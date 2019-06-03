Гаджеты
Huawei купила российские технологии распознавания лицГазета.Ru 06:09
Huawei купила российские технологии распознавания лиц, пишет принадлежащее Демьяну Кудрявцеву издание "Ведомости". О сделке рассказал источник, близкий к одной из ее сторон, человек, знающий ее условия, и знакомый одного из акционеров российской компании.
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с чего всё началось
О сделке Huawei «Ведомостям» рассказал источник, близкий к одной из ее сторон, человек, знающий ее условия, и знакомый одного из акционеров российской компании.Ведомостивчера в 17:43
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Обновлено в 08:00
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Артистка перестала выходить в свет вскоре после того, как узнала о беременности.
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