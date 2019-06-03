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Huawei купила российские технологии распознавания лицГазета.Ru 06:09

Huawei купила российские технологии распознавания лиц, пишет принадлежащее Демьяну Кудрявцеву издание "Ведомости". О сделке рассказал источник, близкий к одной из ее сторон, человек, знающий ее условия, и знакомый одного из акционеров российской компании.
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Huawei купила технологии российской компании в области распознавания лиц

О сделке Huawei «Ведомостям» рассказал источник, близкий к одной из ее сторон, человек, знающий ее условия, и знакомый одного из акционеров российской компании.
Ведомостивчера в 17:43

Подробнее о событии

«Ведомости»: Huawei купила технологии российской компании по распознаванию лиц

Коммерсантъ07:26

Huawei купила технологии российской компании в области распознавания лиц

Ведомостивчера в 17:43

Huawei купила российские технологии распознавания лиц, сообщили СМИ

РИА Новости05:11

Китайская компания Huawei купила права на технологии российского разработчика системы распознавания лиц ВоКорд

Эхо Москвы06:32

«Ведомости»: Huawei приобрела российские технологии распознавания лиц

ТАСС04:00

СМИ сообщили о продаже Huawei российской технологии распознавания лиц

РБК02:57

«Ведомости»: Huawei купила российские технологии распознавания лиц

RT на русском06:11
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В составе действующего чемпиона Франции по футболу "Пари Сен-Жермен" назревает конфликт.
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Новый союз в русском языке обнаружили сотрудники кафедры русского языка Тюменского государственного университета.
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В Швеции слушания по делу Ассанжа пройдут за закрытыми дверями

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Российские физики из МФТИ разработали прототип новой лампы освещения.
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Корпорация Facebook начала переговоры с Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) по поводу запуска собственной криптовалюты GlobalCoin, пишет Financial Times.
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В России не намерены создавать женский отряд космонавтов.
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Экономика

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Минпромторг считает нужным разработать отдельный закон о торговле в интернете, заявил журналистам глава ведомства Денис Мантуров в кулуарах Недели российского ритейла.
Обновлено в 07:14
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Артистка перестала выходить в свет вскоре после того, как узнала о беременности.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть "конкретные предложения и новые решения" по урегулированию конфликта в Донбассе.
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Обновлено в 06:06
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Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки

Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
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Министерство сообщило, что с подобными проблемами уже столкнулась часть студентов, отправляющихся на обучение в США.
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Компания Skoda представила новый концептуальный пикап Mountiaq, построенный на базе большого кроссовера Kodiaq.
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