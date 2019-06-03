Гаджеты
Huawei купила российские технологии распознавания лицГазета.Ru 06:09
Huawei купила российские технологии распознавания лиц, пишет принадлежащее Демьяну Кудрявцеву издание "Ведомости". О сделке рассказал источник, близкий к одной из ее сторон, человек, знающий ее условия, и знакомый одного из акционеров российской компании.
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Наука
Исследователи создали энергоемкий органический катод для аккумуляторов
Ученые из Сколтеха, ИПХФ РАН и РХТУ создали новый полимерный катодный материал на основе политрифениламина, который может быть использован при создании быстрозаряжаемых металл-ионных аккумуляторов нового поколения.
Обновлено в 06:23
Общество
Роскомнадзор внёс Tinder в реестр распространителей информации
Роскомнадзор внёс владельца мобильного приложения Tinder — компанию Match Group — в реестр организаторов распространения информации.
Обновлено в 08:44
Здоровье
Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала
Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
Обновлено в 07:18
Армия и оружие
В Кремле ответили на призыв Трампа прекратить бомбить Идлиб
В Кремле прокомментировали призыв президента США Дональда Трампа прекратить бомбардировку сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 07:04
Происшествия
Неизвестные украли участок дороги в Томской области
Неизвестные демонтировали и увезли выложенный бетонными плитами участок дороги в Верхнекетском районе Томской области, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД.
Обновлено в 08:59
Общество
Организатора митингов в Екатеринбурге оштрафовали на 20 тысяч
Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал активистку Анну Балтину за организацию протестов против строительства храма.
Обновлено в 07:03
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Происшествия
Боец спецназа ГРУ погиб в драке в Подмосковье
Обновлено в 06:51
Общество
Еще 36 регионов страны переходят на цифровое вещание
Переход на цифру в России полностью завершится 14 октября, напоминает телеканал "Россия 24".
Обновлено вчера в 18:40
Политика
Американцы вступились за Россию в деле о крушении авиалайнера MH17
Американские пользователи Сети усомнились в итогах расследования по делу о крушении Boeing MH17 в небе над Донбассом.
Обновлено вчера в 10:12
Политика
Польша выразила протест из-за открытия на Украине памятника Шухевичу
«Посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Израиля Джоэл Лион на Украине написали письмо к мэру Ивано-Франковска, выражая протест против открытия нового памятника Роману Шухевичу», — указывается в сообщении дипмиссии.
Обновлено в 07:50
Политика
Лужков предложил способ обеспечить Крым водой из Днепра
Экс-мэр Москвы уверен, что подавать до 5 куб. км воды в год из Дона в Крым можно несколькими способами: по трубопроводу на дне или берегу Азовского моря, либо "с предварительной передачей воды из р. Дон в бассейн Кубани, а затем в Крым".
Обновлено в 06:28
Авто
АвтоВАЗ назвал стоимость универсала Lada Granta Cross
Компания «АвтоВАЗ» объявила, что продажи нового универсала Lada Granta Cross стартуют 12 июня, а также назвала цены на автомобили.
Обновлено в 08:41
Армия и оружие
Командование ВСУ скрыло очередные небоевые потери в Донбассе
Новые потери в результате небоевых инцидентов на передовой в Донбассе зафиксированы в рядах украинской армии: за сутки погиб один человек, еще один был ранен.
Обновлено в 07:00
Кино
Братья Руссо займутся анимационным сериалом по Magic: the Gathering для Netflix
Обновлено в 09:25
Политика
Патриарх Варфоломей отверг существование Киевского патриархата
Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что Киевский патриархат не существует и никогда не существовал.
Обновлено в 08:45
Экономика
«Газпром» поднял индекс до исторического максимума
Компания вышла на первое место по капитализации, обогнав «Сбербанк» В понедельник около полудня индекс Московской биржи преодолел еще один психологический уровень — 2700 пунктов.
Обновлено в 07:59
Общество
Певицу Шакиру вызвали в испанский суд
Певица из Колумбии Шакира 6 июня вызвана в испанский суд для дачи показаний.
Обновлено в 07:40
Политика
Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского
Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено в 07:32
Происшествия
ДПС остановила выстрелами угнанную ребенком «Ниву» в Томске
Инспектор ДПС в Томске применил табельное оружие для остановки угнанного ребенком автомобиля «Нива», который нарушал ПДД, уходя от погони.
Обновлено в 04:14
Футбол
Газинский получил травму в контрольном матче Россия — «Чертаново»
Полузащитник сборной России по футболу Юрий Газинский получил травму в контрольном матче с клубом Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Чертаново».
Обновлено в 09:27
Гаджеты
Названы марки смартфонов, которые чаще всего ломаются у москвичей
Городской проект «Чудо техники» изучил, какие гаджеты и с какими поломками москвичи сдают в ремонт чаще всего, по данным исследования, треть ремонтируемых смартфонов составляют Apple iPhone, говорится в сообщении пресс-службы департамента информационных технологий Москвы.
Обновлено в 08:37
Кино
Эмир Кустурица снимет фильм о Чингисхане
Обновлено вчера в 11:14
Политика
В Раде отреагировали на снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 01:20
Армия и оружие
Сирийская армия успешно возобновила наступление
Обновлено в 08:23
Общество
В Нидерландах пропали полторы тысячи детей-мигрантов
За последние 4,5 года из центров содержания беженцев исчезли более 1,6 тысячи несовершеннолетних.
Обновлено в 08:50
Происшествия
На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских
Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.
Обновлено в 09:06
Политика
Зеленский рассказал о новых решениях по урегулированию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть "конкретные предложения и новые решения" по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 07:10