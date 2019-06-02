Huawei купила российские технологии распознавания лиц, сообщили СМИРИА Новости 05:11

О сделке Huawei «Ведомостям» рассказал источник, близкий к одной из ее сторон, человек, знающий ее условия, и знакомый одного из акционеров российской компании.

с чего всё началось

Китайская Huawei, одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций, приобрела технологии в области распознавания лиц от российского разработчика "Вокорд", пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. По данным газеты, покупку совершили в мае через московское "Игл Софтлаб".

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