧ
Финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" был прерван из-за Волански, выбежавшей на поле в середине первого тайма.
Обновлено вчера в 20:24
Единоборства
Руис нокаутировал Джошуа и отобрал у него все титулы
Мексиканский боксер Энди Руис одержал сенсационную победу над обладателем титулов чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBO) и Международной боксёрской федерации (IBF) британца Энтони Джошуа.
Обновлено вчера в 00:42
Политика
В Швеции пройдут закрытые слушания по делу Ассанжа
Дело о сексуальных домогательствах и изнасиловании будет рассматриваться за закрытыми дверями, хотя изначально слушания должны были быть открыты для прессы.
Обновлено в 05:33
Общество
Tinder включен в реестр Роскомнадзора
Роскомнадзор 31 мая внес в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компанию Match Group, LLC, которой принадлежит мобильный сервис знакомств Tinder.
Обновлено в 05:35
Политика
СМИ назвали имя нового пресс-секретаря Зеленского
Обновлено в 05:21
Культура
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Экономика
ВТБ станет контролирующим акционером железнодорожного оператора РТК
ВТБ и акционеры железнодорожного оператора РТК («Рустранском») подписали обязывающие документы о покупке банковской группой 50% плюс 1 акция компании, говорится в совместном сообщении сторон.
Обновлено в 02:32
Наука
Трансгенный грибок уничтожил 99% популяции малярийных комаров
Группой американских ученых из университета Мэриленд при активном участии специалистов из института IRSS Буркина-Фасо был создан генетически измененный грибок, который способен уничтожить 99 процентов популяции малярийных комаров.
Обновлено 31 мая в 16:31
Футбол
Мбаппе выразил недовольство особым положением Неймара в «ПСЖ»
По информации L'Equipe, французский форвард недоволен особыми привилегиями бразильца в команде, в том числе на изменение под Неймара расписания тренировок и его влияние на трансферную политику клуба.
Обновлено в 05:22
Экономика
Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию
Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:40